Pop-tähti Britney Spears puhuu viimein itse ja toimii todistajana omaa holhouksenalaisuuttaan koskevassa oikeudenkäynnissä.

Britney Spears vuonna 2019 Once Upon a Time in Hollywood -elokuvan ensi-illassa.

poptähti Britney Spears todistaa tänään keskiviikkona oikeudessa omaa holhouksenalaisuuttaan koskevassa oikeudenkäynnissä, uutisoivat useat ulkomaiset mediat, kuten The New York Times, CNN ja People.

The NY Timesin mukaan Spears pyysi asianajajaltaan Samuel D Inghman III:lta päästä itse ääneen suoraan Los Angelesin ylimmän oikeuden eteen nopealla aikataululla. Pyyntö oli NY Timesin mukaan harvinainen, eikä vielä tiedetä, tehdäänkö Spearsin lausunnoista julkisia.

Spears määrättiin isänsä Jamie Spearsin holhouksen alaiseksi vuonna 2008 julkisen hermoromahduksen ja pakkohoitoon joutumisen jälkeen. Holhouksenalaisuus on siis kestänyt yhtäjaksoisesti peräti 13 vuotta, ja tähti on kommentoinut itse asiaa julkisesti viimeksi silloin.

Britney Spears on oikeusasiakirjojen mukaan yrittänyt päästä irti holhouksenalaisuudesta jo vuosia.

The New York Times uutisoi oikeuskäsittelyn alla, että luottamuksellisten oikeusasiakirjojen mukaan Britney olisi yrittänyt saada muutoksia tilanteeseensa kaikessa hiljaisuudessa jo vuosia.

– Hän (Britney) ilmaisi, että hänestä holhouksenalaisuudesta on tullut alistava ja kontrolloiva työkalu häntä itseään vastaan, tuomioistuimen tutkija kirjoittaa vuoden 2016 raportissa.

– Britney on kyllästynyt siihen, että häntä käytetään hyväksi ja että hän tienaa kaikki rahat, mutta ihmiset hänen ympärillään käyttävät ne, the NY Times referoi tuomioistuimen tutkijan kirjoitusta.

NY Timesin mukaan Britney Spears kertoi oikeudelle vuonna 2019, että holhouksenalaisuuden vuoksi hänet pakotettiin pysymään mielenterveyslaitoksessa ja esiintymään vastoin tahtoaan.

Britney Spears on osallistunut holhouksenalaisuutensa aikana muun muassa X Factor -lauluohjelman tuomarointiin. Kuvassa ohjelman muut tuomarit L. A. Reid, Demi Lovato ja Simon Cowell.

Uusista oikeuden asiakirjoista voi lukea, että Britney kyseenalaisti jo vuosia sitten myös isänsä sopivuuden holhoojaksi.

Spearsin asianajaja Inghman sanoi jo vuonna 2014, että hän haluaisi tutkia mahdollisuutta Jamie Spearsin erottamiseksi holhoojan roolista. Viime vuonna Inghman sanoi tuomarille Britneyn pelkäävän isäänsä, joka istuu megatähden 60 miljoonan dollarin (noin 50 miljoonan euron) omaisuuden päällä. Isä Jamie Spears on kiistänyt syytökset.

Britney Spearsin isä Jamie Spears (vas.) on astunut oikeuden eteen Britneyn holhouksenalaisuuteen liittyen jo aiemmin.

– Britney voisi lopettaa holhouksenalaisuuden milloin vain. Hän voisi pyytää asianajajaansa anomaan holhouksen päättämistä, ja hänellä on ollut se oikeus aina, mutta hän ei ole 13 vuoteen käyttänyt sitä, Vivian Lee Thoreen, Jamie Spearsin asianajaja, kommentoi Peoplelle aiemmin tänä vuonna.

– Britney tietää, että hänen isänsä rakastaa häntä, ja että hän on Britneytä varten aina kun tämä isäänsä tarvitsee, Lee Thoreen jatkaa.

Britney Spearsin isää Jamieta on syytetty tyttärensä manipuloimisesta ja jopa vankina pitämisestä. Kuva vuodelta 2009.

Jamie Spears kommentoi vuonna 2020 holhouskohua ja kiisti, että hän tai kukaan muu käyttäisi tyttärensä rahoja.

– Ketkään näistä salaliittoteoreetikoista eivät tiedä mitään. Kalifornian tuomioistuin päättää, mikä on parhaaksi tyttärelleni, eikä se ole kenenkään muun huoli, Spears kommentoi the Postille, uutisoi PageSix.

Holhousta käsiteltiin oikeudessa jo vuonna 2019, jolloin Jamie Spears ja poptähden äiti Lynne Spears astuivat oikeuden eteen keskustelemaan tyttärensä hyvinvoinnista. Britneyn äiti Lynne on toivonut, että holhouksesta luovuttaisiin. Äiti on vaatinut myös nähtäväkseen kaksisuuntaisesta mielialahäiriöstä kärsivän tyttärensä terveystietoja.

Britney Spearsin fanit ovat järjestäneet poptähden tueksi Free Britney -mielenosoituksia.

Spearsin isä on pitänyt huolta tyttärensä liiketoimista, henkilökohtaisista asioista, kodinhoidosta ja lakiteknisistä asioista, ja Forbesin mukaan isä käytännössä valvoo kaikkia tyttärensä elämän osa-alueita. Britney ei voi esimerkiksi äänestää, mennä naimisiin, hankkia lapsia tai käydä ostoksilla ilman isänsä lupaa.

Tilanne on herättänyt syvää huolta tähden faneissa, ja sosiaalisessa mediassa holhouksen päättämistä on vaadittu ”Free Britney” (suomeksi Vapauttakaa Britney) -kampanjalla, jossa tähden isän on syytetty manipuloivan tytärtään ja jopa pitävän häntä vankina. Viime aikoina Britney on myös julkaissut faneja kummastuttaneita sosiaalisen median päivityksiä.

Forbesissa kerrotaan, että vaikka holhouksenalaisuus aloitetaan usein henkilöille, joilla on erittäin vakavia mielenterveyden häiriöitä tai henkilöille, jotka ovat esimerkiksi koomassa, 13 vuoden holhouksen aikana Spears on julkaissut neljä albumia, tehnyt neljän vuoden ja 140 miljoonan dollarin (noin 117 miljoonan euron) esiintymissarjan Las Vegasissa, lanseerannut muoti- ja kosmetiikkatuotteita sekä ollut tuomarina X-Factor -laulukilpailussa.

Britney Spears nousi maailman tunnetuimpien popidolien joukkoon jo 90-luvulla, kun hänen ensimmäiset megahittinsä ilmestyivät. Suosion myrskyisimpinä vuosina hänellä oli vaikeuksia päihteiden käytön kanssa.

Vuonna 2007 tapahtui kuuluisa romahdus. Britney kirjautui vanhempiensa suosituksesta vieroitukseen pitkän päihteiden värittämän ajanjakson jälkeen. Hän kuitenkin häipyi hoidosta vain vuorokauden jälkeen. Sitten hän ajeli päänsä kaljuksi ja jahtasi paparazzeja sateenvarjon kanssa harmaaseen huppariin pukeutuneena.

Hermoromahdusta seurasi pitkä vieroitushoitojen kierre, jotka eivät kuitenkaan tuntuneet auttavan tähteä kuiville. Vuonna 2008 Britneyn isästä Jamie Spearsista ja asianajaja Andrew M. Walletista tehtiin poptähden holhoojia oikeuden päätöksellä.