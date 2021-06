Hittisarjan uusi kausi päättyi dramaattiseen yllätyskäänteeseen – näyttelijätähti paljastaa totuuden rajun kohtauksen kuvaamisesta

Suositun yhdysvaltalaisdraaman viimeisimmällä kaudella nähtiin yllättäviä käänteitä.

Hittisarja Handmaid’s Talen viime viikolla julkaistu neljännen kauden päätösjakso loppui dramaattisissa merkeissä. Palkittu yhdysvaltalaisdraama perustuu kirjailija Margaret Atwoodin vuonna 1985 julkaistuun Orjattaresi-romaaniin.

Sarja sijoittuu dystooppiseen lähitulevaisuuteen, jossa ihmisten hedelmällisyys ja syntyvyys ovat romahtaneet. Yhdysvaltojen paikalle on perustettu äärikristillinen valtio Gilead, johon on syntyvyyden parantamiseksi luotu uudenlainen yhteiskuntajärjestys. Tässä järjestelmässä hedelmälliset naiset on vangittu tummanpunaisiin pukeutuneiksi orjattariksi, joiden tärkein tehtävä on tuottaa jälkeläisiä isäntäperheilleen.

Sarjan päähenkilö June ei kuitenkaan tyydy orjattaren asemaansa, vaan janoaa muutosta ja ryhtyy vähitellen kapinoimaan järjestelmää vastaan.

Varo juonipaljastuksia! Mikäli katsot sarjaa ja haluat välttyä juonipaljastuksilta, jutun lukeminen kannattaa lopettaa tähän.

June määrätään sarjan ensimmäisellä kaudella Waterfordien orjattareksi.

Bruce Millerin luoman draamasarjan viimeisimmällä kaudella June onnistuu vihdoin pakenemaan Gileadista Kanadaan. Hän ei kuitenkaan pysty jättämään menneisyyttä taakseen, sillä pian myös hänen entinen komentajansa Fred Waterford päätyy vaimonsa kanssa Kanadaan, joskin heti rajan ylittämisen jälkeen kaksikko toimitetaan suorinta kyytiä telkien taakse.

Neljännen kauden finaalijakso päättyy dramaattiseen kohtaukseen, jossa June ja muut Kanadaan paenneet orjattaret pieksevät tutkintavankeudesta vapautuneen komentaja Waterfordin hengiltä. Waterfordia esittänyt Joseph Fiennes toteaa Entertainment Weeklyn haastattelussa roolihahmonsa saaneen ansiosta mukaan.

Joseph Fiennesin veli on palkittu näyttelijä Ralph Fiennes.

– Fredin kuoleman oli oltava julma, sillä hän oli omalla säälittävällä ja sadistisella käytöksellään aiheuttanut Junelle ja muille orjattarille valtavaa kärsimystä ja pelkoa, Fiennes tylytti haastattelussa.

– Vaikka Fredin elämä loppui brutaalisti, hänen oli koettava se matka hirttopuuhun, hän jatkoi.

Fiennes kuvailee päätöskohtauksen kuvaamista kylmääväksi ja pelottavaksi kokemukseksi. Keskellä yötä kuvattu kohtaus sijoittui kanadalaiseen metsään, jossa brittinäyttelijä joutui useaan otteeseen pinkomaan pakoon orjattaria esittäneitä stunt-näyttelijöitä.

– Maastossa oli melko vaikeaa juosta. Oli mutaista ja liukasta, ja ympärillä oli kylmää ja pimeää. Pystyin tuntemaan hetken ajan, miltä Fredistä tuntui, eikä se ollut mukava kokemus.

Hedelmälliset naiset on sarjassa alistettu valtaapitävien miesten ja näiden vaimojen seksiorjiksi ja synnytyskoneiksi.

Vaikka Fiennesin taival suosikkisarjassa päättyy todennäköisesti tähän, hän ei usko ikävöivänsä roolihahmoaan.

– Vaikka hän välillä saa pieniä mahdollisuuksia pelastaa itsensä, hän ei ota niitä vastaan. Mielestäni hän on liian kiintynyt valtaan ja hallinnon tarjoamaan suojaan, näyttelijä Ralph Fiennesin veli Joseph kertoo.

Joseph Fiennes puoliso on näyttelijä María Dolores Diéguez.

– Sarjan katsominen on vaikeaa, mutta siihen liittyy elintärkeä keskustelu naisten oikeuksista ja demokratian hauraudesta. Sain olla mukana vavahduttavassa ohjelmassa ja tehdä töitä epätavallisen taitavien ihmisten kanssa, hän kiittelee.

Fiennesin lisäksi Handmaid’s Talen pääosissa nähdään Junea esittävä Elisabeth Moss ja Serena Waterfordia esittävä Yvonne Strahovski. Sarjaa on esitetty Suomessa Ylen kanavilla, ja lisäksi sitä voi katsoa maksullisista suoratoistopalveluista.

