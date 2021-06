IL: Maajussille morsian -Miia ja Kimmo: ero!

Maajussille morsian -ohjelmasta tuttu Miia on eronnut ohjelmassa tapaamastaan Kimmosta, uutisoi Iltalehti.

Iltalehti uutisoi, että vuoden 2020 Maajussille morsian -ohjelmasta tuttu Miia on eronnut ohjelmassa tapaamastaan Kimmosta.

Miia ja Kimmo kertovat Iltalehdelle, että pitkien keskustelujen jälkeen he ovat päättäneet erota, mutta pysyvät ystävinä.

– Tässä ei ole mitään draamaa, enää, he kommentoivat Iltalehdelle.

– Pientä pahaa oloa oli puolin ja toisin, mutta siitä päästiin. Asiat on selvitetty ja hyvissä väleissä jatketaan, Kimmo sanoo.

Eron syyksi Miia ja Kimmo kertovat liiallisen luonteiden samankaltaisuuden, joka aiheutti lopulta ongelmia.

Ilta-Sanomat tavoitti Miian, mutta hän ei halunnut kommentoida asiaa enempää.

Maajussille morsian -ohjelman kaudelle vuonna 2020 osallistuivat Miian lisäksi maajussit Heidi, Jouni ja Aleksi. Keskellä ohjelman juontaja Vappu Pimiä.

Maaseutu-yritystä Kuusamossa pyörittävä Maajussi-Miia ja kuvausten aikaan jyväskyläläinen Kimmo ihastuivat toisiinsa syvästi ohjelman kuvauksissa.

Molemmat huomasivat nopeasti tunteensa toisiaan kohtaan, ja Miian ja Kimmon välillä kipinöi koko vuoden takaisen ohjelman farmiviikon ajan. Parin yksilötreffit tihkuivat romantiikkaa, kun Miia ja Kimmo pulahtivat naku-uinnille ja kertoivat avoimesti tunteistaan.

– Olen ihan umpi-ihastunut Miiaan. Tästä ei ole enää paluuta. Meillä on sellainen henkinen yhteys, joka vetää puoleensa, Kimmo kuvaili tuolloin IS:lle.

Kuvausten jälkeen Kimmo muutti Jyväskylästä Miian luokse Kuusamoon.

– Kimmon muuttokuorma on nyt tuotu Jyväskylästä tänne. Kimmohan jäi heti Kuusamoon. Haki vain vähän vaatteita kotoaan. Tutustuminen jatkui ja Kimmo vietti koko lomansa täällä, Miia kertoi tuolloin.

Miia kertoi tuolloin, että löysi ohjelmasta myös ystävän.

– On kuin olisi paras ystävä ollut hukassa ja löytynyt, Miia viittasi Tommiin.

– Siksi sain ohjelmasta enemmän kuin osasin toivoa. Löytyi rakkautta ja uusi ystävä.

Maajussille morsian -ohjelmasta tuttu Miia pyörittää Kuusamossa maaseutuyritystä.

Miia pitää vanhaan koulurakennukseen rakennettua majataloa, ja on ammatiltaan eräopas ja riistanhoitaja. Miian äiti ilmoitti tyttärensä salaa Maajussille morsian -ohjelmaan.

– Hän soitti ja sanoi: ethän suutu, olisi yksi pikkujuttu. Ihan olen tykännyt olla mukana, Miiaa kertoi tuolloin Ilta-Sanomille.

Miia kommentoi ennen ohjelman alkamista myös sen mukanaan tuomaa julkisuutta suhteessa omaan elämäänsä.

– Minähän olen ihan pimennossa, kun pyöritän sitä lomakylää. Käyn kerran kuukaudessa Kuusamossa kaupassa. On omat porot ja fasaanit. Lihaa tulee ja metsästän kaiken, minkä syön. Vieressä on kalaisa järvi ja sitten minulla on vuohia, jotka lypsän käsin. Munat haen omasta kanalasta. Elän mahdollisimman omavaraisesti. No, joskus käyn Kuusamossa sushilla tai ostan makkarapaketin.