HS: Sointu Borg ja Suvi Pitkänen kertovat, miksi he ottivat silikonirinnat

Kaksi tunnettua tv-tähteä kertoo HS:n haastattelussa ajatuksiaan silikonirinnoista ja palautteesta, jota he joutuvat jatkuvasti niistä vastaanottamaan.

Sointu Borg ja Suvi Pitkänen kertovat Helsingin Sanomien haastattelussa, miltä tuntuu, kun tuntemattomat ihmiset kommentoivat jatkuvasti heidän rintojaan.

Pitkänen, 33, ja Borg, 28, ovat molemmat kertoneet julkisuudessa avoimesti ottaneensa jo vuosia sitten silikonirinnat.

Borg kertoo HS:ssa käyneensä suurennosleikkauksessa, kun opiskeli Vaasan yliopistossa tuotantotaloutta. Hän pyysi lääkäriltä niin suuret rinnat kuin pystyy laittamaan. Täytettä laitettiin lopulta viisi desilitraa per rinta.

– Mä yksinkertaisesti pidän isoista tisseistä ja rakastan kurvikkaita naisia, Borg sanoo.

Sointu Borg voitti viimeisimmän Diili-kauden.

Suvi Pitkänen puolestaan katsoi teini-ikäisenä poikaystävänsä keittiönpöydän äärellä iltapäivälehteä, jossa oli kuva eräästä Baywatch-sarjan näyttelijästä.

– Mietin, että vitsit, musta tulee jonain päivänä tuollainen. Niin mä sitten lähdin sille tielle.

Pitkänen myöntää kärsineensä nuorena pitkään huonosta itsetunnosta. Hän laittoi rintoihinsa ensin kolme desiä täyteainetta ja myöhemmin kolme desiä lisää.

Molemmat naiset kertovat saavansa jatkuvasti negatiivista palautetta ulkonäöstään.

Suvi Pitkänen osallistui tänä keväänä Selviytyjät-tv-ohjelmaan.

Borg puhui viime helmikuussa IS:n kansihaastattelussa silikonirinnoistaan ja siitä, millaisiin ennakkoluuloihin on niiden takia törmännyt.

– Olen itse kohdannut paljon ennakkoluuloja ja ihmisillä on hirveä tarve lokeroida toinen toisiaan. Mutta mä en ole koskaan ymmärtänyt sitä, että millä tavalla kenenkään fyysinen olemus olisi siitä ammattiosaamisesta mitenkään pois? Mä toivon, että tässä ohjelmassa (Diilissä) voisin hieman rikkoa näitä stereotypioita, hän sanoi.

Borg myönsi pohtineensa ennen Diiliin lähtöään paljon ulkonäköään ja sitä, pitäisikö hänen tehdä jotakin toisin, jotta kanssakilpailijat suhtautuisivat häneen vakavasti.

– Mietin, että otettaisiinkohan minut enemmän tosissaan, jos pukeutuisin löysiin vaatteisiin ja laittaisin Instagram-tilini yksityiseksi. Mutta sitten ajattelin, että ei. Menen omana itsenäni. Nyt eletään 2020-lukua. Kovan luokan yrittäjälläkin voi olla silikonitissit.

Borgilla on kuvapalvelu Instagramissa yli 84 000 seuraajaa.

Pitkänen puolestaan kertoi IS:n haastattelussa helmikuussa 2019, mitä kauneusoperaatioita hänelle on tehty. Silloin hän sanoi, että hänelle on tehty rintojensuurennosleikkaus ja kasvoja on muokattu pistoshoidoilla.

– Minulle rinnat on ihan tarpeeksi. En tekisi montaakaan kauneusleikkausta, suoraan sanottuna. Jos minulle tulisi vaikka sellainen tilanne, että synnytän monta lasta ja nahka roikkuu, niin voisin tehdä abdominoplastian (vatsan muotoiluleikkaus), kauneusalan yrittäjä sanoi.

– Mutta rasvaimua tai pepputäytteitä en ottaisi, koska kaiken sen voi tehdä luonnollisilla menetelmillä. Voi käydä salilla ja syödä vähemmän. Pepusta saa kyllä isomman, kun tekee vain kyykkyjä.

