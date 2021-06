Main ContentPlaceholder

Viihde

"Yöt ovat kidutusta" – lottolähetyksistäkin tuttu Netta Laurenne elää piinallisen sairauden kanssa

Netta Laurenne on laulaja ja näyttelijä ja paljon muuta. Hänellä on monta ammattia, koska hän innostuu helposti ja perehtyy moniin asioihin hankkimalla koulutuksen. Mutta ahkeruuden takana on myös raastava sairaus – ja lapsuudesta saakka kalvanut tieto elämän rajallisuudesta.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki

Uutinen kirjailija Laila Hirvisaaren kuolemasta kosketti Netta Laurennetta voimakkaasti. Se toi mielen lapsuuden joulut äidin kanssa 1980-luvulla. Silloin, kun Hirvisaari oli Suomen myydyin kirjailija Laila Hietamies – ja Laurenteen äiti vielä eli. – Syöpä oli läsnä perheeni elämässä varhaisesta lapsuudesta lähtien. Äiti kuoli, kun olin 20, Laurenne muistelee. Hietamiehen romaanit kuuluivat perheen jouluihin niin, että äiti otti kirjan ääressä itselleen ansaittua, omaa aikaa. – Kun äiti sai Hietamiehen kirjan lahjaksi, hän sulkeutui makuuhuoneeseen. Äitiä ei saanut häiritä. Hän tuli makuuhuoneesta pois vasta, kun kirja oli luettu. Vaikka me lapset oltiin muuten villejä, niin tuo rauha me osattiin hänelle antaa. Laurenteella on poikkeuksellinen kyky innostua ja heittäytyä intohimoisesti uusien asioiden kimppuun ja hommata itselleen jopa useita ammatteja. Monelle hän on tullut tutuksi tv:n lottoarvonnan lottotyttönä. Ja näyttelijänä muun muassa tv-sarjoissa Sorjonen, Modernit miehet ja Syke. Hänellä on sekä muotoilun artenomin että sommelierin ja viinintuottajan koulutukset – muun muassa ne. Monille, yhä useammille Netta Laurenne on kuitenkin laulaja, jolta taittuvat niin tulkinnat Whitney Houstonin akrobaattisista kappaleista kuin ihan silkka Smackbound -metallibändin keulilla revitteleminenkin. Ja raskasta rockia on Laurenteen uusinkin projekti. Kahden naislaulajan hevitulkintoja ei musiikin historia liikaa tunne. Nyt Laurenne on tehnyt levyllisen lauluja yhdessä Battle Beast -yhtyeen solistin Noora Louhimon kanssa. Metallimusiikin piirit ovat Suomessa sen verran pienet, että Laurenne ja Louhimo ovat tienneet toisensa vuosia. Ensimmäisen kerran he lauloivat yhdessä ecuadorilaisen Black Sun -yhtyeen levyllä vierailijoina. Naiset huomasivat, että äänet soivat yhteen erikoisen hyvin. – Oman äänen tunnistaa yleensä aina. Mutta kun kuuntelimme studiossa tätä, emme pystyneet sanomaan kaikissa kohdissa, kumpi milloinkin laulaa, Laurenne muistelee. Tästä Laurenteen unelma sai kasvot: hän oli haaveillut yhteislevystä toisen laulajan kanssa. Nyt hän alkoi haaveilla siitä nimenomaan Louhimon kanssa. Tarvittiin kuitenkin maailmanlaajuinen koronapandemia ennen kuin Laurenne rohkaistui pyytämään Louhimoa yhteiseen projektiin. Aviopuoliso, ansioituneena metallimusiikin tuottajana tunnettu Nino Laurenne kannusti vaimoaan kysymään Louhimon kiinnostusta viime keväänä, kun muut musiikkiprojektit pysähtyivät. – Smackboundilta oli juuri julkaistu levy ja meidän piti lähteä kiertueelle. Yleisötilaisuudet kiellettiin kaksi päivää ennen ensimmäistä keikkaa, Laurenne hymähtää. – Pelkäsin soittaa Nooralle, hän tunnustaa. – Ajattelin, että ei se kuitenkaan suostu. Mutta suostui se. – Nooralta kesti kolme sekuntia sanoa ”kyllä!”. Nyt on julkaistu kaksi kappaletta Laurenne / Louhimolta, raju Bitch Fire ja heviballadi The Reckoning. Albumi julkaistaan heinäkuussa. Levyn kappaleet ovat Netta ja Nino Laurenteen käsialaa, mutta sanoituksista vastaava Netta korostaa, että ne on kirjoitettu myös Louhimoa ajatellen. Enää hän ei epäröisi soittaa Louhimolle. Laulajat ovat levytysprosessin aikana tutustuneet toisiinsa kunnolla. – Meistä on tullut sielunsiskoja. Tämä on ollut hieno projekti ihan senkin takia, että olemme ystävystyneet. Olemme puhuneet elämämme kaikista peloista ja suruista. Laurenne puhuu itse avoimesti asioistaan myös julkisesti. Hän kuuluu niihin julkisuuden henkilöihin, jotka uskovat, että omista vaikeuksista kertominen voi auttaa muita ihmisiä. Julkisuus ei suojaa sairauksilta eikä läheisten menettämisiltä, ei peloilta eikä suruilta. Nyt Laurenne pahoittelee yskäisyään. Ei, hän ei pelkää saaneensa koronatartuntaa, vaan uusi, kokeiltavana oleva lääke on aiheuttaa kurkunpään tulehduksen. Lääkettä hän saa vaivaan, jonka toivoisi olevan paremmin tunnettu: Laurenne kärsii levottomista jaloista. – ”Levottomat jalat” kuulostaa harmittomalta sätkimiseltä, mutta kyse on raastavasta hermokivusta, jonka takia ei pysty nukkumaankaan kuin muutaman tunnin yössä, Laurenne kuvailee. Lääkärikirja Duodecim kuvailee oireyhtymää näin: ”Levottomilla jaloilla tarkoitetaan alaraajojen epämiellyttävää tuntemusta, joka pakottaa liikuttelemaan jalkoja, koska liikuttelu helpottaa epämiellyttävää oloa.” ”Epämiellyttävä olo” vaikuttaa vähättelyltä sen rinnalla, mitä Laurenne oireyhtymästä kertoo omiin kokemuksiinsa nojaten. Joka yö on herättävä venyttelemään. Särkylääkkeet eivät tehoa. Ulkopuoliset, monet lääkäritkään, eivät tunnista oireita eivätkä ota niitä kuvailevaa potilasta riittävän vakavasti. Syndroomaa hoidetaan epilepsian ja Parkinsonin taudin lääkkeillä. – Yöt ovat kidutusta. Kun sen kivun kanssa niistä selviää hengissä, ei enää hirveästi ole mitään, mistä ei selviäisi. Kipua vastaan taisteleminen on jatkuvaa. Keskimäärin unta tulee neljä tuntia yössä. Parin viikon välein on kuitenkin pystyttävä nukkumaan kahdeksan tunnin ajan. – Maaginen raja on tullut tutkittua. Kun noin nukkuu, pää ei hajoa, vaikka kroppa valittaakin, hän hymähtää ja vääntää tilanteesta jopa vitsin. – Olen sanonut, että elämäni todelliset diivat ovat jalkani. Ne pitävät minut nöyränä, kun joka ilta makaan sängyssä ja lasken kymmenen miljardiin odottaen, että kipu hellittäisi. Tuo perspektiiviä elämään miettiä, kumpi kestää pidempään: oma pää vai kipu. Aika kovapäiseksi olen tullut! Kolkkoa, mutta osittain juuri sairauden seurauksena Laurenne saa elämässään niin paljon aikaan niin monella rintamalla. – Varastan yöstä tunteja päivään. Kun vuorokauteen ei niitä lisää saa, teen töitä, kun en pysty nukkumaan. Liikkuminen ja hereillä olo helpottaa kipua. Ja kun on valvottava, voi samalla uppoutua omiin intohimoaiheisiin. – On turhauttavaa valvoa, kun koko muu maailma nukkuu. Silloin ajattelee, ettei saa mitään aikaiseksi, kun koko elämä menee kipeisiin jalkoihin. Jonkinlaisena vastareaktiona pakotan sitten itseni tekemään öisinkin jotain hyödyllistä, viemään asioita eteenpäin. – Tarvitsen asioita, joihin joudun keskittymään. Television katsominen ei riitä. Se ei vie ajatuksia pois kivusta. Onnekseen Laurenne osaa innostua – ja olla perinpohjainen. Jo koululaisena hän halusi tietää uskonnoista enemmän kuin uskontokirjat kertoivat, ja niinpä hän luki eri uskontojen perusteokset muslimien koraanista hindujen veda-kirjoihin. – Haluan tietää ja ottaa asioista selvää ja muodostaa mielipiteen vasta sitten, kun tiedän mahdollisimman paljon. Ja yleensä, kun on lukenut paljon, mielipide jostain asiasta on aika pehmeä, ei jyrkkä, hän sanoo. Laurenne arvelee, että lapsuutta ja nuoruutta varjostanut äidin sairaus vaikuttaa myös hänen tarmoonsa tarttua eri asioihin ja perehtyä niin huolella. – Minulla on koko ajan tunne, että elämä on lyhyt. On hoidettava asiat, joita varten olen täällä, ennen kuin aika loppuu. Juhannuksen alla monet kulttuuri- ja tapahtuma-alan huolet näyttävät väistyvän. Rokotuskattavuus alkaa olla tavoitetasolla, ja tapahtumia järjestetään koronaturvallisesti jo kesällä, uutisia syksyn ja ensi vuoden keikoista sekä kiertueista riittää. Laurenne kertoo, että Laurenne / Louhimo saatetaan myös nähdä keikoilla. – Se on haaveemme. Mitään ei ole kuitenkaan vielä sovittu. Keikkailu tosin riippuu myös muista kiireistä. Battle Beastilta on tulossa uusi levy. Vähän vitsillä olemme heittäneet ajatuksen yhteiskiertueesta, jonka pääesiintyjä Battle Beast olisi, Laurenne sanoo. – Sitä ennen esiintyisi Laurenne / Louhimo, ja ensimmäiseksi Smackbound. Aikataulut eivät menisi päällekkäin – ja meillä molemmilla olisi kaksi keikkaa illassa, Laurenne sanoo – ja hymyilee leveästi. Vai olisiko Laurenne / Louhimosta vielä isommille areenoille? Pitäisikö Suomen jatkaa ensi vuoden Euroviisuissa hyväksi havaitulla raskaan rockin linjalla? Ja lähettää Italiaan ensi keväänä kaksi vahvaäänistä naista? Onnistuisikohan pääministeri Sanna Marinilta sarvipäämerkin näyttäminen kuten pääministeri Matti Vanhaselta Lordin Euroviisuvoiton jälkeen 15 vuotta sitten?