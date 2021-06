Main ContentPlaceholder

Viihde

Playboyssakin poseerannut Johanna Kuvaja julkaisi somessa tyttärensä ottaman kuvan mökkilaiturilta – sitten soittivat lastensuojelu­viranomaiset

– Minulle soitettiin, että on tullut tällainen ilmoitus ja he pahoittelivat, että heidän on luettava se minulle ääneen, koska se kuuluu heidän työhönsä, tamperelaislaulaja sanoo.

–Teen musiikkia ennen kaikkea itseäni varten, Johanna Kuvaja sanoo