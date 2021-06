Khloé Kardashianilta kysyttiin kauneusoperaatioista – myönsi vihdoin sinnikkään huhun todeksi

Khloé Kardashianin muuttuva ulkonäkö on herättänyt keskustelua vuosien ajan.

Khloé Kardashian on tullut tunnetuksi realityohjelmasta Keeping Up With the Kardashians.

Tosi-tv-tähti Khloé Kardashian, 36, on joutunut viimeisen vuoden aikana toistuvasti kohun keskelle Instagram-kuviensa vuoksi. Sometähteä on kritisoitu runsaasti sekä julkaisemiensa kuvien että oman ulkonäkönsä muokkaamisesta.

Page Six -sivuston mukaan Kardashian paljastaa tuoreessa haastattelussa vihdoin totuuden hänelle tehdyistä kauneusleikkauksista. Hän kertoo Keeping Up With the Kardashians -ohjelman jälkipuintijaksossa juontaja Andy Cohenille turvautuneensa kauneuskirurgiaan vain kerran elämässään.

Tältä Khloé Kardashian näytti vuonna 2007.

– Kaikki taivastelevat jatkuvasti, että minulle on tehty jo kolmas kasvojensiirtoleikkaus. Todellisuudessa minulle on tehty yksi nenäleikkaus, Kardashian tilittää haastattelussa.

Kyseinen nenäleikkaus ei kuitenkaan ole ainut Kardashianille tehty esteettinen toimenpide, sillä hän on kohentanut kasvojensa ilmettä myös pistoshoidoilla.

– Tietysti olen ottanut myös pistoksia. Tosin en botoxia, sillä se ei ole toiminut minulla.

Samaisessa haastattelussa Kardashian toteaa, ettei ole kertonut toimenpiteistä julkisuudessa sen vuoksi, että kukaan ei ole aiemmin kysynyt häneltä niistä suoraan.

– Olet ensimmäinen haastattelija, joka on kysynyt nenästäni, Kardashian kiittelee Cohenia.

Kardashian kertoo perheen tosi-tv-ohjelman vaikuttaneen negatiivisesti hänen itseluottamukseensa. Ennen sarjan alkamista hän oli tyytyväinen omaan ulkomuotoonsa, mutta vähitellen katsojilta tullut kritiikki pääsi tähden ihon alle.

– Kun ohjelma alkoi, olin hyvin varma itsestäni. Parin ensimmäisen tuotantokauden aikana julkisuudessa levinneet kommentit veivät varmuuteni, Kardashian avautuu haastattelussa.

Tosi-tv-tähti on aiemminkin puhunut julkisuudessa ulkonäköpaineistaan sekä siitä, miten häntä on aina verrattu sisariinsa. Khloé on keskimmäinen viidestä Kardashianin sisaruksesta.

– Olin aina tukeva. Ystäväni kulkivat bikineissä, mutta en koskaan kokenut olevani sinut sellaisten vaatteiden kanssa, hän kertoi People-lehdelle vuonna 2015.

Khloé kuvattuna yhdessä äitinsä Kris Jennerin sekä siskojensa Kourtneyn ja Kimin kanssa.

– Tiesin, etten näytä sisariltani eikä minulla ole samanlaisia muotoja kuin heillä, mutten kokenut siinä olevan mitään väärää. Minulla oli rakastavat vanhemmat, jotka saivat minut tuntemaan itseni kauniiksi, hän jatkoi.

Kardashian synnytti esikoisensa, True-nimisen tyttären, huhtikuussa 2018, minkä jälkeen hän teki elämäntaparemontin ja pudotti painoaan lähes 30 kiloa.

Khloé Kardashian nousi julkisuuteen vuonna 2007 alkaneesta Keeping Up With the Kardashians -sarjasta. Sarjan viimeinen jakso julkaistiin kesäkuun alkupuolella.

