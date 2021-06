Miss Suomi -finalistit kesäisissä kuvissa: paljastavat ikimuistoisimman juhannuksensa – yöllinen nakujuoksu pellolla, sauna syttyi palamaan...

Miss Suomi -finalistit poseeraavat tuoreissa juhannuskuvissa ja kertovat toinen toistaan erilaisemmista juhannusmuistoistaan.

Miss Suomi -finalistit ikuistettiin juhannuskuviin Järvisydän-kylpylähotellissa juuri ennen juhannusta. Finalistit kertoivat kuvausten lomassa ikimuistoisimmat juhannusmuistonsa.

Sonja Länsivuori

Sonja Länsivuori:

”Paras juhannusmuistoni on ehdottomasti se, kun nuorempana vietimme aina juhannusta sukuni kanssa serkkujeni mökillä, ja yhtenä vuonna suvun naiset päättivät yhtäkkiä, että juhannusyönä alasti pellolla juokseminen tuo onnea. Sinne me sitten yhdessä kirmasimme keskellä yötä, naapurin pellolle, sukumme naisvahvistuksen kanssa tekemään juhannustaikoja. Perhe on paras!”

Riikka Uusitalo

Riikka Uusitalo:

”Yleensä vietän juhannusta huolettomasti kaveriporukalla mökkeillen. Eräs vuosi eksyttiin kuitenkin festareille ja päätin totta kai ottaa kokemuksesta kaiken irti, eli yöpyä leirintäalueella teltassa. Juhannussää oli tietysti sen verran sateinen, että vedestä täyttynyt teltta vaihtui jo ensimmäisenä yönä hotelliin. Paras juhannusmuistoni on samoilta festareilta, kun vein ex temporena parhaan kaverini hyppäämään tandembenjin. Haloo Helsinki soitti ”Maailma on tehty meitä varten” kun lauloimme ja halailimme ilmassa! Leirintäalueelta minua siis tuskin enää bongaa, mutta benjijonosta varmasti.”

Essi Unkuri

Essi Unkuri:

”Paras juhannusmuistoni on ehdottomasti se, kun pari vuotta sitten saatiin idea vuokrata iso asuntoauto ja lähteä kiertämään Turun saaristoa. Meitä oli kolme pariskuntaa yhdessä autossa, eikä sen tarkempaa suunnitelmaa siitä, mihin mennään. Hauskaa meillä oli, mutta ei kyllä hetkeen tarvitse vuokrata asuntoautoa nukkumistarkoitukseen noin isolla porukalla.”

Eveliina Tikka

Eveliina Tikka:

”Paras juhannusmuistoni on Barcelonasta, kun lennettiin helikopterilla kaupungin yllä ja nautittiin maisemista ja hyvästä seurasta.”

Hanna Ojaniemi

Hanna Ojaniemi:

”Juhannuksena tykkään tehdä perinteisiä juhannusjuttuja. Juhannukseeni kuuluu läheiset ystävät, perhe, sauna, uiminen, hyvä ruoka ja juoma. Rakastan myös tehdä kaikkia erilaisia juhannustaikoja. Yksi parhaista muistoista kuitenkin on muutaman vuoden takainen juhannus ystäväni mökillä, kun saatiin vaan nauttia elämästä täysin siemauksin ilman minkäänlaista huolen häivää.”

Emmi Suuronen

Emmi Suuronen:

”Yksi ikimuistoisimmista juhannuksista on ollut yötön yö sisältäen erilaisia juhannustaikoja kavereiden kanssa. Lisäksi juhannusperinteenämme on ollut ottaa juhannuskuvat isäni kanssa, joka on innokas valokuvaaja.”

Jasmine Järvinen

Jasmine Järvinen:

”Paras juhannusmuisto on viime vuodelta, kun oltiin kaveriporukalla viettämässä juhannusta Jämsässä kaverini mökillä. Vietettiin jo perinteeksi muodostuneet kesäolympialaiset! Totta kai juhannukseen sisältyi myös uimista, saunomista ja grillaamista. Samaisena juhannuksena myös sauna alkoi palamaan rakenteiden alla, mutta onneksemme huomasimme tilanteen nopeasti eikä kerennyt sattumaan isompaa tulipaloa tai onnettomuuksia!”

Emilia Lepomäki

Emilia Lepomäki:

“Juhannusta olen viettänyt lähes poikkeuksetta aina festareilla. Muutama mökkireissukin on kuitenkin tullut tehtyä. Parhaimmat juhannusmuistoni ovat varmasti RMJ-festareilta parhaiden ystävieni seurassa. Festareilla saan unohtaa kaikki huolet ja murheet. Nautin vapauden tunteesta, hyvästä musiikista ja seurasta sekä ennen kaikkea pidän hauskaa. Juhannuksena minulle on tärkeintä, että saan viettää aikaa ihanien ihmisten ympäröimänä ja rentoutuen. Parhaat muistot syntyvät aina tärkeiden ihmisten kanssa aikaa viettäen. Tänä vuonna suuntaan Himokselle. Olen varma, että tämäkin mökkireissu pitää sisällään hauskanpitoa ja mahtavia uusia muistoja. Nautinnollista juhannusta kaikille!”

Juhannuskuvat on ottanut tänä vuonna virallisena missikuvaajana toimiva Laura Iikkanen. Kuvauksiin eivät päässeet osallistumaan Katariina Juselius ja Nicole Söderström.