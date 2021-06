Khloé Kardashianin Tristan-rakas joutui jälleen skandaalin keskelle – rajut väitteet kosteista kotibileistä vuotivat julki

Khloé Kardashianin ja Tristan Thompsonin suhde on jälleen erohuhujen vallassa. Thompsonin lakimiehet kiistävät väitteet pettämisestä.

Tristan Thompson ja Khloé Kardashian puhuivat yhteisestä tulevaisuudesta vielä Keeping up with the Kardashians -sarjan viimeisellä kaudella. Nyt heidän huhutaan eronneen.

Khloé Kardashian on Daily Mailin mukaan eronnut jälleen puolisostaan Tristan Thompsonista.

Daily Mail kertoo, että Thompson katosi viikonloppuna Bel Airissa järjestetyissä kotibileissä kolmen naisen kanssa makuuhuoneeseen, jonka jälkeen erouutiset lähtivät liikkeelle.

Thompsonin lakimiehet ovat kiistäneet jyrkästi kaikki väitteet pettämisestä.

Tristan Thompsonin ja Khloé Kardashianin suhteessa on riittänyt ylä- ja alamäkiä.

Kardashian ja Thompson nähtiin vain reilu vuorokausi ennen väitettyjä suhdeseikkailuja viettämässä aikaa tyttärensä kanssa onnellisen näköisinä. Vain 24 tuntia sen jälkeen Thompson kuitenkin yllätettiin lehtitietojen mukaan seikkailemasta toisten naisten kanssa makuuhuoneeseen.

Daily Mailin lähteiden mukaan Thompson ilmestyi viikonloppuna järjestettyihin hulppeisiin kotibileisiin puolen yön aikaan ja singahti suoraan baaritiskille. Lehden sisäpiirilähteiden mukaan Thompson oli erittäin riehakkaalla tuulella ja muun muassa joi samppanjaa suoraan pullosta.

Pian hänen nähtiin katoavan makuuhuoneeseen tuntemattomien naisten kanssa. Lehtiväitteiden mukaan Thompson olisi poistunut makuuhuoneesta puoli tuntia myöhemmin.

Khloé Kardashian ei ole kommentoinut suhdetilannettaan eikä ottanut kantaa väitettyyn pettämiseen.

Thompson ja Kardashian ovat olleet yhdessä vuodesta 2016, mutta suhdetta ovat koetelleet lukuisat skandaalit.

Osa lähteistä sanoo, että Thompson ja Kardashian olisivat eronneet tosiasiassa jo muutamia viikkoja sitten, mutta pari nähtiin kuitenkin yhdessä tyttärensä Truen, 3, kanssa viime torstaina. Tällöin he viettivät aikaa yhdessä ja nauttivat onnellisen näköisinä perhe-elämästä.

Page Six -lehden mukaan kaksikko keskittyy nyt pitämään huolta tyttärestään väitetyistä syrjähypyistä huolimatta.

– He tulevat toimeen, eikä tässä ole mitään draamaa. Kaikki on sovittu, ja he ovat samalla sivulla yhteishuoltajuuden kanssa, lähipiiriin kuuluva lähde kertoo.

Kardashian ja Thompson puhuivat Daily Mailin mukaan vain vähän aikaa sitten yhteisestä tulevaisuudesta Keeping up with the Kardashians -sarjan viimeisissä jaksoissa. Tällöin Kardashian mainitsi jopa muuttamisesta Bostoniin ja toisen lapsen hankkimisesta.

Vuodesta 2016 toisiaan tapailleen Kardashianin ja Thompsonin suhde on ollut myrskyjä täynnä, ja pari on eronnut useasti.

Ensimmäisen kerran Thompson joutui pettämisskandaalin keskelle juuri ennen ensimmäisen lapsensa syntymää vuonna 2018. Hänet kuvattiin erään bileillan päätteeksi suutelemassa naista yksityisklubilla. He siirtyivät klubilta hotelliin, josta nainen poistui vasta seuraavana iltana.

Tilanne aiheutti suuren somemylläkän ja Thompson saikin kuulla kunniansa sosiaalisessa mediassa Kardashianien faneilta. Myös Khloén sisko Kim Kardashian kertoi tuolloin julkisuudessa olevansa järkyttynyt tilanteesta. Entistä järkyttävämmän tilanteesta teki se, että Khloé Kardashian oli viimeisillään raskaana, kun pettäminen vuoti julkisuuteen.

Vuonna 2019 parin suhde päättyi pettämisskandaaliin, sillä Tristanin kerrottiin pettäneen rakastaan Jordyn Woodsin kanssa. Jordyn Woods on Khloé Kardashianin siskopuolen Kylie Jennerin paras ystävä.

