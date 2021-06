Kiira Korpi ja Arthur Borges menivät naimisiin Italiassa vain kolme vuotta sitten – satumaisten häiden yksityiskohdat pysyivät pitkään salassa

Entinen taitoluistelija Kiira Korpi ja Arthur Borges erosivat yllättäen. Upeaa hääjuhlaa Italiassa vietettiin vain kolme vuotta sitten.

Entinen taitoluistelija Kiira Korpi ja hänen ex-puolisonsa Arthur Borges vierailivat Linnan juhlissa vuonna 2015. Naimisiin he menivät kolme vuotta sitten.

Entinen taitoluistelija Kiira Korpi ja hänen ex-puolisonsa Arthur Borges ilmoittivat keskiviikkona yllättäen erostaan Instagramissa.

Pariskunta meni naimisiin vuonna 2018 upeissa maisemissa Pohjois-Italiassa Lombardian maakunnassa, Como-järven rannalla. Kihloihin pariskunta meni toukokuussa 2017 New Yorkissa. Elegantit häät kuhisivat julkisuudesta tuttuja henkilöitä, ja upeista luksushäistä julkaistiin paljon kuvia sosiaaliseen mediaan.

Korpi ja Borges ovat asuneet viime vuodet New Yorkissa, mutta he asuivat aiemmin myös Italiassa, joten hääpaikka oli heille luontainen valinta.

Pariskunnan hääjuhla järjestettiin Villa Del Balbianellon ylellisessä yksityishuvilassa, jonne pääsee vain venekyydillä tai jalan.

Arthur Borges hehkutti häiden aikaan huvilaa ja sen miljöötä Instagramissaan maailman romanttisimmaksi paikaksi.

Upea häähuvila rakennutettiin jo 1700-luvulla. Samassa huvilassa on tiettävästi kuvattu useiden menestyselokuvien, kuten vuonna 2006 ilmestyneen James Bond -elokuva Casino Royalen sekä vuoden 2002 Star Wars: Kloonien hyökkäys, kohtauksia.

Huvila on todellinen luksusmiljöö. Tuolloin kirjoitettiin, että paikan hinnat lähtevät useista tuhansista euroista ja ne kohoavat kymmeniin tuhansiin, mikäli juhlaseremonia kestää useita tunteja. Perusvuokra huvilassa yli 50 hengen juhlille oli 6700 euroa. Vuokrahintaan lisätään erikseen kaikki ruoka- ja juomakulut ja terassivuokrat.

Upeita häitä seurattiin koko Suomessa sosiaalisen median kautta. Myös hääjuhlan sijainti paljastui vasta vappuna 2018 lukuisista sosiaaliseen mediaan jaetuista kuvista.

Korven ja Borgesin häissä nähtiin paljon tuttuja kasvoja, kuten Elastinen, Cheek, Uniikki ja Laura Lepistö.

Sosiaalisen median otokset paljastivat, että hääpari ei heti vihkimisen jälkeen lähtenyt perinteiselle autoajelulle, vaan sen sijaan hyppäsivät veneen kyytiin ja kiersivät huvilaa ympäröivää Como-järveä.

Korven eleganttia hääpukua ja kauneutta ihasteltiin sosiaalisessa mediassa.

– Paras ystäväni meni naimisiin elämänsä rakkauden kanssa, ja oli todella upeaa olla paikalla hänen vuokseen, häissä mukana ollut Valentina Marchei sanaili kuvan yhteydessä.

– 30.4.2018. Elämäni taianomaisin päivä toistaiseksi! Korpi kirjoitti erään Instagram-kuvan yhteydessä.

29-vuotias Korpi ja tätä viisi vuotta vanhempi Borges alkoivat tapailla keväällä 2010. Borges on kertonut pyytäneensä Korpea treffeille yhteisen ystävän, laulaja Anna Abreun kautta ”vitsillä”. Sen jälkeen he alkoivat kuitenkin jutella Facebookissa ja suhde syveni.

He ovat asuneet viime vuodet yhdessä New Yorkissa, jossa Borgesilla on työ Tom Fordin muotitalossa.

Korpi puolestaan on opiskellut yliopistossa. Hän valmistui keväällä 2020 psykologian kandidaatiksi New School -yliopistosta New Yorkista. Korpi lopetti taitoluistelu-uransa vuonna 2015.