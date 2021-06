Arttu Mustonen on törmännyt deittailumaailmassa epätodellisiin ulkonäkö­vaatimuksiin – yhtä asiaa hän häpesi itsessään

Arttu Mustosen mielestä miesten ulkonäköpaineista ei puhuta tarpeeksi.

PEILISTÄ katsoo tänäänkin sama mies. Tyylikäs asukokonaisuus näyttää huolitellulta ja raikkaalta, mutta Arttu Mustonen, 27, näkee vain hänen päälaellaan häämöttävän kaljuuntuvan läikän.

Kaljuuntuminen oli ahdistanut Mustosta jo pitkään. Hän oli peitellyt sitä lippiksillä ja muilla päähineillä. Lopulta hän kävi lääkärissä ja sai kaljuuntumista estävän lääkityksen.

Mustonen suunnitteli syövänsä lääkkeitä ja menevänsä jossain vaiheessa hiustensiirtoon, eikä kukaan saisi koskaan tietää, että hiukset olivat hävinneet hänen päästään yksi toisensa jälkeen.

– Ajattelin, etten halua puhua julkisesti kaljuuntumisesta, koska se ei ole kovin mediaseksikäs aihe. Mietin, että jos kerron julkisesti kaljuuntuvani, laskeeko se mun vientiarvoa.

YHTENÄ päivänä Mustonen tuli kotiin epäonnistuneen kampaajakäynnin jälkeen. Hän tunsi itsensä rumaksi, koska kehnosti leikatut hiukset korostivat kaljuuntuvaa päälakea.

Hän päätti puhua aiheesta Instagramissaan, koska ajatteli, että se voisi auttaa muita samasta ongelmasta kärsiviä.

Mustosella on Instagramissa lähes 13 000 seuraajaa. Hän on sosiaalisen median vaikuttaja, joka luo sisältöä Instagramiin ja luotsaa Toivottomat sinkut -podcastia yhdessä Janita Aution kanssa.

Mustonen avasi puhelimen kameran ja kertoi rehellisesti, kuinka kaljuuntuminen ahdistaa häntä. Hän paljasti syövänsä siihen lääkkeitä ja hakeutuvansa tulevaisuudessa hiustensiirtoon.

Sitä Mustonen ei arvannut, kuinka suuresta ongelmasta on kyse. Instagram-tarinan julkaisun jälkeen hän sai satoja viestejä saman vaivan kanssa taistelevilta miehiltä ja heidän puolisoiltaan.

– Kaljuuntuminen aiheuttaa tosi paljon huolta, surua ja ahdistusta. Myös muutama ystäväni laittoi viestiä, että hekin kärsivät kaljuuntumisesta, vaikka en ollut edes tiennyt koko asiasta. Se kertoo siitä, että näistä asioista ei todellakaan puhuta tarpeeksi.

Arttu Mustonen kokee ulkonäköpaineita etenkin homoyhteisössä.

MUSTONEN kokee, että usein ajatellaan sokeasti, ettei miehillä ole ollenkaan ulkonäköpaineita.

– Todellisuudessa miehet kärsivät niistä tosi paljon. Asiaa pahentaa se, että miehiin liitetyt odotukset ja stereotypiat on edelleen voimakkaita. Kun mistään ei uskalla puhua, asioiden kanssa joutuu painimaan yksin ja taakka saattaa kasvaa moninkertaiseksi.

Mustonen on havainnut, että monet ajattelevat esimerkiksi hiustensiirron olevan noloa.

– Paljon kuulee niitä kommentteja, että miksi et vain kaljuunnu kunnialla. Jos joka ikinen päivä katsoo itseään peilistä ja näkee vain kaljun, miksi sille ei saisi tehdä mitään? Jos elää vuosikymmeniä ahdistuneena omasta hiustenlähdöstä, se tuskin tekee hyvää psyykelle tai itsetunnolle.

MIEHISYYDEN muotti on Mustosen mielestä edelleen kapea. Esimerkiksi meikkaava mies on hänen mukaansa vieläkin tabu.

– Jos mies huolehtii itsestään tai on kiinnostunut omasta tyylistään, hänet leimataan helposti kevytkenkäiseksi tai ”neidiksi”. On naurettavaa, miten tuollainen ajatusmaailma on edelleen valloillaan nykymaailmassa.

Mustonen kokee voimakkaita ulkonäköpaineita erityisesti homoyhteisössä, jossa on rajut odotukset ulkonäön suhteen.

Hän törmännyt epärealistisiin odotuksiin esimerkiksi Grindr- sovelluksessa, joka on bi- ja homoseksuaaleille sekä queer- ja transihmisille suunnattu nettideittisovellus.

– Siellä ihannoidaan epätodellisia, veistoksellisen lihaksikkaita vartaloita. Mietin usein, olenko riittävän komea, jos mulla ei ole supertreenattua kroppaa. Mulla on normaali vartalo ja hyvä niin, mutta monen mielestä en ole riittävän lihaksikas ja treenattu.

ULKONÄKÖÖN liitetyt odotukset ovat Mustosen mielestä yllättävän paljon sidoksissa myös seksuaalivähemmistöihin.

Mustonen ei ole esimerkiksi koskaan osallistunut Pride-tapahtumaan. Kun hän muutti Helsinkiin alle parikymppisenä, Pride-tapahtumaan osallistuminen tuntui tärkeältä. Mustonen on kuitenkin jättänyt osallistumatta, koska on kokenut tapahtuman itselleen etäiseksi.

– En ole koskaan kokenut kuuluvani siihen porukkaan, joka pukeutuu glitteriin ja väreihin. Mua on jännittänyt osallistua Pride-tapahtumaan, koska olen kokenut, että se on vain tietyn, rajatun ryhmän juttu.

Vaikka Mustonen ymmärtää ajatuksen Priden taustalla, hänen mielestään seksuaalivähemmistöön kuuluminen on muutakin kuin räiskyvää pukeutumista.

– Käsittääkseni Priden idea on se, että siellä jokainen saa olla ylpeästi ja kunnialla juuri sellainen kuin on. Silti tuntuu, että sielläkin odotetaan jonkinlaista ulkoiseen muottiin menemistä. Jos pukeutuisin mustaan, enkö kuuluisi joukkoon?

Moni Mustosen uusi tuttavuus on esimerkiksi ollut ihmeissään kuullessaan, että tämä on homo, sillä ulkonäön ja pukeutumisen perusteella sitä ei kuulemma arvaisi. Se tuntuu Mustosesta oudolta.

– On olemassa kaikenlaisia homoja. Ei ole yhtä, kahta tai kolmea tyyppiä, vaan kuka tahansa ihminen voi olla seksuaaliselta suuntautumiseltaan mitä tahansa. Sillä, miltä näyttää, miten puhuu tai miten käyttäytyy, ei ole mitään merkitystä.

Tänä vuonna Mustonen haluaa osallistua Pride-tapahtumaan, sillä kokee sen ydinsanoman tärkeäksi. Hän ei kuitenkaan aio pukeutua glitteriin, vaan aikoo mennä sinne neutraaleihin väreihin sonnustautuneena – juuri sellaisena kuin hän on.

