Teemu ja Sirpa Selänne nauttivat Suomen kesästä – liikuttava perhekuva julki

Selänteet ovat tulleet Yhdysvalloista viettämään kesää Suomeen. Sirpa Selänne pääsi tapaamaan vanhempiaan ensimmäistä kertaa puoleentoista vuoteen.

Ex-NHL-tähti Teemu Selänne on perheineen viettämässä kesää jälleen Suomessa. Sirpa Selänne julkaisi paljon puhuvan kuvan Instagramissa, jossa hän on Teemun ja tyttärensä Veera Selänteen kanssa tapaamassa omia vanhempiaan puolentoista vuoden jälkeen.

– Vihdoinkin näin isän ja äidin! Finally saw my parents after 1,5 year! Melts my heart, Sirpa Selänne kirjoittaa kuvatekstissä sydänten kera.

Sirpa Selänne julkaisi kuvan myös ensimmäisestä tapaamisestaan sukulaispoikansa kanssa.

– Mikä onni ja autuus tavata pikkumies Jalo 1v. ekaa kertaa koskaan! Isotätinä on kiva olla, Selänne toteaa kuvatekstissä.

Selänteet ovat asuneet Yhdysvalloissa jo vuosia, mutta vierailevat säännöllisesti Suomessa ja nauttivat erityisesti kotimaan kesästä.

Sirpa Selänne julkaisi yhteiskuvan Vuokatista kehuen Suomen kesää ja fiilistellen hyvää ruokaa, seuraa ja urheilua. Selänne julkaisi myös upean maisemakuvan Vuokatin yöttömistä kesäöistä.