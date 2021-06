Shirly Karvisen arki mullistui pienen muutoksen ansiosta – oivallus tv-kuvausten jälkeen tapahtui ratkaisevalla hetkellä

Juontaja Shirly Karvinen teki merkittäviä oivalluksia Selviytyjät-ohjelman kuvauksissa.

Shirly Karvinen tuli julkisuuteen voitettuaan Miss Suomi -kisan vuonna 2016. Hänet on nähty muun muassa Tanssii tähtien kanssa -kilpailussa, ja syksyllä hänet nähdään Selviytyjissä.

Radiojuontaja ja mediapersoona Shirly Karvinen on palannut arkirutiineihinsa Selviytyjät-kuvausten jälkeen. Osallistujat palasivat Dominikaanisesta tasavallasta Suomeen noin kuukausi sitten.

Juontajan mukaan hänen kehonsa palautuu yhä rankasta kokemuksesta.

– Kyllä se oli niin kuormittavaa mielelle ja keholle, ettei kehoni toimi vieläkään kunnolla tai edes tunnu omalta. Liikunta tuntuu edelleen hyvin raskaalta, Karvinen, 28, kertoo.

Fyysisistä ongelmista huolimatta kokemus oli Karvisen mukaan ainutkertainen. Hän yllättyi, miten helppoa olosuhteisiin oli sopeutua, vaikka luonnon armoilla olemiseen hän ei ollut tottunut.

– Oli suorastaan ihanaa olla vain luonnossa ilman suihkua ja mukavuuksia. Aivan tyytyväisenä olin hiukset likaisina, hän hymähtää.

Erityisen vapauttavaa hänen mukaansa oli olla ilman puhelinta ja aikatauluja.

– Yleensä minulla on tarve purkaa energiaa ja ajatuksia johonkin tiettyyn asiaan, mutta teki hyvää olla vain omien ajatusteni kanssa.

– Pääsin irtaantumaan kaikesta, ja tauko omasta elämästä teki hyvää. Nyt pienetkin asiat tuntuvat merkityksellisemmiltä, hän kiittelee.

Arki kolahti jo siinä vaiheessa, kun hän sai puhelimensa takaisin. Monta tuntia vierähti viestitulvan purkamiseen.

– Ensimmäisenä taisin lukea huvittuneena isäni viestin, että autoni on hinattu.

Shirly Karvinen asuu Helsingin ydinkeskustan vuokrakaksiossa yhdessä Pena-koiransa kanssa.

Tanssii tähtien kanssa -ohjelmassakin nähty Karvinen on tuttu tv:stä ja radiosta, mutta hän on myös suosittu sosiaalisessa mediassa. Vuoden 2016 Miss Suomella on Instagramissa yli 53 tuhatta seuraajaa.

Karvinen on tottunut saamaan erikoisiakin viestejä ja yhteydenottoja.

– Sitä on jo tottunut kaikenlaisiin outoihin ehdotuksiin. Toisinaan tulee bisnesehdotuksia, jotka eivät aivan ole omaa toimialaani, hän naurahtaa.

Juontaja myös vastaa napakasti takaisin ilkeisiin ja törkeisiin kommentteihin. Hän haluaa viestiä muille, ettei loukkaavaa palautetta tarvitse hyväksyä.

– Hiljentyminen ei muuta asioita, vaan ylläpitää negatiivista ilmapiiriä. Nykyään vastaan suoraan, jos joku laittaa loukkaavan kommentin, Karvinen linjaa.

Selviytyjien jälkeen Karvinen teki tärkeän muutoksen arkeensa. Aamuradioon viime syksynä palannut juontaja päätti alkaa panostaa nukkumiseen, ensimmäistä kertaa aikuisiällään.

– Olen yrittänyt saada hektisiin päiviin lisää tunteja päivään tinkimällä unesta. Se aiheutti stressiä ja väsymystä, joten päätin jatkossa mennä sänkyyn arkisin aina kymmeneltä, Basso-radion juontaja kertoo.

– Vaikka Selvitytyjät oli tv-formaatti ja kilpailu, se todella avasi silmäni muutoksille, joita minun on tehtävä elämässäni. Energiaa on aivan eri tavalla kuin aiemmin, hän kiittelee.

Karvinen nähdään myös uudessa Prismaster-nimisessä realitykilpailussa, jossa kuusi julkisuudesta tuttua henkilöä osallistuu Prismoissa tapahtuviin haasteisiin kolmella paikkakunnalla. Kilpailijoiden suorituksia seurataan heidän somekanavillaan, jonne he kuvaavat itse omat jaksonsa.

– Lähden mukaan formaatteihin, joissa pääsen haastamaan itseäni. En selvästikään saanut kisaamisesta tarpeekseni Selviytyjistä, Karvinen perustelee.

Prismaster-kilpailu: 30.6. klo 12-18 Prisma Limingantulli Oulu, 1.7. klo 12-18 Prisma Seppälä Jyväskylä ja finaali 2.7. klo 12-18 Prisma Kaari Helsinki.

