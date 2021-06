Ex-jalkapalloilija Mika Väyrysen vaimo julkaisi tunteellisen kuvan – täräytti tiukan mielipiteensä perheensä tekemistä ”uhrauksista”

Suomen EM-jalkapallopelit ovat herättäneet tunteita ex-jalkapalloilija Mika Väyrysen vaimossa Hanna Väyrysessä.

Ex-jalkapalloilija Mika Väyrysen vaimo Hanna Väyrynen julkaisi tunteellisen Instagram-kuvan Suomen jalkapallon EM-pelipäivänä, jossa Suomi kohtaa Belgian.

Hanna Väyrynen on yrittäjä, sosiaalisen median ammattilainen sekä bloggaaja, ja seurasi aviomiehensä Mika Väyrysen jalkapallouraa 16 vuoden ajan. Pariskunnalla on kolme poikalasta ja myös he ovat löytäneet tiensä jalkapallon pariin.

– Olen yllättynyt siitä, miten pinnassa tunteeni ovat tänään olleet. Odotamme illan Suomi-Belgia jalkapallo-ottelua innolla, mutta samalla historian havina on nostattanut kasan muistoja, Väyrynen aloittaa pitkän postauksensa.

– Jalkapallo on antanut meille valtavasti ja tunnen siitä huokuvan suurta kiitollisuutta. Mieheni jalkapalloura vaati, että yli vuosikymmenen ajan muutimme maasta toiseen. Usein kuulee, että puoliso joutuu sen myötä uhraamaan paljon. Näin 16 vuotta jalkapalloelämää vietettyäni kiitollisena totean, etten ole joutunut uhraamaan mitään, Väyrynen jatkoi tunteellista kirjoitustaan.

Väyrynen kiitti aviomiestään kuvatekstissä, ja kirjoitti, että lopulta maailmassa tärkeintä ovat ympärillä ja kauempana maailmalla olevat ihmiset.

– Tänään saattaa tulla tippa linssiin illan ottelua katsoessa. Niin monia muistoja hetkistä jalkapallostadioneilla ystävien kanssa on jäänyt ikuisena lämpimänä jälkenä sydämeen. Suuren urheilujuhlan tunnelma on vertaansa vailla. Miten se ihmisiä yhdistääkin – ympäri maailmaa.

Väyrynen lopetti tunteikkaan postauksensa kannustamalla Suomen miesten jalkapallomaajoukkuetta illan peliä varten.

– Meillä on valtavan upeat @huuhkajat. Joukkueessa on kasa äärimmäisen hienoja ihmisiä, kentällä kuin sen laidalla, keiden puolesta koen myös suurta onnellisuutta. Tänään on erittäin hieno päivä suomalaiselle jalkapallolle. Sen eteen on tehty valtavan pitkään töitä, joten nauttikaamme jokaisesta hetkestä. Go huuhkajat!

Hanna Väyrynen aloitti bloggaajan uransa jo vuonna 2009. Väyrysen blogi on palkittu muun muassa Vuoden Tyylikkäin Blogi -tittelillä vuonna 2016, sekä Vuoden Muotibloggaaja -tittelillä vuonna 2014 ELLE Style Awards muotitapahtumassa.

Väyrysen aviomies on suomalainen ex-jalkapalloilija, joka lopetti uransa vuonna 2018. Sitä edelsi kuitenkin toistakymmentä vuotta kestänyt ura Hollannissa, Englannissa ja Yhdysvalloissa, joka sisälsi myös Mestarien liigaa ja 63 miesten maaottelua. Nykyisin Väyrynen toimii jalkapallovalmentajana.

Mika Väyrysen pitkä ulkomaanura käynnistyi vuonna 2001 Hollannissa, missä hän viihtyi kymmenen vuotta edustaen Heerenveeniä ja PSV:tä.

– Siitä tuli minulle kuin toinen koti. Kun Suomessa futasin, se oli minulle tavoite, että sinne halusin eka, koska suomalaisia pelaajia oli ollut siellä aikaisemminkin. Hieno maa, se sopi minulle täydellisesti ja kun vaimo tuli mukaan, se sopi meille täydellisesti. PSV oli iso seura Euroopan mittapuussakin, Väyrynen sanoi vuonna 2018.