Anja Lehto lähti 24-vuotiaana malliksi New Yorkin ja rakastui päätä pahkaa – suomalaiskaunotar jätti aviomiehensä ja pian hänen koko elämänsä muuttui

Anja Lehto matkusti 24-vuotiaana Marimekon mallina New Yorkiin. Matka muutti hänen elämänsä.

New York

Katu on hiljainen, rakennus tavanomainen. Mikään ei viittaa siihen, että kolmikerroksisen talon alakerrassa Queensissa on huoneisto, jossa aika on pysähtynyt New Yorkin lumoavalle 1960-luvulle.

Valokuvaaja Tony Vaccaron, 98, arkisto ja asunto on täynnä muistoja sotien jälkeisten vuosien suurimmista julkkiksista. Vaccaro kuvasi aikansa tunnetuimpia kaunottaria Sophia Lorenista alkaen, mutta vain yksi hänen malleistaan onnistui valloittamaan miehen sydämen.

Hän oli suomalainen Anja Lehto.

– Rakastuimme yhtä aikaa. Siksi se oli niin kaunista, Vaccaro sanoo lähes 50 vuotta ensitapaamisen jälkeen.

Helsingin Taidehallissa on parhaillaan näyttely, jossa on esillä 130 valokuvaa Vaccaron lähes 80-vuotiselta uralta. Mukana on myös kuvia hänen suomalaisesta muusastaan Anjasta.

Marimekon perustaja ja toimitusjohtaja Armi Ratia matkusti 1963 New Yorkiin mainostamaan nuorta muotitaloa. Marimekolla meni tuolloin lujaa: Jacqueline Kennedy esiintyi miehensä presidenttikampanjan aikana Marimekon vaatteissa, ja designliike D/R oli juuri alkanut myydä niitä New Yorkissa.

Ratialla oli mukana matkallaan neljä suomalaista mallia. Heistä yksi oli 24-vuotias Anja Lehto, jonka tarinan Viva-lehti kertoi hiljattain. Loimaalla syntynyt Lehto oli ollut sotalapsena Ruotsissa ja sen jälkeen koulukodissa Espoossa. Hänen äitinsä oli kuollut ja yhteys isään katkennut.

Ratia oli ennen matkaansa lähettänyt Life-lehteen sähkeen, jossa hän pyysi käyttöönsä yhtä lehden valokuvaajista. Life ei pystynyt kuvaajiaan vapauttamaan, mutta sähke päätyi Look-lehden esimiehelle, joka suositteli kuvaajaansa Tony Vaccaroa.

Tuolloin 40-vuotias Vaccaro meni tapaamaan Ratiaa ja malleja D/R-kauppaan. Ennen kuin Ratia oli edes ehtinyt esitellä Lehdon Vaccarolle, kuvaaja oli rakastunut. Vaccaro päätti että hän ei päästäisi Lehtoa takaisiin Suomeen. Tässä olisi hänen tuleva vaimonsa.

Vaccaro ei pitänyt Lehtoa malleista kauneimpana, mutta häneen vetosi Lehdon rentous ja luonnollisuus. Ratia huomasi lemmen leiskunnan ja järjesti Vaccaron kuvaamaan Lehtoa New York Herald Tribunelle, joka julkaisi ylistävän artikkelin Marimekosta.

Lehto palasi onnistuneen kuvausmatkan jälkeen Suomeen, mutta jo seuraavan kesän hän vietti yhdessä Vaccaron kanssa Italiassa. Vaccaro matkusti tuona kesänä myös Suomeen kuvaamaan Marimekon muotikuvia Helsingissä ja Porvoossa. Lehto oli jälleen yksi malleista.

Lehto oli tuolloin naimisissa, mutta käytännössä suhde oli päättynyt. Rakastunut pari joutui kuitenkin odottamaan Lehdon eroa ennen kuin pääsi astumaan vihille Helsingin kaupungintalossa lokakuussa 1965. Lehto oli synnyttänyt muutamaa kuukautta aiemmin pariskunnan esikoispojan Frankin.

Myös Tony Vaccaro oli orpo. Hän syntyi Yhdysvalloissa italialaisille vanhemmille, mutta perhe muutti muutama vuosi myöhemmin takaisin Italiaan, jossa hänen vanhempansa pian kuolivat. Vaccaro eli sukulaistensa luona maatilalla, jossa häntä kohdeltiin kaltoin.

Ennen toisen maailmansodan syttymistä Vaccaro palasi Yhdysvaltoihin välttääkseen Italian armeijaan joutumisen. Sotaa hän ei kuitenkaan pystynyt välttämään, sillä hänet kutsuttiin Yhdysvaltain armeijaan ja lähetettiin Euroopan sotanäyttämölle 1944.

Vaccaro oli aloittanut lukiossa valokuvausharrastuksen, ja hän pyysi päästä sotakuvaajaksi. Pyyntöön ei suostuttu, mutta Vaccaro otti Argus C-3 -kameransa mukaan siitä huolimatta.

Jalkaväen sotilaana Vaccaro pääsi ottamaan kuvia myös tilanteista, joihin sotakuvaajilla ei ollut asiaa. Hän oli mukana niin Normandian maihinnousussa kuin Hürtgenin metsän taistelussa.

Sodan jälkeen Vaccaro jäi Eurooppaan dokumentoimaan mantereen jälleenrakennusta. Hän palasi Yhdysvaltoihin 1949 ja pyrki töihin Flair-kuvalehteen. Vaccaro näytti sodassa ottamiaan kuvia lehden päätoimittajalle Fleur Cowlesille.

– Hän katsoi niitä ja sanoi: ”Tony, en tarvitse sotakuvaajaa, tarvitsen muotikuvaajan. Osaako ottaa muotikuvia?” Valehtelin ja sanoin kyllä, Vaccaro muistelee.

Vaccaro meni kotiinsa tutkimaan muotilehtiä ja otti ensimmäiset muotikuvansa vain muutama päivä myöhemmin. Flair-lehti meni nopeasti konkurssiin, mutta Vaccaron ura New Yorkin muotimaailmassa oli saanut alkunsa.

– Noihin aikoihin olin hyvin huoliteltu. Pukeuduin erittäin elegantisti. Sanotaan, että kun pukeutuu hyvin, ihmiset uskovat mitä tahansa, erityisesti siihen aikaan.

Tony ja Anja Vaccaro asettuivat Upper West Sidelle aivan Keskuspuiston viereen. He saivat toisen pojan, Davidin.

Perheen elämä oli ylellistä. Anja sai muotitaloilta arvokkaita vaatteita, joissa hän viihtyi kotioloissakin. Tony luki Pablo Picasson ja Marcel Marceun kaltaiset kuuluisuudet tuttavapiiriinsä. Pariskunta vieraili New Yorkin taidegallerioissa ja muotitaloissa.

Televisio syrjäytti kuvalehdet 1970-luvulla, ja Tonyn työt alkoivat vähentyä. Perheen taloudellinen tilanne kiristyi ja samalla myös vanhempien välit. Vaikka pari piti noista ajoista lähtien toisiaan enemmän ystävinä kuin puolisoina, perhe asui edelleen yhdessä kunnes Anja muutti uuden miesystävänsä luokse 1994.

Avioero astui voimaan 1997, mutta Tony ja Anja pysyivät ystävinä aina siihen asti kunnes Anja kuoli keuhkosyöpään 2013. Tony valvoi loppuun asti Anjan vuoteen vierellä. Tonyn makuuhuoneen lipaston päällä on edelleen Anjan suuri kivestä veistetty rintakuva.

Tonyn esikoispoika Frank ja hänen vaimonsa Maria työskentelevät nykyisin Tonyn arkistonhoitajina. He pyrkivät digitoimaan kaikki hänen urallaan ottamat kuvat. Niitä on jäljellä noin 700 000, ja lisää tulee edelleen. Tony selätti vuosi sitten koronaviruksen ja on palannut New Yorkin kaduille kuvaamaan.

Äitiään Frank muistelee lämpimästi.

– Hän oli hyvin ahkera äiti. Silloin kun meillä ei ollut paljon rahaa, hän leikkasi omenan puoliksi, antoi yhden puoliskon veljelleni, toisen minulla ja söi itse kodan, Frank sanoo.

– Hän uhrasi mallinuransa, ystävänsä ja Helsingin ollakseen meidän äitimme.