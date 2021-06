Justin Timberlake ottaa rajusti kantaa ex-tyttöystävänsä Britney Spearsin tilanteeseen – ”Se, mitä hänelle tapahtuu, ei ole oikein”

Justin Timberlake puolustaa holhoustaistelun keskellä olevaa ex-tyttöystäväänsä Britney Spearsia Twitterissä. Timberlaken mukaan myös hänen nykyinen vaimonsa Jessica Biel antaa täyden tukensa poptähdelle.

POPTÄHTI Britney Spears pääsi keskiviikkona vihdoin ääneen oikeudessa, kun hän antoi lausuntonsa omaa holhouksenalaisuuttaan koskevassa käsittelyssä etäyhteyden välityksellä.

Oikeudenkäynti nousi nopeasti otsikoihin ympäri maailmaa, sillä isänsä Jamie Spearsin holhouksen alla jo 13 vuotta ollut poptähti ei ole juurikaan antanut lausuntoja julkisuuteen.

Asiaan kiinnitti huomiota CNN:n mukaan myös Spearsin ex-mies Justin Timberlake, joka julkaisi ex-tyttöystävänsä tilanteesta poikkeuksellisen kannanoton Twitterissään.

Spears ja Timberlake seurustelivat vuosina 1999–2002.

– Meidän pitäisi kaikkien tukea Britneytä sen jälkeen, mitä näimme tänään, Timberlake täräyttää Twitterissä.

Timberlake otti suoraan kantaa myös Spearsin lausuntoon siitä, että häntä pakotettaisiin käyttämään ehkäisyä vasten hänen omaa tahtoaan.

– Menneisyydestämme, hyvästä ja huonosta, huolimatta... Se mitä hänelle tapahtuu, ei ole oikein. Jokaisella naisella pitäisi olla oikeus päättää omasta kehostaan, Timberlake muistuttaa.

Lue lisää: Britney Spears esitti oikeudessa järkyttävän syytöksen – isä on estänyt laulajaa saamasta lapsia kyseenalaisin keinoin

Timberlake on ollut vuodesta 2012 alkaen naimisissa näyttelijä Jessica Bielin kanssa, ja kirjoittaakin Twitterissä pariskunnan tukevan Spearsia yhdessä.

– Jess ja minä lähetämme rakkautemme ja ehdottoman tukemme Britneylle näinä aikoina. Toivomme, että oikeus ja hänen perheensä tekevät oikeita valintoja ja antavat hänen elää niin kuin hän haluaa, Timberlake sanoo.

– Ketään ei saisi koskaan hallita ilman heidän omaa tahtoaan, eikä kenenkään pitäisi joutua pyytämään lupaa päästä käsiksi asioihin, joiden vuoksi he ovat tehneet kovasti töitä, Timberlake lisää.

Spears ja Timberlake punaisella matolla vuonna 2002.

Spearsin ja Federlinen suhde sai aikanaan valtavaa mediahuomiota, eikä asiaa helpottanut se, että suhde päättyi melko riitaisissa merkeissä. Spears meni myöhemmin naimisiin Kevin Federlinen kanssa ja sai kaksi lasta. Suhde päättyi vuonna 2007. Myös Timberlakella on kaksi lasta Jessica Bielin kanssa.

Spears on pitänyt yhtä poikaystävänsä Sam Asgharin kanssa vuodesta 2016 alkaen. Asghari on tukenut kumppaniaan julkisesti kaiken pyörityksen keskellä. Asghari on kertonut haastatteluissa haluavansa perustaa perheen.

– Haluan myös viedä suhteeni uudelle tasolle. Minua ei haittaisi tulla isäksi. Haluan olla nuori isä, Asghari paljasti Forbes-lehdessä maaliskuussa.

Lue lisää: Britney Spearsin 12 vuotta nuorempi poikaystävä avautuu kohusuhteestaan poptähteen – haaveilee perheenlisäyksestä

Spears on pitänyt jo jonkin aikaa yhtä 12 vuotta nuoremman Sam Asgharin kanssa.

Britney Spearsin talous ja yksityiselämä ovat olleet pitkälti hänen isänsä Jamie Spearsin hallinnassa jo vuosikaudet. Holhousmääräys annettiin laulajan vuonna 2007 tapahtuneen erittäin julkisen henkisen romahduksen jälkeen.

Holhoustapaus on aiheuttanut viime vuosina aaltoja sekä sosiaalisessa mediassa että lehtien sivuilla. Spearsin fanit ovat käynnistäneet Free Britney -kampanjan, joka on vaatinut holhouksen päättämistä.