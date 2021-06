Kun Sipe Santapukin tytär syntyi keskosena, hän sai unohtumatonta tukea ystävältään Seppo Rädyltä – "Hän on aivan eri ihminen kuin suuri yleisö tietää"

Saunan lämmetessä Apulannan Sipe Santapukki ja keihäänheittäjä Seppo Räty puhuvat ehkä hieman yllättävästä ystävyydestään.

Se oli viime syksyä, kun rokkitähti Sipe Santapukki mietti kuumeisesti, mistä saada sellaista henkistä voimaa, jota hänen läheisimmät ystävänsä ja omaisensa eivät olisi jo tarjonneet. Yksi numero pyöri mielessä.

Apulanta-yhtyeen rumpalin vaistot ohjasivat samaan suuntaan kuin keväällä 2018, jolloin hän oli myös tarvinnut vahvaksi voimaannuttajaksi kokemansa henkilön tukea.

Sipe soitti keihäslegenda Seppo Rädylle, eräänlaiselle sielunveljelleen.

Oli kulunut vain tovi siitä, kun Sipen ja hänen vaimonsa, ex-suunnistustähti Minna Kaupin, perheeseen oli syntynyt toinen lapsi. Pieni tyttö oli syntynyt keskosena rajusti etuajassa, mikä aiheutti huolta isässä. Oliko tytöllä varmasti kaikki hyvin, hän pohdiskeli itsekseen.

Heinolassa kasvaneen rokkarin mieli rauhoittui viimeistään sillä hetkellä, kun kuusinkertainen arvokisamitalisti sanoi puhelimessa:

– Sipe, älä yhtään huoli! Miekin synnyin keskosena ja ihan olen isoksi kasvanut, Tohmajärven jätiksi kutsuttu Räty muistutti.

Hän oli oikeassa, noin kymmenen kuukautta vanhalla Hertta-tytöllä on kaikki hyvin.

Mutta Sipe ja ”Sepi”, mielikuvissa kaksi täysin erilaista persoonaa, mikä ihme heitä muka yhdistää?

Lähdimme etsimään vastausta Sipen Heinolassa sijaitsevalta elegantilta kesämökiltä, jonne Seppo saapui kyläilemään juhannusetkojen hengessä. Kohtasimme yllätyksiä.

Kauniissa rantamaisemissa hikikarpalot ilmestyvät Sipen, 43, ja Sepon, 59, otsalle, kun he savustavat lohta lounaaksi. Vaikka lämpömittari näyttää peräti 31 astetta, keihäsikoni pitää tyylilleen uskollisena pitkiä housuja ja verryttelytakkia yllään. Takistaan hän sentään raaskii tovin päästä luopua.

– Ei vielä tässä kelissä arvaa tämän enempää riisuutua, äijäjunttiuden ruumiillistumaksi sanottu Seppo letkauttaa.

Rätyä ei haitannut yli 30 asteen helle, takki pysyi päällä myös grillatessa.

Lopputuloksena herkullinen kala-ateria.

Keskustelu etenee jouhevasti alkuvuoteen 2017, jolloin Apulanta kutsui Sepon yllätysesiintyjäksi kahdelle jäähallikeikalleen Helsinkiin.

– Olemme aina luottaneet omaan taiteeseemme, eikä keikoillamme ollut aiemmin nähty ulkopuolisia esiintyjiä. Silloin päätimme kuitenkin kokeilla ulkopuolista vierasta, ja kun porukassa mietimme, että kuka olisi kaikista kovin nimi, totesimme sen olevan Seppo Räty, Sipe muistelee.

Seppo tunsi entuudestaan jonkin verran Apulannan tiukkatempoista musiikkia, jossa voi nähdä paljon samoja elementtejä kuin hänen suosikkiyhtyeensä Led Zeppelinin tyylissä.

– Urheilijan roolissa sitä oli tullut esiinnyttyä iät ja ajat pellenä median edessä, mutta siitä keikkaehdotuksesta tunsin löytyväni järkevämpiä ulottuvuuksia. Jotain sellaista, jonka halusin kerran elämässäni kokea, Seppo selvittää.

– Kun Sipe soitti, hän teki oitis lähtemättömän vaikutuksen ja nimenomaan ihmisenä. Sen jälkeen oli helppo tehdä päätös osallistumisesta.

Keikoilla Seppo laskeutui katosta palavissa vankkureissa vaijerien varassa, kädessään palava keihäs. Keikkojen jälkeen muusikko Anssi Kela oli lähettänyt Sipelle tekstiviestin, jossa hän tämän mukaan kirjoitti: ”Seppo Rädyn laskeutuminen jäähallin katosta palavissa vankkureissa on tämän maan ylittämätön rock´n´roll -moment”.

– Niistä keikoista lähtien olemme pitäneet Sepon kanssa yhteyttä, mikä on ollut mahtavaa. Olemme molemmat kovia urheiluihmisiä, mutta todelliset yhdistävät tekijämme löytyvät syvemmältä – sielujen sympatiasta, selittämättömästä henkisestä yhteydestämme, Sipe, Apulannan toinen keulahahmoista, lisää.

– Siis Seppohan on todellisuudessa aivan eri ihminen kuin suuri yleisö tietää.

– Sipestä löytyy yllättävän paljon samanmielisyyttä, vaikka itseäni selvästi nuorempi onkin, Räty sanoo.

Monella on Seposta mielikuva, jonka mukaan mies ei edes kysyttäessä paljon puhua pukahda, ja jos pikkaisen pukahtaakin, niin yleensä hän on ärhäkästi kaikkea mahdollista vastaan.

Todellisuudessa tässä on useimmiten kyse pelkästä show´sta, keinotekoisesta roolista, jota vuoden 1987 maailmanmestari on tottunut viljelemään uransa huippuhetkistä alkaen.

Tämän tietävät kaikki Sepon läheisesti tuntemat.

– Niin, show on show´ta, ja sitten aidot jutut ovat asia erikseen. En mie oikeassa elämässä riitele kenenkään kanssa, en kerta kaikkiaan näe kinastelussa ja toisten sättimisessä mitään järkeä. Jos joku ei itseäni miellytä, olen mieluummin hiljaa ja poistun takavasemmalle, Seppo itse sanoo.

– Sipestä löytyy yllättävän paljon samanmielisyyttä, vaikka itseäni selvästi nuorempi onkin. Hän on maanläheinen ja maalaisjärkinen kaveri, jonka kanssa on helppo puhua asiasta kuin asiasta. Hänestä saa helposti tukea.

” Siis Seppohan on todellisuudessa aivan eri ihminen kuin suuri yleisö tietää.

Sipe kertoo keihässankarista muodostamiensa mielikuvien muuttuneen heti ensitapaamisen jälkeen. Yllätys oli kuulemma jo se, kuinka paljon perus-Seposta irtosi tarinaa.

– Tutussa seurassa Seppo puhuu helposti montakin tuntia putkeen. Eniten itseäni yllätti kuitenkin Sepon empaattisuus. Hän todella ottaa toiset ihmiset huomioon, eikä survo omaa agendaa tai hae tunnustuksia. Seppo välittää – ja aidosti, Sipe näkee.

– Itseeni vetosi sekin, että keikoista saamansa palkkionkin hän ohjasi hyväntekeväisyyteen, nuorten urheilijoiden valmennuskassaan.

Samaan hengenvetoon Sipe muistelee kevättalvea 2018, jolloin hänen olkapäänsä meni kesken tärkeän keikkarundin kolmesta kohtaa niin pahasti säpäleiksi, että lääkäri suositteli välitöntä leikkaushoitoa.

– Ensin taivuttelin lääkärin siirtämään leikkausta ja sitten soitin Sepolle, koska tiesin hänen pystyvän puhaltamaan minuun uutta itseluottamusta. Käteni oli nimittäin niin kipeä, ettei soittamisestani meinannut tulla mitään. Seppo ei vastaavasti ollut heittänyt juuri koskaan ehjänä, ja ehkä siksi hän osasi löytää oikeat sanat, Sipe ruotii.

Tunteet ovat kaksikolla ilmiselvästi pinnassa, kun Sipe vielä jatkaa:

– Kun tyttölapsemme syntyi keskosena, Seppo synnytti sanoillaan sellaista uskoa, jonka jälkeen minun ei tarvinnut murehtia. Seppo on läsnä, ja häntä kiinnostaa aidosti toisen ihmisen fiilikset. Siksi häntä on helppo arvostaa ihmisenä.

Ruokailun lomassa on otollinen hetki pysähtyä miettimään maailmanmenoa. Juhannuksena kiireinen Suomikin hieman rauhoittuu, ainakin mitä tulee ihmisten jatkuvaan itselle ja ympäristölle todistamisen taakkaan.

– Tämä haastattelu oli mainio syy päästä tapaamaan Seppoa vaihteeksi livenä, edelliskerrasta olikin jo liian pitkä aika. Kasvokkain tapaaminen on aivan eri juttu kuin puhelimessa tarinointi, sosiaalisesta mediassa tapahtuvassa kanssakäymisestä puhumattakaan, Sipe korostaa.

– Maailmasta on valitettavasti kadonnut yhteisöllisyyttä. Elämme minä-markkinoiden kulta-aikaa, kaikkialla ihmisiä kannustetaan oleman jotain yksilöinä, vaikka mielestäni ihmisten pitäisi ajatella vähemmän itseään ja enemmän toisia. Vaarallista on, että some kannustaa tällaiseen poteroitumiseen.

Seppo nyökyttelee vieressä. Entinen maailmanennätysmies harmittelee niin sanotun naapuriavun katoamista.

– Tämä some on varmasti monessa mielessä hyvä ja tärkeä juttu, mutta siitä ei saisi tulla koko ihmisyyden mittaria – kuten nyt erityisesti lukemattomien nuorten kohdalla on käynyt. Somessa on sellaista BB-meininkiä, ja siitä voi seurata yhteiskunnalle kallis lasku, Seppo linjaa.

Kaksikko painottaa, että isoistakin asioista on järkevää unelmoida.

– Ihminen elää unelmista. Mutta ihmisten on hyvä oppia tuntemaan onnellisuutta arjen pienistäkin teoista, niistä pienistä jutuista, joista Sepon mainitsema naapuriapu on hyvä esimerkki, Sipe sanoo.

Seppo Rädyn ja Sipe Santapukin ystävyys lähti yllätysesiintymisestä Apulannan keikalla.

Saunakin lämpiää. Sinne tosin ei varsinkaan Sepolla ole kiire, ja toisin kuin Sipe, hän ei innostu pulahtamaan järvessäkään.

– Tiedätkö mitä miljoonat kalat tekevät järvissä, Seppo kysyy toimittajalta.

– No, kuseksivat, paskovat ja kuksivat kaiken aikaa. Siinä sitten on kiva pulikoida, hän vastaa hymähdellen.

Järvessä lilluessaan Sipe esittää laiturilta virvelöivälle Sepolle toiveen, että tämä tulisi seuraaman hänen säveltämäänsä sinfoniaa heti kun ne palaavat ohjelmistoon. Seppo vastaa myöntävästi.

– Näin juhannuksen alla omat elävän musiikin muistoni liittyvät lähinnä lavatansseihin, joissa oli aina omanlaisensa tunnelma. Harmi, että se kulttuuri on ollut kuolemaan päin, Seppo tuumii.

Tarinaa riittää laajemminkin juhannusmuistoistakin, jotka Sipellä liittyvät lähes tyystin keikkailuun.

– En osaisi kuvitella juhannusta ilman keikkoja, hän tiivistää.

” Mikään ei ole elämässä mukavampaa kuin luoda hyvä fiilis toiselle ihmiselle. Sellaista ei voi korvaa mikään.

Puhetta syntyy myös kaksikon lapsista, kuten yksikseen asuvan Sepon kahdesta aikuisesta pojasta, jotka molemmat ovat hankkineet koulutuksen autoalalle.

– Ollaan muuten Seppo tunnettu toisemme siitä lähtien, kun Ukko-poikani reilut neljä vuotta sitten syntyi, eli viikko niiden jäähallikeikkojen jälkeen, Sipe tokaisee.

Seppo katsoo muikealla ilmeellä ensin toimittajaa, sitten Sipeä.

– Se vasta mielenkiintoista olisi, jos olisimme tunteneet sen noin viisi vuotta, legenda sitten vastaa ja aiheuttaa ympärillään naurumyräkän.

Lopuksi Sipe kyselee Sepolta neuvoja poikansa liikuntaharrastuksiin liittyen. Sipe vaikuttaa tyytyväiseltä kuulemaansa ja kiittelee Seppoa vuolaasti.

– Älä suotta kiittele. Mikään ei ole elämässä mukavampaa kuin luoda hyvä fiilis toiselle ihmiselle. Sellaista ei voi korvaa mikään, Seppo summaa.