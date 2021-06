Tältä näyttää Cara Delevingnen hulppeassa kodissa – huippumallin sisustus hämmästyttää: pallomeri, Playboy-huone ja ”vaginatunneli”

Cara Delevingnen kodin sisustus ei ole aivan perinteisimmästä päästä. Huippumalli itse kertoo rakastavansa kotinsa erikoisia yksityiskohtia.

Huippumalli Cara Delevingne, 28, esittelee Instagramissa hulppeaa kotiaan. Delevingnen persoonallinen koti sijaitsee Los Angelesissa.

Delevingne on People-lehden mukaan pistänyt vuonna 1941 rakennetun kartanon täysin uuteen uskoon ja muokannut talosta todellisen ”aikuisten leikkitalon”. Talon on suunnitellut Delevingne yhdessä arkkitehti Nicoló Binin kanssa.

Delevingnen koti on nähtävillä arkkitehtuuriin ja sisustukseen keskittyneen suositun yhdysvaltalaisen Architectural Digest -lehden tuoreessa numerossa. Huippumalli kertoi projektistaan myös omalla Instagram-tilillään.

Delevingne kertoo rakastavansa kotinsa erikoisia yksityiskohtia.

– Mikä minusta on tullut? Rakastan kotonani olevia säleikköjä, Guccin tapettia ja pallomerta. Haha, vain Los Angelesissa! Delevingne sanoo Instagramissaan.

Delevingnen sisustukseen kuuluvat muun muassa jättimäinen leijonapatsas, näyttäviä tapetteja, paljon värejä, kristallikattokruunu, värikäs baaritiski, hulppea uima-allas, Playboy-kartanon innoittama huone, pallomeri ja punaisella sisustettu pelihuone.

Erityisesti Delevingne kertoo pitävänsä punavalkoisesta pallomerestään, joka komeilee myös lehden kannessa.

– Jos sinulla on mahdollisuus, niin hommaa pallomeri lähellesi. Iälläsi ei ole mitään väliä. Tämä koko talo on rakennettu sillä ajatuksella, että ”älä koskaan kasva aikuiseksi”. Aina kannattaa pitää kiinni lapsenomaisesta vilpittömyydestä, ilosta ja hauskanpidosta. Ne lievittävät stressiä. Et voi itkeä, jos olet pallomeressä. Olen kokeillut, Delevingne paljastaa.

People-lehden mukaan yksi huoneista oli kuin suoraan kuuluisasta Playboy-kartanosta, sillä pehmeillä pinkkiin taittavilla väreillä sisustetussa huoneessa oli muun muassa kultainen tanssitanko ja kattoon kiinnitettyjä peilejä. Delevingne myöntää, että Hugh Hefner itseasiassa toimi hänen inspiraationaan.

– Hugh Hefner oli iso inspiraatio tälle talolle. Tämä tuntuu minun omalta Playboy-kartanoltani, Delevingne sanoo.

Myös Architectural Digest -lehti julkaisi omalla Instagram-tilillään miljoonille seuraajilleen maistiaisia Delevingnen kodin yksityiskohdista.

Huomion kiinnittää People-lehden mukaan esimerkiksi yllä olevassa kuvassa näkyvä, olohuoneen oikeaan reunaan rakennettu piilopaikka, joka kantaa nimeä ”vaginatunneli”.

Huippumalli kuvailee videolla, että hän piiloutuu tunneliin mietiskelemään ja rauhoittumaan.

– Tulen tänne ajattelemaan ja olemaan luova. Tunnen oloni inspiroituneeksi vaginatunnelin sisällä, Delevingne sanoo.

Tunneli toimii myös kulkuväylänä toiseen huoneeseen.

Delevingne esittelee kotiaan myös arkkitehtilehden Youtubeen julkaistulla videolla.

– Tämä ei ole mikään pelkkä Liisa ihmemaassa -talo. Jokaisella huoneella on eri teema, Delevingne kuvailee Youtubessa.

– Täällä on niin Hullun hatuntekijän teekutsuilta tuttuja vaikutteita, mutta myös viidakkoteemaa, Beverly Hillsin hotelleista otettuja vaikutteita, vanhaa Englannin maaseudun henkeä, mutta tietysti myös tyypillistä Los Angelesia, Delevingne luettelee.

Harvinaisuuksiakin talosta löytyy: Delevingnen musiikkihuoneen seinällä komeilee People-lehden mukaan David Bowien nimikirjoituksella varustettu kitara sekä Karl Lagerfeldilta lahjaksi saatu Chanel-teemainen kitara.

Cara Delevingne nousi nopeasti supertähdeksi aloitettuaan uransa mallilavoilta.

Cara Delevingne on tullut tutuksi huippumallina, mutta on sittemmin kunnostautunut myös näyttelijänä. Hänet muistetaan muun muassa Valerian-elokuvan pääosasta.

Delevingne paljasti yllättävän seikan itsetään IS:n haastattelussa kesällä 2017.

– Tein DNA-testin ja sain kuulla olevani 20 prosenttia suomalainen. Olen siitä tiedosta ylpeä, hän paljasti tuolloin.

