Huhumylly kiihtyy: Jennifer Lopezin ja Ben Affleckin uskotaan kihlautuvan pian – viime kerralla häät peruttiin tylysti vain päivää ennen

Ben Affleck ja Jennifer Lopez ovat palanneet yhteen 17 vuoden erossa olon jälkeen.

Näyttelijä Ben Affleckin huhutaan kosivan Jennifer Lopezia laulajan 52-vuotispäivillä ensi kuussa, uutisoi Mirror.

Julkkisparin suhde alkoi lämmetä viime keväänä 17 vuotta parin eron jälkeen. 2000-luvun alun ykkösparin piti mennä naimisiin jo vuonna 2003, mutta päivää ennen vihkimistä he ilmoittivat siirtävänsä häitään. Tammikuussa 2004 pari ilmoitti erostaan.

Nyt pari näyttäisi jatkavan siitä, mihin he jäivät. Lähipiiriin kuuluva lähde on kertonut Closer Magazinelle kosintahuhuista.

– Ben haluaa antaa pitkäkestoiselle rakkaudelle uuden mahdollisuuden ja suunnittelee romanttista kosintaa laulajan 52-vuotissyntymäpäivälle kesäkuun 24. päivä, lähde kertoo lehdelle.

Onnellinen kihlapari vuonna 2003.

Affleck kosi Lopezia vuonna 2002 upealla 6,1 karaatin timanttisormuksella vain kahden kuukauden seurustelun jälkeen. Häitä ei kuitenkaan koskaan vietetty, ja pari ilmoitti eron syyksi valtavan mediahuomion.

Affleck ja Lopez suunnittelevat huhujen mukaan myös yhteenmuuttoa. Lopezin ja laulaja Marc Anthonyn lasten, Maxin ja Emmen, olisi väitteiden mukaan tarkoitus muuttaa Miamista Affleckin Los Angelesin 28 miljoonan dollarin kotiin. Lopez on myös lähteen mukaan etsinyt jo kouluja Los Angelesista lapsilleen.

– Jen on järkkymätön siitä, ettei halua etäsuhdetta ja on puhunut muuttosuunnitelmista jo Marcille. Marc on suostunut, kunhan muutto ei vaikuta heidän huoltajuuteensa, lähde kertoo.

Lähde kertoo myös, että Affleck olisi suunnitellut erityistä rantapäivää, jolloin Lopezin lapset voisivat tavata hänen ja näyttelijä Jennifer Garnerin lapset. Affleck ja Garner olivat naimisissa vuosina 2005–2018.

Ben Affleckin huhutaan kosivan Jenniferiä pian jo toistamiseen.

Lopez meni naimisiin Marc Anthonyn kanssa vuonna 2004 vain viisi kuukautta sen jälkeen, kun hän erosi Affleckista. Suhde Anthonyn kanssa kesti seitsemän vuotta, ja sen aikana syntyivät ex-pariskunnan lapset. Affleck nai puolestaan Garnerin pian eron jälkeen.

Vuonna 2017 Lopez alkoi seurustella Yankee-tähti Alex Rodriguezin kanssa, ja vuonna 2019 pari ilmoitti kihlauksestaan. Lopez ilmoitti kuitenkin kihlauksen purkamisesta maaliskuussa 2021. Julkisuudessa onkin huhuttu, että Affleck olisi lähestynyt Lopezia jo ennen kuin tämä erosi Rodriguezista.

Ben Affleckin uskotaan lähestyneen Jennifer Lopezia romanttisessa mielessä jo silloin, kun poptähti oli vielä yhdessä Alex Rodriguezin kanssa.

Lopezin lähipiiristä kerrotaan, että erosta huolimatta parivaljakko pysyi kaikki vuodet ystävinä. Kun molemmista tuli sinkkuja, vanhat tunteet nousivat pintaan.

Viikko sitten Affleck ja Lopez bongattiin illallisella yhdessä, jolloin he eivät voineet pitää näppejä erossa toisistaan. Pari heittäytyikin intohimoiseen suudelmaan ja halailivat toisiaan. Paikalla olivat myös Lopezin lapset.

Lue lisää: Jennifer Lopez ja Ben Affleck jälleen yhdessä 17 vuoden jälkeen! Tähtipari suuntasi salaiselle lemmenlomalle luksuskohteeseen