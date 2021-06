Frendit-tähti paljasti sairastavansa agressiivista syöpää – osallistui erikoisjaksoon ja salasi karmean totuuden

Frendeistä tuttu näyttelijä James Michael Tyler, 59, kertoo sairastavansa neljännen asteen eturauhassyöpää.

Yhdysvaltalaisnäyttelijä James Michael Tyler kertoo sairastavansa eturauhassyöpää, uutisoi muun muassa Daily Mail. Tyler, 59, tunnetaan muun muassa roolistaan Frendit-suosikkisarjassa. Taylor näytteli sarjassa Guntheria, joka työskenteli päätähtien suosimassa Central Perk -kahvilassa.

Daily Mailin mukaan Tylerin syöpä on agressiivinen, neljännen asteen eturauhassyöpä. Taylorin syöpä diagnosoitiin jo vuonna 2018, mutta sittemmin se on levinnyt muun muassa näyttelijän selkärankaan. Nyt Taylor on halvaantunut vyötäröstä alaspäin ja menettänyt täten kävelykykynsä.

– Minulla diagnosoitiin agressiivinen syöpä, joka on levinnyt luihin ja selkärankaan. Olen elänyt tämän kanssa viimeiset kolme vuotta. Tämä on neljännen asteen syöpä, joten jossakin vaiheessa se vie minut todennäköisesti mennessään, Tyler kertoi hiljattain televisiokanava NBC:n Today-ohjelmassa.

James Michael Tyler tunnetaan muun muassa Frendit-sarjan Guntherina.

Tyler kertoi Today-ohjelmassa, että lääkärit olivat alun perin optimistisia. Hänen syöpänsä alkoi kuitenkin muuttaa muotoaan samalla, kun koronavirus levisi globaalisti ympäri maailman.

– Jätin menemättä erääseen testiin, mikä ei ollut hyvä asia. Syöpäni muutti muotoaan pandemian aikana ja näin ollen syöpä levisi, Tyler selitti.

Kaikesta huolimatta Tyler nähtiin hiljattain esitetyssä Frendien Reunion-jaksossa. Hän esiintyi jaksossa etäyhteyksien välityksellä. Tylerin oli alun perin tarkoitus tulla kuvauksia varten paikan päälle, mutta lopulta hän muutti mieltään.

– Olen onnellinen, että sain olla mukana. Oli oma päätökseni, etten mennyt fyysisesti paikalle. En halunnut masentaa heitä kertomalla, että ainiin muuten. Guntherilla on syöpä, Taylor selitti.

Tylerin syöpä on agressiivinen, neljännen asteen eturauhassyöpä.

Tylerin syöpää hoidetaan tällä hetkellä kemoterapian avulla. Näyttelijä kertoi hiljattain antamassaan haastattelussa, että syöpä paljastui rutiinitarkastuksen yhteydessä syyskuussa 2018. Lääkäreiden valitsemat hoitomuodot toimivat Tylerin mukaan hyvin noin vuoden ajan, kunnes syöpä alkoi levitä agressiivisesti.

Tylerin sairastama eturauhassyöpä on tutkimusten mukaan yleisin miesten sairastama syöpä Suomessa. Eturauhassyöpään sairastuu Suomessa vuosittain keskimäärin 5000 miestä.