Ex-vaimo murhautti julmasti Guccin muotitalon perijän – mustasukkainen ”onnenonkija” kertoi vuosia myöhemmin kylmäävän syyn

Maurizio Guccin murhasta 29 vuoden tuomion saanut ex-vaimo asteli vankilasta vailla katumusta timantteihin kääriytyneenä. Nyt maailmaa kohauttaneesta tapauksesta tehdään elokuva.

IS julkaisee juhannuksena suosituimpia juttujaan uudelleen. Tämä juttu on julkaistu alun perin 18.4.2021.

MAALISKUISENA aamuna 1995 Guccin muotitalon perijä Maurizio Gucci, 46, astui tyylikkäässä puvussaan ulos kotoaan ja lähti kävelemään toimistolleen Milanossa. Ennen kuin hän pääsi perille, tuntematon tappaja ampui kolme laukausta hänen selkäänsä ja yhden vielä päähän.

Tapaus kohautti ympäri maailmaa. Kahden vuoden ajan Italian viranomaiset pähkäilivät, mikä oli palkkamurhalta vaikuttavan teon taustalla.

Epäilyt kohdistuivat pitkään bisnesriitoihin ja velkoihin, kunnes oikeuteen päätyi Maurizion ex-vaimo Patrizia Reggiani, joka sai julkisuudessa lempinimen ”Musta leski”. Vuonna 1998 ex-vaimo tuomittiin vankilaan 29 vuodeksi, joista hän istui lopulta 18 ja vapautui vuonna 2016.

– En vihannut Mauriziota, en koskaan vihannut häntä. Hän ärsytti minua, nyt 72-vuotias Reggiani perusteli Corriere della Sera -lehdelle maaliskuussa.

Maurizio Gucci meni naimisiin Patrizia Reggianin kanssa vanhempiensa vastusteluista huolimatta.

Mustasukkaisuutta ja miljoonia pursuileva tapaus on noussut uudestaan esille, sillä siitä kuvataan parhaillaan elokuvaa. The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed -kirjaan perustuvan Ridley Scottin elokuvan pääosissa nähdään Guccina Adam Driver ja Reggianina Lady Gaga.

MITEN satumaisesti alkanut rakkaustarina sitten päättyi palkkamurhaan? Pari tapasi aikoinaan juhlissa, joissa Elizabeth Tayloria muistuttava nuori nainen kiinnitti Maurizion huomion.

– Hän rakastui minuun päätä pahkaa. Olin jännittävä ja erilainen, Reggiani selitti myöhemmin haastattelussa.

Elokuvan kuvaukset maaliskuussa Milanon Piazza Duomolla: Lady Gaga ja Adam Driver. Elokuva tulee ensi-iltaan Yhdysvalloissa marraskuussa.

Maurizio oli Guccin muotitalon perustaneen Guccio Guccin pojanpoika. Patrizia tuli vaatimattomammista oloista, mutta oli jo oppinut kiipeämään elämässä ylöspäin.

Patrizian äiti nai varakkaan bisnesmiehen, joka lahjoi perhettään avokätisesti minkkiturkeilla ja muilla luksustavaroilla. Alettuaan tapailla Mauriziota Patrizia vaati miestä ostamaan hänelle Ferrarin.

Guccin perhe epäili morsianta onnenonkijaksi ja yritti estää 24-vuotiaana naimisiin menneen parin häitä, mutta isä-Rodolfo alkoi lämmetä suhteelle, kun pari sai kaksi lasta.

Kymmenen seuraavaa vuotta kuluivat häpeilemättömästi juhlien kuuluisien ystävien kanssa huvijahdeilla, lomilla yksityissaarella ja hiihtokeskuksissa. New Yorkissa pari huristeli autolla, jonka rekisterikilvessä luki ”Maurizia”.

Guccio Gucci perusti Guccin muoti-imperiumin.

VUONNA 1983 Maurizion isä Rodolfo kuoli, ja yritys siirtyi pojan haltuun. Samalla alkoi firman alamäki, joka tyrmistyneen Reggianin mukaan johtui siitä, että Maurizio ”lakkasi kuuntelemasta häntä”.

80-luvun puolivälissä Maurizio jätti vaimonsa tylysti lähtemällä työmatkalle, mutta pari erosi virallisesti vasta vuonna 1991, jolloin Reggianille määrättiin noin miljoonan euron vuosittainen elatusmaksu.

Perheonnea 1980-luvun lopusta: Patrizia ja Maurizio edessään lapset Allegra ja Alessandra.

Pian ex-vaimolla oli kuitenkin uusi murhe: Maurizio oli alkanut tapailla erästä Paola Franchia, ja Reggiani pelkäsi parin suunnittelevan häitä. Se tietäisi ex-vaimon saavuttaman aseman heikentymistä ja mahdollisesti parin tytärten perinnön jakamista.

Franchi todisti myöhemmin Reggianin vakoilleen paria. Oikeudessa kuultiin uhkaava ääniviesti, jossa Reggiani kutsui ex-miestään ”kasvaimeksi” ja vannoi, että ”helvetti odottaisi häntä”.

– Olin raivoissani. Kiersin ympäriinsä kysymässä kaikilta, jopa paikalliselta ruokakauppiaalta, olisiko ketään, jolla olisi rohkeutta tappaa mieheni, Reggiani kertoi tuoreessa dokumentissa.

Lopulta tekijä löytyi. Reggianin selvänäkijäystävä tunnusti suositelleensa velkaantunutta pizzerianomistajaa Benedetto Cerauloa hommaan.

Reggiani puolestaan väitti vielä oikeudessa, että ystävä oli palkannut miehen hänen tietämättään ja kiristi nyt häntä. Reggianin Cartier-päiväkirja kertoi kuitenkin muuta: hän oli kirjoittanut murhapäivälle sanan paradeisos (paratiisi).

Poliisi oli myös onnistunut salakuuntelemaan puheluita, jossa he puhuivat murhasta.

House of Gucci -elokuvaa kuvataan parhaillaan Milanossa.

REGGIANI keskittyi vankilassa kasvien hoitoon ja sai erikoisluvalla ottaa sinne mukaan lemmikkifrettinsä Bambin, joka kuitenkin kuoli valitettavassa onnettomuudessa, kun toinen vanki istui sen päälle.

Tuomari tarjosi naiselle mahdollisuutta ehdonalaiseen jo vuonna 2011, jos hän suostuisi töihin.

– En ole eläessäni tehnyt töitä, enkä todellakaan aio aloittaa nyt, Reggiani vastasi.

Kieltäytymisen yhteydessä Reggiani heitti myös toisen tunnetummista lauseistaan:

– Itken mieluummin Rolls Roycessa kuin ajan onnellisena polkupyörällä.

KUN REGGIANI lopulta vapautui, hän asteli ulos aurinkolasit silmillä ja timantteihin koristautuneena. Perässä kulkeneet paparazzit seurasivat hämmästyneinä, kun hän shoppaili papukaija olkapäällään Milanon muotiliikkeissä.

Patrizia Reggiani Milanossa 2017. Hän istui vankilassa 18 vuotta ja vapautui 2016.

Vapautumisen jälkeen Reggianin kotiovelle saapunut toimittaja pommitti häntä kysymyksillä murhasta ja kysyi, miksi hän ei itse ampunut ex-miestään.

– En näe kovin hyvin. En halunnut ampua ohi, Reggiani laukoi vastaukseksi.

ELOKUVAHANKKEESTA Reggiani ei ole ollut erityisen mielissään.

– Minulla on kaksi tytärtä. En pidä siitä, että he joutuvat elämään uudestaan isänsä tapauksen, hän vastasi taannoin italialaisessa Storie Italiane -ohjelmassa kysymykseen elokuvasta.

Nyt 44- ja 40-vuotiaat Allesandra ja Allegra asuvat tiettävästi Sveitsissä eivätkä ole juuri tekemisissä äitinsä kanssa. Kolmikko on riidellyt oikeudessa Guccin kuolinpesän miljoonista, joista osa on tuomiosta huolimatta määrätty maksettavaksi takautuvasti äidille avioerosopimuksen mukaan.

Adam Driver ja Lady Gaga herra ja rouva Guccina tulevassa elokuvassa.

Kun Reggiani kuuli viime kuussa, että Lady Gaga esittää häntä, hän kertoi olevansa harmissaan siitä, että tähti ei ole suvainnut ottaa häneen yhteyttä rooliin valmistautuessaan.

– Kyse ei ole rahasta, sillä en tule saamaan senttiäkään siitä elokuvasta. Sanon tämän kaikella myötätunnolla ja kunnioituksella häntä kohtaan.

Näyttelijävalinta on kuitenkin Reggianin mieleen.

– Se on hyvä. Hän näyttää minulta.

Lähteet: Daily Mail, Guardian, Times, Forbes