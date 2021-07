Tässä ovat Belgian ja Hollannin tulevat hallitsijat – Kruununprinsessa Elisabeth ja Amalia ovat määrätietoisia ja rohkeita nuoria, jotka rikkovat perinteitä

Belgian ja Hollannin kruununprinsessat Elisabeth ja Amalia ovat tulevia hallitsijoita, jotka ovat jättäneet jälkensä historiaan jo nuorella iällä.

Naapurimaiden Belgian ja Hollannin kruununperijät, lähes samanikäiset prinsessa Elisabeth, 19, ja prinsessa Amalia, 18, ovat jo nuorella iällä jättäneet jälkensä historiaan.

Belgian kuningas Philippen ja kuningatar Mathilden tytär Elisabeth, on poikkeuksellinen prinsessa. Hän on Belgian ensimmäinen naispuolinen perijätär, joka nousee hallitsijaksi. Aiemman lain mukaan kruunu olisi siirtynyt Elisabethin nuoremmille veljille hänen ohitseen, mutta lakimuutoksen myötä Elisabeth perii aikoinaan kruunun isältään.

Elisabeth on poikkeuksellinen myös siksi, että hän on ensimmäinen belgialainen prinsessa, joka suorittaa armeijakoulutusta. Hän opiskelee parhaillaan sosiaali- ja sotatieteitä kuninkaallisessa sotilasakatemiassa.

ENNEN tätä Elisabeth on ehtinyt tehdä nuoresta iästään huolimatta vaikuttavan paljon. Hän valmistui ylioppilaaksi Walesin Atlantic Collegesta, joka on englanninkielinen kansainvälinen lukio. Aiemmin Elisabeth opiskeli hollanninkielisessä lukiossa Brysselissä.

Kielissä taitava prinsessa puhuu hollannin lisäksi sujuvasti englantia, ranskaa ja saksaa. Lukioaikoinaan hän osallistui ansiokkaille lukiolaisille suunnattuun Yalen yliopiston järjestämään kahden viikon mittaiseen Young Global Scholars -ohjelmaan.

Aikaansaava kruununprinsessa on myös muun muassa vihkinyt vuonna 2011 nimeään kantavan prinsessa Elisabethin lastensairaalan, joka on Gentin yliopistollisen sairaalan lasten siipi. Hän antoi nimensä myös tieteelliselle Prinsessa Elisabeth Antartica -tutkimusasemalle ja ryhtyi merivoimien partioaluksen P902 Polluxin suojelijaksi.

Sen lisäksi, että hän viettää paljon aikaa sisaruksiensa ja ystäviensä kanssa, urheilullinen prinsessa harrastaa myös hiihtoa, tennistä, purjehdusta ja sukellusta.

Vapaaehtoistyö on maailmaa parantavalle prinsessa Elisabethille tärkeää. Hän on ollut mukana tukemassa vanhuksia, vammaisia, kodittomia ja koulunkäynnin keskeyttäneitä. Koronakriisin jyllätessä Elisabeth on soitellut eristyksissä oleville vanhuksille tukeakseen ja kannustaakseen heitä.

TÄYTETTYÄÄN 18 Elisabeth järjesti ikimuistoiset syntymäpäiväjuhlat Brysselin kuninkaallisessa palatsissa. Paikalla oli sukulaisia, poliitikkoja ja 80 nuorta, jotka ovat syntyneet Elisabethin kanssa samana vuonna.

Elisabeth järjesti juhlat erityisesti sen kunniaksi, että täysi-ikäistyttyään hän on valmis tilanteen vaatiessa siirtymään itsenäiseksi hallitsijaksi, ilman sijaishallitsijan apua.

– Tämä on askel, jonka otan hyvin optimistisesti. Ymmärrän, että minulla on vielä paljon opittavaa. Keskityn siihen myös tulevina vuosina: yritän ymmärtää maailmaa paremmin – haluan auttaa parantamaan sitä antamalla parhaani itsestäni. Tämä maa voi luottaa minuun, kruununprinsessa lausui juhlallisesti.

ELISABETH on vanhempiensa esikoinen. Hänellä on kaksi veljeä, vuonna 2003 syntynyt Gabriel, 17, ja Emmanuel, 15. Elisabethin sisko, Eléonore, 13, on perheen kuopus. Perhe on Elisabethille tärkeä tukipilari.

– Perheeni on aina tukenut ja rohkaissut minua. Yhdessä olemme vahva joukkue. Kiitos äiti läsnäolostasi ja kuuntelevasta korvastasi. Kiitos isä luottamuksesta, prinsessa sanoi syntymäpäiväjuhlissaan pitämässä puheessa.

Myös Belgian naapurimaan Hollannin kuningas Willem-Alexanderin ja kuningatar Máximan tytär, kruununprinsessa Amalia on toiminut monen nuoren esikuvana. Amalia päätyi hiljattain julkisuudessa kieltäydyttyään 1,6 miljoonan suuruisesta verovapaasta vuosipalkastaan.

Se tekee Amaliasta ensimmäisen Hollannin kuninkaallisen perheen jäsenen, joka on koskaan kieltäytynyt verovapaasta palkasta ja kulukorvauksista, kertoi Hollannin yleisradioyhtiö NOS.

Amalia perusteli kirjeessään pääministeri Mark Ruttelle, kuinka hän ei halua saada palkkaa ennen kuin aloittaa virallisesti kuninkaalliset edustustehtävät. Mahdollisuus miljoonapalkkaan olisi alkanut tänä vuonna, kun prinsessa tuli täysi-ikäiseksi.

– Pidän epämukavana saada palkkaa aikana, jolloin en tee mitään, kun samalla muilla opiskelijoilla on rankkaa erityisesti koronaviruksen vuoksi, Amalia kirjoitti kirjeessään.

KRUUNUNPRINSESSA on joutunut mediahuomion kohteeksi myös viime vuoden heinäkuussa, kun espanjalainen lehti Caras nosti Amaliasta ja hänen äidistään Máximasta otetun kuvan kanteen otsikolla ”Máximan vanhin tytär edustaa plus-tyyliään ylpeydellä”.

Lehdessä kirjoitettiin, miten ”kiusattu Hollannin kruununperijä kohtaa kritiikin voimalla ja vanhempiensa tuen avulla. Prinsessa, joka käy murrosiän läpi ilman tabuja ja puolustaa ’oikean naisen’ muotojaan.”

Daily Mailin mukaan sosiaalisen median käyttäjät ja Máximan kotimaan Argentiinasta media moittivat aikakauslehteä siitä, että he käyttivät epäkunnioittavia ja häpeällisiä sanavalintoja kuvaillessaan nuorta kruununprinsessaa.

Vastauksena lehti julkaisi lausunnon, jossa kerrottiin, että jutun oli tarkoitus tuoda inspiraatiota lukijoille, jotka kokevat ulkonäköpaineita.

Pääasiassa Amalia on ollut kuitenkin hyvin vähän julkisuudessa. Joulukuussa raportoitiin, kuinka Amalian vanhemmat ovat toivoneet, että heidän lapsensa saisivat kasvaa poissa parrasvaloista.

Amalia ja hänen siskonsa prinsessa Alexia, 15, ja prinsessa Ariane, 13 onkin nähty lähinnä tärkeissä edustustilaisuuksissa ja hovin vuosittain julkaisemissa perhepotreteissa.

Kuningas Willem-Alexander on toivonut, että hänen tyttärensä Amalia saisi kerätä mahdollisimman paljon kokemuksia ja muistoja niin sanotusta normaalista elämästä.

Sen vuoksi Amalia on viettänyt hyvin tavanomaisen lapsuuden. Hän on opiskellut tavallisessa lukiossa. Vapaa-ajallaan hän muun muassa ratsastaa ja soittaa pianoa.

– Sanon tyttärelleni, että tiedä rajasi. Mene, tee virheitä poissa julkisuuden valokeilasta. Niin minä tein. Kävin festareilla ja juhlin, Willem-Alexander on sanonut.

Keväällä loistavin arvosanoin lukiosta valmistunut prinsessa aikoo viettää välivuoden ennen kandidaatin opintojaan ja edustustehtäviään – kerätäkseen tavallisia nuoruuden kokemuksia.