Anniina Valtonen hukkui törkypalautteeseen, kun hän esiintyi televisioruudussa tennareissa – sanoo suorat sanat meteorologeihin liitetyistä stereotypioista

Anniina Valtonen tunnetaan Ylen meteorologina. Hän saa lähetysten jälkeen lukuisia palautteita katsojilta, eivätkä kaikki ole aina mieluisia.

Anniina Valtonen teki hiljattain historiaa, kun hän eteni ensimmäisenä meteorologina kolmen parhaan joukkoon Kultainen Venla -gaalan yleisöäänestyksessä, jossa katsojat äänestivät parasta esiintyjää. Voittoa ei Valtoselle irronnut, mutta jo pelkkä ehdokkuus sai hänet hämmentymään. Valtonen kun ei pidä itseään julkisuuden henkilönä.

Tänä päivänä Valtosta voi kuitenkin monella mittarilla kuvailla julkisuuden henkilöksi. Vaikka Valtonen itse ei julkisuudesta perusta, tietää hän tarkalleen, millaisten asioiden puolesta hän haluaa esillä ollessaan puhua. Valtonen haluaa rohkaista ihmisiä, erityisesti nuoria naisia, tieteen pariin.

– Haluaisin kertoa ihmisille esimerkiksi siitä, missä meteorologiaa voi opiskella. Suomessa Helsingin yliopisto on siihen ainoa paikka. Meitä meteorologeja on myös todella vähän, karkea arvio on ehkä tuhat ja määrä on koko ajan vähenemään päin, Valtonen selittää.

– Meillä on ehkä edelleen myös se stereotypia, että naiset ovat sairaanhoitajia tai kosmetologeja ja miehet insinöörejä. Mutta eihän sen kuulu mennä niin. Ihan yhtä lailla nainen voi olla matikkanero ja mies velho meikkaamaan, hän toteaa napakasti.

Anniina Valtonen itse tiesi jo nuorena, että hänestä tulisi meteorologi. Itse asiassa hänestä oli määrä tulla lentosäämeteorologi. Tätä ajatusta Valtonen ei ole edelleenkään tyrmännyt täysin, vaikka sattuma veikin hänet aikanaan televisioruutuun. Sen sijaan tutkijan urasta Valtonen ei koskaan haaveillut, vaikka koulutus ohjasikin vahvasti siihen suuntaan.

– Meteorologia on silkkaa tiedettä, ei meillä koulussa opeteta televisiotyötä. Oma työni televisiossa ja päivystävänä meteorologina on ehkä se käytännönläheisin polku, mihin alamme opiskelija voi päätyä. Mutta sen oppii vasta sitten, kun sinut on palkattu töihin. Itse olen ehkä jäänyt nyt hieman liian koukkuun tähän hommaan lähteäkseni enää muualle, Valtonen hymyilee.

Valtonen kuitenkin muistuttaa, että meteorologeista vain murto-osa päätyy ennustamaan säätä televisioon. Valtonen myös huomauttaa, että vaikka monet luulevat tietävänsä meteorologien työstä lähes kaiken muutaman minuutin säälähetysten perusteella, on taustalla piilevä totuus aivan toinen.

– Teemme kymmenentuntisia työpäivä. Niistä televisioon päätyy viisi minuuttia illalla, viisitoista minuuttia aamulla. Koko sen päivän vietän perehtymällä säähän ja piirtäen sääkarttoja. Ihmiset saattavat kuvitella, että piirtelemme vain pilvisymboleja ja tanssimme koreografiaa karttojen edessä. Mutta se ei ole sellaista. Se on raakaa fysiikkaa, Valtonen selittää.

Keskimäärin Valtonen näkyy televisioruudussa vain joitakin minuutteja päivässä, muutamia kertoja viikossa. Siitä huolimatta hänen kasvonsa ovat tutut miljoonille suomalaisille. Satunnaisia keskusteluja lukuun ottamatta Valtonen saa kuitenkin liikkua verrattain rauhassa.

– Varsinkin, jos olen mieheni kanssa liikkeellä minulla on sellainen olo, että hän on ikään kuin suojamuurini. Jos olen kavereideni kanssa kahvilla, ihmiset tulevat moikkaamaan paljon useammin verrattuna hetkiin, jolloin liikun mieheni kanssa, Valtonen ihmettelee.

– Mutta minua ei oikeastaan kiinnosta, tunnistavatko ihmiset minut. En ajattele ulos lähtiessäni, että katsokaa minua, olen tuttu televisiosta, hän lisää nauraen.

Kaikella on kuitenkin myös nurjat puolensa. Valtosen tapauksessa se on toisinaan hyvinkin epäasiallinen palaute, jota hän saa lähes jokaisen lähetyksen jälkeen eri sosiaalisen median kanavissa. Ihmiset lähestyvät Valtosta mitä erikoisimpien pyyntöjen ja palautteiden kera.

– Useita viestejä tuli jokaisen lähetyksen jälkeen esimerkiksi silloin, kun menin tennarit jalassa ennustamaan säätä. Ihmisten mielestä minulla olisi pitänyt olla jalassani korkokengät. Siitä tuli aivan älyttömästi palautetta. Että miten asiantuntijalla voi olla tuollaiset kengät, Valtonen pyörittelee päätään nauraen.