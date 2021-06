Arttu Mustonen, 27, suunnitteli häitä tyttöystävänsä kanssa ja kantoi samalla suurta salaisuutta – yksi lomamatka muutti kaiken

Vanhoillislestadiolaisessa yhteisössä kasvanut Arttu Mustonen jätti uskonnon, kun hän löysi oman identiteettinsä.

– JOS sanon tämän ääneen, kaikki hylkäävät mut.

Niin parikymppinen Arttu Mustonen ajatteli, kun pohti, uskaltaako hän kertoa läheisilleen olevansa homo.

Nyt 27-vuotias Mustonen on kasvanut vanhoillislestadiolaisessa yhteisössä Limingassa, pienellä paikkakunnalla Oulun kupeessa. Hänen perheeseensä kuuluu vanhempien lisäksi neljä vanhempaa sisarusta ja yksi pikkusisko.

Kotoa Mustosella on lämpimiä muistoja. Hänellä oli läheiset välit sisarusten ja vanhempien kanssa. Ystäviäkin Mustosella oli – mutta muualla Suomessa. Limingassa hän ei tuntenut kuuluvansa joukkoon, ja lapsuutta ja nuoruutta varjosti yksinäisyys ja koulukiusaaminen.

Mustonen ei ollut perinteinen pallopelejä pelaava poika. Hän oli luova ja kiinnostunut estetiikasta ja kauniista asioista. Murrosiän kynnyksellä alkoi kiusaaminen. Koulussa häntä nimiteltiin neidiksi, homoksi ja hinttariksi. Mustonen harrasti myös ratsastusta, mutta kävi salassa hevostalleilla, etteivät kiusaajat saisi lisää aihetta huuteluun.

Yläasteella hän sai muutamia ystäviä ja kiusaaminenkin loppui, mutta sama jatkui taas lukiossa. Käänteentekevää Mustoselle oli se kun hän lähti 18-vuotiaana lukiosta vaihtoon Yhdysvaltoihin, missä hän rohkaistui olemaan oma itsensä.

– Kun kukaan ei tiennyt kuka olen tai mistä taustasta tulen, aloin hiljalleen löytää itseäni. Sen jälkeen puhkesin kukkaan. Uskalsin olla rohkeasti oma itseni ja sain paljon uusia ystäviä, joista moni on säilynyt tähän päivään asti.

LESTADIOLAISUUS on pohjoismaiden suurin evankelis-luterilaisen kirkon sisällä vaikuttava herätysliike. Siihen arvioidaan kuuluvan yli 100 000 jäsentä. Lestadiolaisuus tunnetaan perhekeskeisyydestään ja perinteisten arvojen vaalimisesta.

Fyysisen läheisyys, seksi ja seksuaalisuus kuuluvat avioliittoon.

Mustosen mielestä seksuaalisuus on lestadiolaisessa yhteisössä tabu. Siksi se tuntui Mustoselle pitkään kaukaiselta asialta.

– Kun koulussa käytiin läpi terveystiedon tunnilla seksuaalisuteen liittyviä asioita, muistan, kuinka olen ajatellut, etteivät ne koske minua. Lestadiolaisuudessa seksuaalisuus astuu elämään yhtäkkiä vasta siinä vaiheessa, kun menee naimisiin.

Arttu Mustonen jännitti homoudestaan kertomista, koska pelkäsi hylätyksi tulemista.

LUKION jälkeen Mustonen muutti Helsinkiin, koska halusi pois Limingan pienistä ympyröistä. Hän oli tavannut tytön nimeltä Janita Autio. Kaksikolla synkkasi heti. Pian ensitapaamisesta Mustonen ja Autio alkoivat seurustella, sillä se oli luonnollinen askel 19-vuotiaille lestadiolaisnuorille.

Janitan kanssa seurusteleminen oli Mustoselle helpotus.

– Mun ei tarvinnut olla kenellekään rehellinen, eikä kertoa kipuilusta seksuaalisuuteni kanssa. Sain elää rauhassa ilman ulkopuolelta tulevaa painetta.

Mustosella ja Autiolla oli kaverillinen suhde jo seurusteluaikoina. Fyysistä läheisyyttä tai seksiä ei tietenkään ollut, sillä se oli kiellettyä.

Kihlajaispäivän he olivat kuitenkin jo merkanneet kalenteriin. Samoin hääpäivän. Lapsistakin oltiin jo puhuttu.

SITTEN tuli ero. Yhtäkkiä ja yllättäen.

Mustonen ja Autio olivat olleet molemmat omilla reissuillaan ulkomailla. Kun he palasivat Suomeen, heidän välillään oli outo tunnelma.

Pari tajusi, että suhde ei toimi.

– Vaikka eroaminen oli oikea ratkaisu, se tuntui tosi pahalta. Silloin tajusin, että mun täytyykin käsitellä läpi kaikki asiat, joita oli väistellyt pitkään. Siitä lähti pyörimään kunnon kela siitä, kuka olen ja mistä tykkään.

Mustonen ja Autio ovat edelleen parhaita ystäviä ja tekevät yhdessä Toivottomat sinkut -podcastia.

ERON jälkeen Mustosen seksuaalisuus ja identiteetti alkoi kirkastua. Hän tajusi, että jo pienenä poikana hänellä oli ollut pieniä ihastuksia poikapuolisia ystäviään kohtaan.

Mustonen pelkäsi pitkään homoutensa paljastamista. Erityisesti hylätyksi tulemisen pelko jylläsi hänen mielessään vahvana ja realistisena.

– Olin valmistautunut siihen täysin, että kun tule kaapista ulos, mulla ei ole enää ihmisiä elämässä ja mun täytyy rakentaa ympärilleni uusi verkko ihmisiä.

Vähitellen Mustonen alkoi kuitenkin ymmärtää, että hänen oli kerrottava muille, kuka hän oikeasti on. Hän kertoi ensin lähimmille ystävilleen, joista kaikki suhtautuivat uutiseen lämpimästi ja avoimesti. Perheelle puhuminen tuntui kuitenkin vaikealta.

Kului puoli vuotta. Mustonen alkoi kirjoittaa blogiinsa postausta, johon hän purki kaikki ajatukset ja tuntemukset seksuaalisuudestaan ja sen kanssa kipuilusta. Hän painoi julkaise-nappia.

– Jälkeenpäin olen miettinyt, oliko se paras tapa tulla kaapista ulos. Mutta siinä hetkessä se tuntui hyvältä, ettei tarvinnut heti kohdata ihmisiä.

PELKO hylätyksi tulemisesta osoittautui turhaksi. Perhe suhtautui asiaan hyvin. Mustosen äiti sanoi ensimmäisenä, että hän oli tiennyt Mustosen homoudesta siitä asti, kun tämä oli pieni poika.

– Tiedän, että jos mulla olisi poikaystävä, voisin viedä sen perheeni luo. Koen, että puheyhteys mun ja perheeni välillä avautui sen jälkeen kun kerroin homoudestani. Enää ei ole mitään piiloteltavaa tai salattavaa. Olen lähentynyt vanhempieni kanssa entisestään.

Mustosen vanhin veli on vaikuttanut merkittävästi siihen, miten vanhemmat ovat kasvattaneet Mustosen.

– Hän on myös aina ollut tosi herkkä ja luova mies ja siksi ulkopuolinen. Hän on nähnyt jo pienenä, että olen vähän erilainen kun muut pojat. Hän on sanonut vanhemmilleni, että antakaa Artun elää omalla tavallaan.

Mustonen irtaantui samoihin aikoihin lestadiolaisesta liikkeestä. Vaikka Mustosen läheiset ovat suhtautuneet hänen seksuaaliseen suuntautumiseensa ja liikkeestä irtaantumiseen hyvin, monille samassa tilanteissa oleville yhteisön jäsenille se voi olla kova paikka.

– Lestadiolaisessa yhteisössä ajatellaan, että homous on syntiä ja siksi esimerkiksi minä en pääse taivaaseen. Se on monelle surun aihe, että ei kohtaa enää läheisiään, kun täältä poistuu.

Arttu Mustosen mielestä lestadiolaisen yhteisön sisällä suhtaudutaan nykyään avoimemmin seksuaalivähemmistöihin.

MUSTONEN käy yhä silloin tällöin Suviseuroissa, koska hän haluaa tavata vanhoja ystäviään. Hän puhuu lämpimästi kasvuympäristöstään, mutta tiedostaa kuitenkin sen räikeät epäkohdat. Erityisesti Mustonen kyseenalaistaa uskonnon sisällä vallitsevan käsityksen parisuhteesta.

– Lestadiolaisessa yhteisössä on vahva viesti siitä, että parisuhde on miehen ja naisen välinen asia. On julmaa, millaisiin tekoihin se ajaa ihmisiä. Tiedän tapauksia, joissa miehet, jotka tietävät olevansa homoja, menevät nuorena naimisiin ja tekevät lapsia. Vasta myöhemmin he tajuavat, että heidän on pakko tulla ulos kaapista.

Mustosen mielestä lestadiolainen yhteisö on kuitenkin mennyt paljon eteenpäin muun yhteiskunnan kanssa. Hänen mielestään sieltä löytyy nykyään paljon ymmärrystä seksuaalivähemmistöjä kohtaan.

– Uskon, että nykyään nuorten on helpompi tulla ulos kaapista lestadiolaisen yhteisön sisällä.

Mustonen kokee, että uskontojen ja seksuaalivähemmistöjen välillä on voimakasta vastakkainasettelua. Hänestä tuntuu, että seksuaalivähemmistöt ovat usein vahvasti uskontoja vastaan.

– Toivoisin enemmän ymmärrystä kaikenlaisia ihmisiä kohtaan, olivatpa he mistä lähtökohdista tahansa tai ajaisivat millaisia arvoja tahansa. Kaikkia pitäisi rakastaa samalla tavalla.

MUSTONEN haluaa rohkaista yhteisössä eläviä nuoria tutustumaan rauhassa itseensä, omaan seksuaalisuuteensa ja unelmiinsa, eikä kiirehtiä perustamaan perhettä.

Nuorille seksuaalisen suuntautumisensa kanssa kamppaileville ja omaa identiteettiään etsiville hänellä on selkeä viesti.

– Kuuntele rehellisesti itseäsi. Älä välitä liikaa siitä, mitä ympärillä puhutaan. Kokeile rauhassa, mikä tuntuu oikealta ja mikä väärältä. Älä pelkää liikaa hylätyksi tulemista. Jos joku hylkää, se ei ole sun arvoinen ihminen, jos ei ymmärrä sua sellaisena kuin olet.