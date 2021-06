Kiira Korpi ja Arthur Borges: Ero!

Entinen taitoluistelija kertoo eronneensa.

Entinen taitoluistelija Kiira Korpi kertoo Instagramissa eronneensa puolisonsa Arthur Borgesin kanssa.

– Meidän upea yhteinen matka pariskuntana ja avioparina on tullut päätökseen. Yhdentoista vuoden aikana olemme oppineet hurjasti toisistamme sekä itsestämme. Olemme nauttineet yhdessä elämästä ja olemme kiitollisia meidän hienosta tarinasta sekä upeasta ystävyydestä, jolle ei ole mitään syytä koskaan loppua.

– Molemminpuolinen arvostus on syvä ja toivomme toisillemme vain hyvää. Tämä on tietenkin myös vaikeaa ja surullista ja siksi toivomme yksityisyyttä asian suhteen, Korpi kirjoittaa.

Korven ja Borgesin häitä vietettiin Italiassa Como-järven rannalla huhtikuussa 2018. Kihloihin pariskunta meni toukokuussa 2017 New Yorkissa.

He ovat asuneet viime vuodet yhdessä New Yorkissa, jossa Borgesilla on työ Tom Fordin muotitalossa.

Korpi puolestaan on opiskellut yliopistossa. Hän valmistui keväällä 2020 psykologian kandidaatiksi New School -yliopistosta New Yorkista.

29-vuotias Korpi ja tätä viisi vuotta vanhempi Borges alkoivat tapailla keväällä 2010. Borges on kertonut pyytäneensä Korpea treffeille yhteisen ystävän, laulaja Anna Abreun kautta ”vitsillä”. Sen jälkeen he alkoivat kuitenkin jutella Facebookissa ja suhde syveni.