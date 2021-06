Rap-yhtye Gasellit myy legendaarista Peugeotiaan – auto sai lommon VilleGallen käsittelyssä

Ajopeli on tuttu yhtyeen sanoituksista ja sosiaalisen median tileiltä.

Rap-yhtye Gasellit on kiertänyt Suomen kuppiloita ja keikkalavoja jo yli 12 vuoden ajan. Bändin alkuajoista asti nelikon kulkupelinä on toiminut tuottaja Musajusan Peugeot-merkkinen auto, joka tunnetaan tuttavallisemmin Jusan pököttinä.

Legendaarinen Pökötti on vilahdellut yhtyeen lyriikoissa useampaan otteeseen. Viimeisimpänä kulkupeliin on viitattu tänä vuonna julkaistulla Me ei mennä rikki -kappaleella.

Vaikka ajopeli on vaihtunut vuosien varrella useampaan otteeseen uudempaan malliin, aito ja alkuperäinen Pökötti on ikuistettu sekä yhtyeen sosiaalisen median tileille että hittikappaleen Imus-musiikkivideolle. Vuonna 2019 kyseinen ajokki nähtiin livenä Gasellien 10-vuotisjuhlakeikalla Helsingin Suvilahdessa järjestetyillä All day on! -festivaaleilla.

Nyt kulkupeli on jälleen myynnissä, ja auton lähtöhinta on vaatimattomat 500 euroa. Tämä selviää Gasellien Instagram-tarinasta. Viimeksi Pökötti vaihtoi omistajaa joulukuussa 2017, kun rap-yhtye luopui rakkaasta ajokistaan ja antoi sen eteenpäin uuteen kotiin.

Nettiautoon ladatun ilmoituksen mukaan Gasellien entinen keikka-auto ei ole tällä hetkellä tieliikennekelpoinen, sillä auto ei läpäissyt viimeisintä katsastusta taka-akselissa olevan vian takia. Ilmoituksessa todetaan, että Pökötti on päätetty laittaa myyntiin, sillä sen korjaaminen olisi liian kallista ajopelin arvoon nähden.

Gasellien uusin Zen-nimeä kantava albumi julkaistiin helmikuussa 2021.

– Tällä, kun ajelee ja soittaa Gasellien Imus-biisiä, niin voi melkein kuvitella itsensä ton biisin videoon. Tai sitten voi seisoa konepellillä ja laulaa Mitä mä Malagas -biisiä niin kuin VilleGalle (ilmoituksen) vikassa kuvassa, myynti-ilmoituksessa kirjoitetaan.

Gasellien Instagram-tarinan mukaan VilleGallen vauhdikas lavashow, joka nähtiin vuoden 2019 All day on! -festivaaleilla, jätti autoon pysyvät jäljet.

– Kaupan päälle konepellin painauma, jonka tarkkasilmäinen tunnistaa VilleGallen jalanjäljeksi, yhtyeen Instagram-tarinassa sanaillaan.

Rap-yhtye Gasellit on julkaissut kuusi albumia, ja vuonna 2019 kokoonpano palkittiin Emma-gaalassa vuoden yhtyeenä. Yhtyeeseen kuuluvat dj-tuottaja Musajusan lisäksi räppärit Hätä-Miikka, Päkä sekä Thube Hefner.