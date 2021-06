Sara Sieppi karkasi ystävineen minilomalle – julkaisivat kuvia hulppeasta huvilasta

Sara Sieppi vietti luksusmökkilomaa Sabina Särkän, Shirly Karvisen ja muiden ystäviensä kanssa.

Sara Sieppi julkaisi Instagramissa hulppeita kuvia mökkilomaltaan ystäviensä kanssa.

Kuvassa Sieppi poseeraa porealtaassa merenrantamaisemissa.

– Tyttöjen mökkiloma= 24h wine getaway, Sieppi kirjoitti kuvan alle ja kiitti mukana olleita ystäviään.

Mukana Lomalla ovat olleet muun muassa Sabina Särkkä, Janna Hurmerinta,Shirly Karvinen ja Diandra Flores.

Myös Särkkä, Hurmerinta ja Karvinen jakoivat someen omat otoksensa minilomalta.

Särkän julkaisussa näkyy valtava, moderni huvila terasseineen ja laitureineen. Taustalla siintää upeat saaristomaisemat.

– Parasta, Diandra riensi kommentoimaan sydämien kera.

Reissusta oman julkaisunsa jakoi myös muusikko Janna.

– Oli aika täydellinen viikon aloitus, bikineissä laiturilla lomastaan nauttiva Janna kirjoittaa.

– Oli ihanaa! Särkkä kommentoi kuvaan.

Shirly Karviselle loma vaikuttaa tulleen tarpeeseen. Karvinen istuu kuvassa huvilan terassilla ja kertoo kuvatekstissä siitä, kuinka yrittäjänä lähtee helposti jokaiseen kiinnostavaan projektiin mukaan silläkin uhalla, että uupuu.

– Musta on vähän surullista, että yleisesti se on jotenkin ihannoitavaa, että tekee mahdollisimman paljon. Mitä pidempiä päiviä, mitä enemmän projekteja ja mitä enemmän teamseja on sovittuna niin sitä ns. Parempi ihminen on, Karvinen kirjoittaa.

Radiojuontajan töitä tekevä Karvinen kertoo olevansa onnellinen ja kiitollinen siitä, että hänellä on mahdollisuus lomailla ja nauttia Suomen kesästä.

– Ei mulla muutaku, että muistakaa välillä myös höllätä. Tää on myös mulle erittäin hyvä muistutus, Karvinen muistuttelee.