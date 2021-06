Anna: BB-Timolla on kotonaan 15 käärmettä – kertoo nyt, miten saa omaperäisen elämäntapansa vuoksi jopa tappouhkauksia

Timo Paasikunnas on omistanut elämänsä eläimistä huolehtimiselle.

Viime vuonna Big Brotheriin osallistunut Timo Paasikunnas, 54, tuli katsojille tutuksi intohimoisena kyykäärmeiden suojelijana. Vapaa-aikansa hän käyttää nimittäin mielellään metsässä Suomen kyykantaa tutkien ja kartoittaen.

Miehen harrastus ei kuitenkaan ole kaikkien mieleen. Tuoreessa Anna-lehden haastattelussa hän kertoo saaneensa suojelutyönsä tiimoilta useita uhkaavia yhteydenottoja. Tunnetun käärmeiden suojelijan sähköpostiin on tullut viestejä, joissa miehen koti-ovea on kuvailtu helposti syttyväksi materiaaliksi. Puhelimen välityksellä hän on saanut jopa tappouhkauksia.

– Miltei kaikki puhelimitse tulleet uhkaukset on selkeästi tehty päihteiden vaikutuksen alaisena, Paasikunnas paljastaa Anna-lehdessä.

Timo Paasikunnas työskentelee Korkeasaaren eläintenhoitajana.

Paasikunnas ei ole jäänyt tilanteissa sanattomaksi, vaan toisinaan hän on keskustellut soittelijoiden kanssa pitkän tovin. Samalla hän on huomannut, että monien käärmeitä vihaavien ihmisten näkemykset perustuvat useimmiten virheellisiin ennakkoluuloihin.

Käärmeet ja muut eläimet näyttelevät suurta roolia Paasikuntaan elämässä, sillä päivisin mies työskentelee Korkeasaaren eläintenhoitajana ja vapaa-ajalla hän pitää huolta lemmikeistään.

– Työni on todella hektistä, varsinkin kesäisin. Olen silti aivan unelmaduunissani, Timo hehkutti IS:lle syyskuussa 2020.

Rakkaus käärmeisiin näkyy myös Timo Paasikuntaan tatuoinneissa.

Paasikunnas asuu Loviisassa vanhassa juustotehtaassa, jossa hän pitää käärmeiden vanhainkotia. Syyskuussa 2020 Paasikunnas kertoi Ilta-Sanomille päätyneensä Loviisaan, sillä vanhassa tehdaskiinteistössä on tarpeeksi tilaa käärmeille.

– Ihmiset ottavat jättiläiskäärmeen puolimetrisinä, eivätkä ymmärrä, että niistä on tulossa jättiläisiä. Asun itse Loviisassa siksi, että eläimille on varaa järjestää tilaa. Loviisassa on edullisempaa kuin Helsingissä, Paasikunnas totesi tuolloin.

– Kotini yläkerrassa on juustotehtaan entisten työntekijöiden asuntoja. Sinne on hyvä järjestää 15-neliöinen terraario nelimetriselle pytonille. Siellä ne saavat viettää elämänsä loppuun asti lokoisia päiviä, hän jatkoi.

Tällä hetkellä Anna-lehden mukaan Paasikuntaan talouteen kuuluu hänen lisäkseen kaksi koiraa ja 15 käärmettä.

