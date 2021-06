Millainen romantikko tai seksipeto olet luonteeltasi? IS:n rakkaushoroskooppi paljastaa

Oletko kiihkeä ja helposti kyllästyvä oinas vai kenties järkevä kauris? Astrologi Satu Paurin juhannushoroskooppi paljastaa, millainen rakastaja olet.

Oinas 21.3.–21.4.

Eläinradan kuumakallet löytyvät oinaan merkistä, joten ei ihme, että moni oinas hakeutuu kilpaurheilun pariin purkaakseen suurta lataustaan. Nuori oinas on rakkauselämässään melkoinen sydäntenmurskaaja, sillä impulsiivinen luonne ei anna tilaa asettua aloilleen. Romanssit ja erilaiset syrjähypyt ovat tässä merkissä enemmän kuin todennäköisiä. Rakastunut oinas panee varmasti peliin kaiken osaamisensa ja seksuaalisen aktiivisuutensa, mielitietyn jallittamisessa kun kaikki keinot ovat oinaan mielestä sallittuja.

Oinaan seksielämä on alkukantaista ja kiihkeää, etenkin suhteen alkuvaiheessa. Parisuhteen edetessä oinas on taipuvainen kyllästymiseen,. Tämän sarvipään kanssa joutuu tekemään hartiavoimin töitä, jotta intohimo säilyisi jännittävänä ja mielenkiintoisena.

Härkä 21.4.-22.5.

Oletko joskus joutunut kolmiodraamaan, jossa yhtenä osapuolena on härkä? Huh, huh, olet todennäköisesti törmännyt itsepäiseen yksilöön, joka ajattelee omistavansa niin polkupyörän, talon kuin kumppaninkin ilman ehtoja. Härälle mustasukkaisuuden osoittaminen on vain tapa kertoa suuresta intohimosta ja rakkaudesta, tilanne voi rauhoittua, kun härkä saa lupauksen ikuisuudesta. Härän onnellisuus tulee pysyvyydestä ja turvallisuudesta, pitkät, vuosikymmeniä kestävät kumppanuudet kuuluvat härän tavaramerkkeihin.

Onnellisessa parisuhteessa härkä on sensuelli ja nautinnonhaluinen hurmaaja, joka kaipaa paljon kosketusta ja huolenpitoa. Seksielämässään härkä nautiskelee kaikilla viidellä aistillaan, tuoksukynttilät, kermavaahtoleikit tai esteettinen ympäristö saavat härän kuumenemaan.

Kaksonen 22.5.-22.6.

Mitäpä elämä olisi ilman tunnettujen kaksosten Marco Bjuströmin, Timo Soinin tai Jaajo Linnonmaan turpamoottorin luomia letkautuksia. Kaksosen merkki elää ja hengittää sanojen kautta. Jos olet lyönyt hynttyyt yhteen eläinradan puheliaimman merkin kanssa, et pääse karkuun jokapäiväistä juoruilua, vitsin heittoa tai vilkasta ajatuksen juoksua. Pitkässä parisuhteessa kaksosesta kuoriutuu usein enemmän hyvä kaveri kuin intohimoinen rakastaja. Parisuhderiidoissa jäät ehdottomasti toiseksi, sillä tämä kameleontti vaihtaa hauskasti mielipidettään aina hyvän tilanteen tullen.

Kaksosen seksielämästä ei puutu kokeilunhalua ja rohkeutta. Utelias ja elämänjanoinen sananiekka ei viihdy hiljaisen jurnuttajan seurassa, seksielämän eri kiemuroiden pukeminen sanoiksi vaatii ennen ja jälkeen syväluotaavan analyysin.

Rapu 22.6.-22.7.

Lämmin, herkkä ja halaamaan pyrkivä rapu tulee aina lähelle, oli sitten kyse ystävästä, kumppanista tai työnantajasta. Ravun tavaramerkkejä ovat empaattisuus, huolehtivaisuus sekä vaatimaton kiltteys, rakkaudessaan rapu on tunteikas, lämmin ja uskollinen. Kun parisuhdetta on takana useampi vuosi tai vuosikymmen, kumppanille tulee tutuksi ravun oikukas mieli. Rapu on kiukuttelun mestari, loukkaantunut rapu saattaa mököttää päiväkausia. Etäsuhde tai löysä kumppanuus ovat merkin edustajille punainen vaate, sukukokoukset ja sisarukset tulevat usein samassa paketissa.

Ravun eroottinen elämä kaipaa turvallisuutta, pysyvyyttä ja jatkuvuutta. Kun rapu ui liiveihisi, hän ei helpolla sieltä lähde. Tämä eläinradan herkkämieli osaa rakastamisen ja huolehtimisen taidon, mutta jää helposti voimakastahtoisten yksilöiden jyräämäksi.

Leijona 22.7.-23.8.

Jos olet joskus kokenut energisen ja valloittavan leijonan lähestymisyrityksen, tiedät, ettei tämä eläinradan pramein ilmestys anna hevillä periksi. Jos leijona on päättänyt saada mielitietyn itselleen, hän tekee kaikkensa päästäkseen maaliin. Lahjat, tuliaiset ja huomionosoitukset ovat yltäkylläisiä, leijona vannoo rakkauttaan jo usein ensitapaamisella. Leijonan huono itsetunto voi olla se tekijä, johon parisuhteen lupaava alku kaatuu. Älä erehdy kritisoimaan leijonan ulkonäköä, osaamista tai taitoa, saatat kopauttaa todella arkaan paikkaan.

Seksi leijonan kanssa voi olla upea kokemus, mutta älä vain unohda kertoa sitä. Kun leijonaa kehutaan ja kannustetaan, hän näyttää sinulle varmasti kaikki temppunsa. Leijonan rinnalla intohimo kukoistaa, jos muistat muistat pitää hänet jalustalla.

Neitsyt 23.8.-23.9.

Eläinradan ahkera, käytännöllinen ja maanläheinen neitsyt tarjoaa parisuhteeseen varmuutta ja turvallisuutta. Pikkutarkan neitsyen kanssa kannattaa valmistautua analysoimaan parisuhdehistoriaa, taloustilannetta tai työelämää. Neitsyt korjailee, siivoaa ja järjestelee omaa elämäänsä ahkerasti, ulkonäkö, siisteys ja hygienia voivat olla toisille jopa pakkomielteinen asia. Neitsyt viihtyy ylitöissä tai tuo mielellään töitä kotiin, parisuhteessa voi joutua jatkuvasti kilpailemaan ajasta ja huomiosta. Suuret tunneilmaisut unohtuvat välillä pitkässä parisuhteessa, neitsyt pitää tärkeämpänä arjen sujuvaa pyörimistä kuin rakkauden jatkuvaa toitottamista.

Kun neitsyt irrottautuu omista säännöistään ja rajoitteistaan, eroottinen elämä voi olla räiskyvää ja intohimoista. Lomalla ja vapaa-aikana tästä työmyyrästä voi kuoriutua melkoinen seksipeto.

Vaaka 23.9.-23.10.

Esteettinen, viehkeä ja parisuhdekeskeinen vaaka tarvitsee sanavalmiin, puheliaan ja sosiaalisen kumppanin. Tämä miellyttämiseen taipuvainen eläinradan merkki ei aina kerro rehellistä mielipidettään, joten parisuhteessa on pakko lukea asioita rivien välistä. Riidan tullen voit olla varma, että tämä diplomatian mestari löytää keinot pattitilanteen hoitamiseksi. Vaaka on rauhan rakentaja, jolle huono ilmapiiri on syy lähteä suhteesta. Vaaka on taitava pelaamaan ihmissuhteillaan ja siksi altis kolmiodraamoille, yksinolo on seuraa kaipaavalle vaa'alle hankalaa.

Erotiikka ei välttämättä ole parisuhteessa ensimmäisellä sijalla, vaaka kaipaa mielipiteen vaihtamista ja hyvää juttukumppania. Lämmintunnelmaiset kynttiläillalliset tai romanttiset kylpyläviikonloput herättelevät vaa'an hormonit hyrräämään.

Skorpioni 23.10.-22.11.

Eläinradan jännittävin ja mystisin olento löytyy varmasti tästä merkistä. Syvälle silmiin tuijottava skorpioni haluaa päästä ihosi alle sielusi syövereihin. Jos lähdet mukaan tähän intensiiviseen leikkiin, pääset tarkastelemaan skorpionin syvintä olemusta aitiopaikalta. Älä odota mitään helppoa ja pinnallista parisuhdetta, sitä skorpioni ei sinulle kykene tarjoamaan. Uskollisuus on skorpionille usein henki ja elämä, manipulointi ja vallankäyttö kuuluvat pitkän suhteen kulkuun. Skorpioni rakastaa, vihaa ja eroaa intensiivisesti, erotilanteessa hän kaivaa esiin vuosia sitten lausuttuja ikäviä sanoja.

Skorpionin elämänkoulu liittyy seksuaalisuuteen, joten tälle tutkimusmatkalle lähtiessä ei ole luvassa rajoja ja aitoja. Eroottisena kumppanina skorpioni erottuu edukseen kaikista muista eläinradan merkeistä.

Jousimies 23.11.-23.12.

Tämä tiedonhaluinen, huumorintajuinen ja saarnaamiseen taipuvainen eläinradan merkki tunnetaan matkustelunhaluisena ikuisena opiskelijana. Jousimies syleilee maailmaa opiskellen kieliä tai opettaen muita, kumppanin on hyvä osata luovia tässä monen mielenkiinnon kohteen keskellä. Jousimies tarvitsee elämäänsä itsenäisen ja riippumattoman ulkoilmaihmisen, liian tarrautuva ote saa juoksemaan karkuun. Jos rakastat älykästä ajatustenvaihtoa ja olet sinut levottoman vaeltajan ominaisuuden kanssa, olet löytänyt jousimiehestä itsellesi ihannekumppanin.

Seikkailunhaluinen jousimies on valmis kokeilemaan rajojaan myös erotiikan maailmassa. Hänen kumppaninaan saatat löytää itsesi mitä erilaisimmista paikoista tai tilanteista, seksin harrastamiseen sopii niin kuumailmapallo, hyppyrinnokka kuin työpaikan neuvotteluhuone.

Kauris 23.12.-21.1.

Turvallinen ja vastuullinen kauris on eläinradan järkiolento, joka tuo parisuhteeseen käytännön asioiden hoitamisen ja arjen sujumisen. Kauriin kumppani saattaa tuntea, kuinka elämän peruspohjan rakentaminen vakaaksi on kauriille lähes elinehto. Suhteen alkuvaiheessa kauris haluaa varmistua, että toinen on yhtä tosissaan. Kosintaa tai suhteen etenemistä voi joskus joutua odottamaan vuosia. Ahkera ja kunnianhimoinen kauris saattaa unohtaa ilmaista tunteitaan ja rakkauttaan, eteneminen uralla tai menestyminen taloudessa ovat osalle tärkeämpiä.

Kaikessa rationaalisuudessaan kauris nauttii pysyvän ja turvallisen parisuhteen eroottisen elämän iloista. Eläinradan merkeistä rapu tai kala tuo kauriin tunne-elämään tarvittavaa herkkyyttä, läheisyys, hellyys ja rakkaudenosoitukset kaipaavat kumppanilta aloitekykyä.

Vesimies 21.1.-20.2.

Tästä merkistä löytyy paljon ikuisia sinkkuja tai parisuhteeseen vapaasti suhtautuvia yksilöitä. Eläinradan viileä ja uudistusmielinen vesimies ei halua sitoa itseään liian tiukasti kehenkään, oma tila ja aika ovat erityisen tärkeitä. Vesimies elää mielellään etäsuhteessa tai löysässä kumppanuudessa, jossa ei tarvitse tilittää omia menoja ja tekemisiä. Vesimies viihtyy erilaisissa ryhmissä ja yhteisöissä, joten kumppanilla on hyvä olla avarakatseinen suhtautuminen sosiaaliseen elämään. Jos kumppani ymmärtää antaa vesimiehelle omaa tilaa, voi rakkauselämästä muotoutua lämminhenkinen ystävyyssuhde.

Kaikki eivät osaa suhtautua vesimiehen eroottiseen elämään avarakatseisesti. Vapaat suhteet ja tunne-elämään liittyvä etäisyys tekevät vesimiehen tavoittelun haastavaksi.

Kalat 20.2.-21.3.

Eläinradan romantikon ja intuitiivisen haaveilijan piirteet tekevät kalasta mielenkiintoisen parisuhdemarkkinoilla. Empaattisen kuuntelijan ja lämpimän myötäeläjän rooli asettuu kalan harteille parisuhteessa, omien aggressioiden purkaminen voi olla hankalaa. Kala haaveilee täydellisestä kumppanista ja ikuisesta rakkaudesta, arkielämän haasteet tiputtavat tämän romantikon usein jaloilleen kivuliaasti. Korkealentoisiin keskusteluihin tarvitaan ymmärtäväinen kumppani, yhteinen harrastus taiteen, musiikin tai kulttuurielämän puolella tuo tärkeää sisältöä rakkauteen.

Kala haluaa kokea ruumiista irtaantumisen tai muun spirituaalisen kokemuksen eroottisessa elämässään, vahva sielullinen yhteys rakastettuun kuuluu hyvään seksielämään. Kala saattaa miellyttämisen halussaan kuitenkin unohtaa oman nautintonsa.