Suomen huutokauppakeisari -ohjelmasta tutulla Markku Saukolla on aina nikkarointiprojekti käynnissä tai suunnitteilla. Puutyöt ovat kulkeneet mukana elämässä lapsesta saakka.

Markku Saukko oli suunnilleen kymmenvuotias, kun hän päätti rakentaa itselleen kaivinkoneen. Rungon hän sai vanhoista lastenrattaista.

Sen päälle hän nakutteli puisen hytin.

– Se oli sellainen lautahäkkyrä, mutta siitä tuli ihan kunnon hytti.

Kun koko komeus oli valmis, pikku-Markku hyppäsi innoissaan hytin sisään. Siinä se nyt kulki, itse rakennettu kaivinkone! Ensin pyörät pyörivät hitaasti, mutta kotipihan alamäessä vauhti alkoi nopeasti kasvaa.

Pian lastenrattaiden päälle rakennettu lautahäkkyrä syöksyi jo hallitsemattomasti pihan poikki, Markku vielä kyydissä.

– En päässyt sieltä hytistä mihinkään. Se kaatui sitten sinne ryteikköön. Hyvä että oli hytti, Markku kertoo.

Tällaisen kaivinkoneen Markku Saukko pikkupoikana rakensi. Sen kyydissä hän päätyi kotipihan pusikkoon.

Ei ollut ihme, että poika oli päätynyt rakentamaan itselleen komean kaivinkoneen. Suunta oli ollut selvä jo pitkään. Rakentelu ja nikkarointi olivat alkaneet jo paljon aiemmin veistelemällä ja lautoja naulaamalla.

Siitä oli sitten edetty pikkupojille tuttuun tapaan: nopeasti ja isosti.

– Isä oli puuseppä. Ihan siitä saakka, kun olen konttaamaan päässyt, olen ollut lastukasassa.

Saukko on rakentanut pihalle aidan vanhoista heinäseipäistä. Puutarha on pariskunnan yhteinen harrastus. Pihalla aidan vieressä on pieni mansikkamaa.

Työpajassa on yli 450 puuhöylää. Kokoelman vanhin höylä on vuodelta 1820.

Suomen huutokauppakeisari -ohjelmasta tuttu ”apumies” Markku Saukko seisoo 1960-luvun alkupuolella rakennetun keltaisen talonsa pihamaalla Äänekoskella. Hän on kodistaan ja pihapiiristä ylpeä, sillä töitä on tehty. Markku on kunnostanut taloa ja tonttia yhdessä Anne-vaimonsa kanssa.

– Kun hankimme talon vuonna 2013, piha oli päässyt villiintymään. Tontilta on kaadettu sen jälkeen yhteensä 14 puuta. Toin heti kesällä 2014 kaivinkoneen pihaan ja aloin kaivaa vanhoja risuja. Pihasta on raivattu pikku hiljaa kaikki pois.

” Minulla on aina ollut jokin projekti ollut menossa. En oikein osaa olla tekemättä mitään.

Lisäksi pariskunta on kunnostanut rintamamiestyylisen talon lattiasta kattoon. Päärakennuksen edustalle on kohonnut myös kierrätys- ja ylijäämämateriaaleista rakennettu kasvihuone.

Markun kädenjälki näkyy selkeästi sekä sisälle että ulos nikkaroiduissa esineissä. Sisällä suurin osa sisustuksesta on Annen suunnittelemaa ja enimmäkseen vanhaa sekä kunnostettua. Markku on nikkaroinut esimerkiksi kaappeja ja penkkejä aina tarpeen mukaan.

Saukkojen kodissa huonekaluja nikkaroidaan tarpeen mukaan. Kuvassa on Markun tekemä jakkara.

Vanhat ja huolella kunnostetut esineet ovat tärkeässä osassa Saukkojen kodissa. Tähän kaappiin Markku on laittanut lasihyllyt.

Pihan puutarha on niin ikään kunnossa. Pariskunta on istuttanut pihamaalle muun muassa päärynä- ja luumupuita sekä perustanut pienen mansikkamaan. Aidan Markku on nikkaroinut vanhoista heinäseipäistä. Grillipaikka, palju ja Markun työpaja ovat pihan perällä.

Kodin kunnostamisen lisäksi Markku tekee päivätöinään maanrakennushommia paikallisessa yrityksessä. Hän on ollut saman työnantajan palveluksessa vuodesta 2003. Työpäivien jälkeen Markku nikkaroi, rakentaa ja hoitaa puutarhaa.

Viikonloppuisin oma työpaja on kovassa käytössä.

– En oikein osaa olla tekemättä mitään. Kesäisin en vietä juurikaan aikaa sisällä, Markku kertoo.

Kuvan etualalla oleva pöytäryhmä syntyi lankuista, joista piti aluksi tulla saunanlauteita. Taustalla olevan grillikatoksen tekemiseen Markku sai apua Anne-vaimon vävypojalta.

Nikkarointi ja rakentaminen eivät ole Markun mukaan lisätyötä, vaan tapa rentoutua. Omassa työpajassa mieli lepää. Valmiit projektit siirtyvät sisätiloista ulos, kun on esimerkiksi maalauksen aika. Nyt pajan edustalla seisoo juuri valmistunut pihapöytä penkkeineen.

– Lankuista piti tulla ensin saunanlauteita, mutta ne olivat liian jämeriä. Teimme sitten pöydän. Se menee joko tytölleni tai Annen veljelle Ruotsiin.

Grillikatoksen edustalla on myös kaksi vanhaa metallista pöydänjalkaa. Toisen päälle Markku on rakentanut uuden puulevyn. Toisesta hän on tehnyt penkin kiinnittämällä pöydänjalkaan haravakoneen istuimen.

Monia Markun esittelemiä esineitä yhdistää se, että Markku on käyttänyt pohjana jotakin vanhaa tai tarpeettomaksi jäänyttä. Sitten hän on etsinyt sopivat lisämateriaalit ja miettinyt uuden käyttötarkoituksen.

Lopuksi hän on nikkaroinut valmiin esineen.

Kasvihuone on Markun ja Annen yhteinen projekti.

Vanhasta pöydänjalasta tuli jakkara, kun Markku kiinnitti siihen haravakoneen istuimen. Toiseen pöydänjalkaan hän asensi uuden levyn.

Suurin osa Markun nikkaroimista esineistä on päätynyt omaan käyttöön tai sukulaisille. Kun tavaralle on mielessä selkeä käyttötarkoitus, pihalle ei pääse muodostumaan tavararöykkiöitä.

Ajoittain on tullut tietysti apua. Esimerkiksi grillauspaikan kivisen tason on tehnyt Anne-vaimon vävypoika. Markku taas on rakentanut grillauspaikan puiset kaapit.

– Minulla on aina ollut jokin projekti ollut menossa. Tai sitten olen rakentanut. Ideoita vain keksii. Yhtäkkiä päätän, että haluan tehdä tuon.

Nikkarointi- ja rakennusprojektit ovat tavallaan loputon oravanpyörä – joskin mieluisa sellainen. Kun yksi projekti etenee, syntyy idea seuraavaan.

– Joskus saattaa käydä niinkin, että kun yksi projekti on työn alla, niin se jääkin kesken ja aloitan seuraavan, Markku kertoo ja nauraa.

Puuhöyliä on tietysti paljon erilaisia. Kuvassa Markku esittelee ponttihöylää, jolla voi tehdä listoja.

Parhaimmillaan projekti on Markun mukaan silloin, kun hän pääsee suunnittelemaan ja nikkaroimaan tai rakentamaan vanhasta tavarasta uuden kokonaisuuden. Esimerkiksi hän nostaa Anne-vaimon kanssa yhteistyössä rakentamansa kasvihuoneen.

– Se on tehty vanhasta tavarasta, mutta siitä tuli uusi. Vain sokkeliharkot ja valokate on hankittu uutena. Muuten se on tehty kierrätysmateriaaleista tai ylijäämätavarasta. Runkotavara on esimerkiksi purettua muottitavaraa. Ikkunat Anne osti Facebookin kirpputorilta, rapsutteli maalit pois ja maalasi uudestaan.

– Yhteistyöllä tehtiin!

Suurin osa nikkaroinnista tapahtuu Markun työpajassa. Siellä veneenveistäjän vanhaa höyläpenkkiä ympäröivät puuhöylillä täytetyt hyllyt. Puuhöyliä on kertynyt vuosikymmenten kuluessa yli 450. Vanhin on vuodelta 1820.

Markun vanhimpaan puuhöylään on kaiverrettu vuosiluku 1820.

Samassa rakennuksessa on Markun separaattorikokoelma. Nuorelle polvelle kerrottakoon, että maitoseparaattorilla erotetaan kerma maidosta. Separaattoreita Markulla on yhteensä 15.

Tällä hetkellä Markku maalaa työpajassaan kuistille tulevaa kukkapöytää. Hän sai kuvan toivotunlaisesta pöydästä, etsi sopivat materiaalit ja alkoi rakentaa.

– Anne löysi netistä kivannäköisen kukkapöydän ja halusi samanlaisen. Katsoin sitä kuvaa, ja siitä se lähti. Puutavara pätkitään, höyläillään ja aletaan kasata. Piirustukset syntyivät tekovaiheessa sen mukana, miten puutavaraa löytyi.

On helppo huomata, että Markku on kiinnostunut vanhoista tavaroista. Siksi huutokaupat, kirpputorit ja rompetorit ovat hänelle tuttuja paikkoja.

Markku oli käynyt myös Hirvaskankaan huutokaupassa jo kauan ennen huutokauppakeisarin valtakautta.

– Kävin jo Akin isän Laurin aikoihin Hirvaskankaalla huutokaupassa. Sitten tutustuttiin Akin kanssa ja ystävystyttiin. Kerran istuimme iltaa ja tuli puhetta, että vasarakin pysyy kädessä. Hän kysyi sitten tekemään pieniä remontteja. Siitä se lähti.

Sitten tuli se päivä, kun tuotantoyhtiö sattui Hirvaskankaalle ja ehdotti Suomen huutokauppakeisarin pilottijaksoa. Pian Markku huomasi olevansa tosi-tv-sarjan kuvauksissa.

– Siihen tarvittiin sitten sellainen Remontti-Reiska. Aki kysyi minua mukaan, eikä hullua tarvitse monta kertaa pyytää. Ei ole kaduttanut, että lähdin.

Linnunpöntöstä tuli Markun käsissä pieni baarikaappi.

Motivaatio on kantanut läpi kaikki 13 tuotantokautta, vaikka ajoittain julkisuutta on tullut liikaakin. Kun perusasiat ovat mieleen, niin koko homma on pysynyt mukavana.

– Sehän on tätä nikkarointia.

Kamerat unohtuivat Markun mukaan alussa yllättävänkin nopeasti. Nykyään kuvaukset hoituvat jo rutiinilla.

Ne ajoittuvat tavallisesti tiistai-iltapäiviin. Perjantaisin kuvataan vielä huutokauppa. Silloin Markku on yleensä rahastamassa tai paistamassa makkaraa.

Koronavirusepidemia pysäytti kuvaukset marraskuussa 2020. Korona-aika teki tietysti loven lompakkoon, mutta päivätyöt pitivät Markun pinnalla.

– Onhan tämä ollut outoa. Korona on tietysti ollut huono asia. Itselläni hyvää on ollut kuitenkin se, että olen saanut tehdä kotona hommia ja hengähtää. Lisäksi on ollut päivätyö, joka on pelastanut. En ole joutunut taloudelliseen ahdinkoon.

Jos Markku ei olisi siivonnut pihan jokaista risukasaa, niin kasoihin paistaisi nyt aurinko. Tuotanto on nimittäin jälleen käynnissä. Menossa ovat Suomen huutokauppakeisarin 14. tuotantokauden kuvaukset. Jaksoja on kuvattu jo yli 160, eikä loppua näy.

Kesän lähestyminen on tuonut Markulle mukanaan vielä uusia sivuprojekteja.

Toukokuussa esitetyssä Ylen Puoli seitsemän ohjelmassa katsojille näytettiin Markun rakentama maitolaituri. Ohjelman jälkeen kävi ilmi, että maitolaitureille olisi enemmänkin kysyntää.

– Olen jo luvannut rakentaa kaksi maitolaituria lisää. Piti perustaa oikein toiminimikin projekteja varten.

Kotona riittää myös nikkaroitavaa, ja perhekin tarvitsee ajoittain kaikenlaista pientä.

Hommia siis riittää, eikä nikkarointi tule koskaan kokonaan valmiiksi. Eikä varmaan pidäkään tulla.

Siinähän kävisi aika pitkäksi.

