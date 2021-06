Harlinit ostivat huvilan saaresta – Johanna lisäsi Instagramiin kuvia pariskunnan merenrantalomalta

Renny ja Johanna Harlin ovat viettäneet viime viikot Suomessa.

Elokuvaohjaaja Renny Harlin, 62, tapasi nykyisen naisystävänsä Johanna Harlinin, 27, viime kesänä Luokkakokous 3 -elokuvan kuvauksissa. Pariskunnan rakkaus roihahti nopeasti, ja vuoden aikana heidän rakkaustarinansa on edennyt vauhdilla.

Helmikuussa kihlautuneet Harlinit asuvat yhdessä Bulgarian pääkaupungissa Sofiassa, ja pariskunnan häitä juhlitaan kesällä Ranskan St. Tropezissa. Vaikka kaksikko ei ole vielä naimisissa, Johanna Kokkila otti miesystävänsä sukunimen käyttöön pian kihlautumisen jälkeen.

Nyt silmin nähden rakastunut pariskunta on ostanut huvilan Haminaan kuuluvasta Tammion saaresta. Johanna Harlin kertoo asiasta Instagram-tilillään.

– Meidän talo, meidän ranta, hän kirjoittaa Instagram-tarinassaan, jossa näkyy keltainen puuhuvila.

– Maailman ihanimmat päivät vietetty Tammiossa, Harlin jatkaa viimeisimmän Instagram-päivityksensä kuvatekstissä.

Otoksessa Harlinit poseeraavat hymyillen rantakallioiden edustalla. Kuvaparin toisessa kuvassa Johanna Harlin nauttii auringonpaisteesta taustallaan kaunis rantamaisema.

Johanna Harlin kilpaili kesäkuussa Turussa bikini fitness -kilpailussa, jossa Renny jakoi palkintoja.

Päivityksen kuvatekstistä selviää, että pariskunta on nauttinut olostaan saarella. He ovat ehtineet visiittinsä aikana muun muassa viettää aikaa merellä sekä nähdä sukulaisia ja muita saaren asukkaita. Lisäksi he ovat aloittaneet huvilansa remontoinnin.

– Ollaan aloitettu meidän villan remppa. Nautittu auringosta, uitu ja saunottu. Syöty kalaa, uusia perunoita ja nostettu maljat elämälle, Johanna Harlin listaa päivityksessä.

Nyt Harlinit ovat palanneet takaisin kotiinsa Sofiaan koiransa Myyn luokse.

– Kiitos Suomi ja kiitos elämäni Renny Harlin, Johanna päättää tekstinsä.

Tämän kesän ja ensi syksyn aikana Harlinien arki tallentuu nauhalle, sillä pariskunnan elämää kuvataan uuteen The Harlins -nimiseen tosi-tv-ohjelmaan. Sarja nähdään MTV:n suoratoistopalvelussa, mutta ohjelman julkaisupäivää ei ole vielä paljastettu.

