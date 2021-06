Kauniita klassisia säveliä juhannukseen! Sellisti Jussi Makkonen ja pianisti Nazig Azezian esiintyvät järvimaisemissa – kuuntele konsertti jo nyt IS:ssä

Huippumuusikot Jussi Makkonen ja Nazig Azezian tulkitsevat rakastettuja klassikoita luonnon keskeltä. Juhannuskonsertti on ensinäytössä IS:ssä.

Sellisti Jussi Makkonen ja pianisti Nazig Azezian esiintyvät juhannusaattona tunnelmallisessa konsertissa ja esittävät sävellyksiä rakastetuilta suomalaisilta säveltäjiltä.

Voit katsoa juhannuskonsertin jo etukäteen yllä olevalta videolta.

Juhannuskonsertissa Makkonen ja Azezian tulkitsevat Ilmari Hannikaisen kappaleen Ilta, op. 4/3 sekä Heino Kasken kappaleet Pankakoski, op. 48/1 ja Yö meren rannalla, op. 34/1.

Juhannuskonsertti on kuvattu ulkotiloissa järvi- ja vaaramaisemissa Makkosen kulttuurikodissa Pielisen Karjalassa. Konsertin aikana päästään myös ihailemaan kulttuurikodin juhannuskokkoa. Juhannuskokossa poltetaan käyttökelvottomia soittimia, jotka on pelastettu kaatopaikalle lähtevästä kuljetuksesta.

Säveltäjä Ilmari Hannikaisen isä, säveltäjä P. J. Hannikainen oli lähtöisin Nurmeksesta Lehtovaaran tilalta, joka sijaitsee muutaman kilometrin päässä Jussi Makkosen kulttuurikodista. Heino Kaski oli lähtöisin Makkosen lapsuusmaisemista Pielisjärveltä, Lieksasta.

Konsertissa kuultava Pankakoski on Heino Kasken tunnetuimpia pianosävellyksiä. Lieksassa sijaitseva Pankakoski on yksi kolmesta Kalevalassa mainitusta koskesta, joka on kalevalaiselta nimeltään Kaatrakoski.

Tunnelmallinen juhannuskonserttilähetys esitetään myös myöhemmin juhannusaattona striimattuna Makkosen omilla Facebook-sivuilla ja Youtube-tilillä. Konsertti alkaa kello 14. Konsertin voi katsoa myös jälkikäteen.

Konsertin toteutusta voi halutessaan tukea ostamalla 9,90 euroa maksavan konserttilipun. Kaikille konserttilipun ostaneille lähetetään konsertin jälkeen sähköpostiin videolinkki ekstramateriaaliin.

Konsertin järjestävät Jussi Makkosen kulttuurikoti ja Nurmeksen kulttuuripalvelut. Konsertin striimauksen kuvauksesta ja äänityksestä vastaa Pekka Varonen.

Sellisti Jussi Makkonen ja pianisti Nazig Azezian ovat konsertoineet tänä vuonna kerran kuukaudessa Jussi Makkosen kulttuurikodista Nurmeksesta striimatuissa konserteissa. Makkosen kulttuurikodin striimatuilla konserteilla on ollut viimeisen vuoden aikana yli 100 000 katsojaa eri puolilla maailmaa.

Aiempia konsertteja voi katsoa Facebookista ja Youtubesta.

Konserteissa ovat vierailleet kevään 2021 aikana etäyhteydellä muun muassa presidentti Tarja Halonen, näyttelijä Seela Sella, lastenpsykiatri Jari Sinkkonen sekä Suomen Ranskan suurlähettiläs Teemu Tanner.

Jussi Makkosen kulttuurikodista toteutetut kaksisuuntaiset striimaukset ovat herättäneet suurta kiinnostusta muun muassa Yhdysvalloissa, jossa Finlandia Foundation National toteuttaa virtuaalisen konserttisarjan yhdessä Makkosen ja Azezianin kanssa tänä vuonna.