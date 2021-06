Karita Tykkä avautuu äitinsä kuolemasta liikuttavassa päivityksessä – hetki pojan kesälomassa nosti tunteet pintaan

Karita Tykkä menetti äitinsä helmikuussa.

Entisen missin ja nykyisen hyvinvointivalmentajan Karita Tykän, 44, äiti menehtyi helmikuussa. Hänen äitinsä sairasti viimeiset elinvuotensa hermosoluja rappeuttavaa ALS-tautia. Tuoreessa Instagram-päivityksessään Tykkä kertoo ikävöivänsä äitiään edelleen päivittäin.

– Äitini siirtyi pilven reunalle vajaa viisi kuukautta sitten, ja kaipaus on vahvasti läsnä edelleen. Hän on läsnä jokaisessa aamussani, näen hänet kaikessa ja kaikissa, joihin hän on vaikuttanut, Tykkä kirjoittaa.

Ikävä nousi pintaan etenkin tällä viikolla, kun Tykkä lähetti poikansa viettämään kesälomaa mummolaan. Tosin nykyisin mummolassa asuu vain pojan ukki.

Vaikka lapsen lähettäminen isovanhemman huomaan tuntuu haikealta, Tykkä kertoo kuitenkin iloitsevansa siitä, että hänen yksin asuva isänsä saa seuraa lapsenlapsestaan.

– Samaan aikaan olen onnellinen, että isäni saa äitini valoon siirtymisen ja elämänsä rakkauden menettämisen jälkeen elämää taloonsa 24h – lapsen riemun ja aidon läsnäolon, touhuamisen ja hetkessä elämisen – merkityksen.

Päivityksen loppupuolella Tykkä paljastaa oppineensa arvostamaan elämää uudella tavalla äitinsä poismenon jälkeen.

Karita Tykkä luo nykyisin uraa hyvinvointivaikuttajana.

– Ehkä siksikin juuri nyt, tätä kirjoittaessani, arvostan elämää, jokaista hetkeä ja hengenvetoa enemmän kuin ehkä koskaan aiemmin.

– En tiedä saitko yhtään kiinni, mutta tällainen sanoitus halusi tulla ulos... ehkä muistutukseksi elämän ainutlaatuisesta hienoudesta, sellaisena kuin se on ja sen kaikkine väreineen, Tykkä päättää kirjoituksensa.

Koskettava teksti ja hellyttävä otos, jossa Tykkä halaa poikaansa, ovat herättäneet naisen seuraajissa paljon ajatuksia. Monet kertovat samaistuvansa vuoden 1997 Miss Suomen tuntemuksiin.

– Tärkeintä nauttia siitä, mitä nyt on, yksi seuraaja kirjottaa.

– Ihana kirjoitus. Kyllä samaistuttavissa, toinen kehuu.

Helmikuussa Tykkä kertoi äitinsä menehtymisestä niin ikään tunteita herättävässä Instagram-päivityksessä.

– Päivän väri on musta. On koittanut päivä, jota olen enemmän tai vähemmän pelännyt kolmen vuoden ajan – siitä asti kun äitini sai ALS-diagnoosin. Sitä soittoa, jonka isäni soitti muutama viikko sitten, että äiti on kuollut, Tykkä kirjoitti tuolloin.

Tykkä tuli tunnetuksi vuoden 1997 Miss Suomena. Sittemmin hän on työskennellyt muun muassa juontajana, bloggaajana ja hyvinvointivalmentajana. Tykkä on ollut vuodesta 2008 naimisissa Petri Tykän kanssa ja parilla on yksi, vuonna 2010 syntynyt poika.

Lue lisää: Karita Tykkä joutui kohtaamaan päivän, jota hän pelkäsi kolme vuotta – äidin kohtalo tuntuu väärältä