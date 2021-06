Jennifer Aniston täräytti suorasukaisen mielipiteensä Tinderistä – jatkuvat romanssihuhut saivat tähden tekemään jotakin poikkeuksellista

Jennifer Aniston aikoo pitäytyä perinteisessä deittailussa.

Rakastettu näyttelijä Jennifer Aniston, 52, on ollut rooliensa myötä julkisuudessa jo 30 vuotta.

Vuosien varrella muun muassa Frendit -sarjaa ja useita elokuvia tähdittänyt Aniston kertoo People-lehden haastattelussa olevansa valmis uuteen rakkauteen. Hän kuitenkin sanoo napakasti, ettei innostu deittisovelluksista.

– Ehdottomasti ei, Aniston sanoo nauraen, kun häneltä kysytään, käyttääkö hän koskaan sovelluksia.

– Aion pitää kiinni tavallisista tavoista deittailla. Jos deittailen, haluan, että minua pyydetään ulos kasvokkain.

Aniston kaipaa rinnalleen luotettavaa kumppania, mutta ei haaveile naimisiinmenosta.

– Olen kiinnostunut löytämään upean kumppanin, elämään nautinnollista elämää ja pitämään hauskaa yhdessä. Se on kaikki mitä toivon, eikä siihen tarvita sormuksia tai virallisia papereita, Aniston sanoo lehdelle.

Aniston oli aiemmin naimisissa näyttelijä Brad Pittin kanssa vuosina 2000–2005. Hän erosi toisesta aviomiehestään, näyttelijä Justin Therouxista vuonna 2018 yli kahden vuoden avioliiton ja lähes seitsemän vuoden yhdessäolon jälkeen.

Aniston kertoo myös haastattelussa, kuinka hän on joutunut uransa aikana jatkuvasti lukemaan ja kuulemaan huhuja avioliitoistaan ja raskaana olemisesta.

Jatkuva utelu parisuhteista ja tulevista vauvoista kävi lopulta niin raskaaksi, että se sai hänet hakeutumaan terapiaan.

– Terapiasta on ollut valtavasti apu, Aniston sanoo.

Juorut ja median kirjoittamat jutut ovat joskus niin todentuntuisia, että jopa hänen oma perheensä on kysellyt Anistonilta, pitävätkö ne paikkaansa.

– Perheenjäsenet ja ihmiset lähettelevät minulle lukemiaan juttuja ja kyselevät olenko todella menossa naimisiin tai odotanko oikeasti lasta. Vastaan, että voi hyvä jumala, kuinka monta vuotta kestää, että jätätte huomiotta tuon typeryyden, Aniston avautuu lehdelle.

Anistonin perheeseen kuuluu isä John Aniston ja velipuoli Alexander John Aniston, joka tunnetaan nimellä Aja. Hänen äitinsä Nancy Dow menehtyi vuonna 2016. Anistonilla ei ole lapsia.

Jennifer Aniston on saanut terapiasta apua julkisuuden tuomien varjopuolien käsittelyyn.

Haastattelussa Aniston puhuu terapiassa saamastaan avusta.

– Olen saanut terapiakäynneistä todella paljon irti. Pelkästään se, että on julkinen ihminen, tuo mukanaan monia upeita asioita. Mutta julkisuuteen liittyy myös paljon raskaita ja vaikeita asioita, joita on hyvä käsitellä, Aniston sanoo.

Nykyään Anistonin elämä on hyvässä tasapainossa. Hän kertoo haastattelussa löytäneensä rauhaa muun muassa meditoinnista ja auringonlaskujen katselemisesta.

– Minulla on työ, jota rakastan, minulla on elämässäni ihmisiä, jotka ovat minulle kaikki kaikessa, ja minulla on ihania koiria. Koen olevani hyvin onnekas ja siunattu ihminen.

Aniston kertoo haastattelussa, että hän haluaisi tulla muistetuksi ennen kaikkea siitä, kuinka hän saa ympärillään olevat ihmiset nauramaan.

– Minulla on hyvä sydän ja olen hyvä ystävä, hän lisää.