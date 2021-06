Festarit alkavat juhannuksena, mutta koronan vaikutukset voivat näkyä pitkään – Ressu Redfordilta suorasukainen arvio

Alkavan festarikesän pääsylippukauppa käy kuumana. Suomen suurin festivaalijärjestäjä vakuuttaa, että terveysturvallisuus on edelleen ykkösprioriteetti.

H-hetki on ovella. Kansan suuresti janoamat festarit palaavat vakituiseen ohjelmakalenteriin Jämsän Himoksella järjestettävän perinteisen juhannusfestivaalin myötä – yli vuoden tauon jälkeen.

Keväällä 2020 alkaneen koronaepidemian aikana Suomessa ei ole pystytty järjestämään kuin muutama suurempi keikkatapahtuma, viime elokuussa, ja myös tältä kesältä osa suuremmista festareista on peruttu. Nyt tapahtumia kuitenkin jälleen riittää, sillä yksistään Nelonen Media Live järjestää kesän aikana 11 festivaalia.

Ollaan mielenkiintoisten kysymysten äärellä, koska tapahtuma-alan on ollut yksi epidemian suurimmista taloudellisista kärsijöistä. Inhimillisiä tragedioita on riittänyt.

Millaisena ala palaa estradeille?

Suomirockin jättiläinen Eppu Normaali on keulahahmonsa Martti Syrjän johdolla seurannut aitiopaikalta alan erilaisia suuntauksia jo 45 vuoden ajan. Syrjä, 62, on huojentunut siitä, että alalla päästään viimein tositoimiin.

– Yhtään pitempään ei olisi oikein jaksanut odottaa, Syrjä sanoo hymähdellen.

– Tämä ala on nyt varmasti yhteisöllisempi kuin koskaan. Näiden harvinaisen vaikeiden aikojen jälkeen Suomessa varmasti ymmärretään aika laajastikin, mistä kaikesta esimerkiksi musiikkibisneksessä on kyse, ja se luo omanlaisensa pohjan tulevaisuuteen.

Tapahtuma-alan erilaiset, koronan aiheuttamat vaikeudet ovat viime aikoina olleet näkyvästi tapetilla julkisuudessa.

– Saattaa hyvinkin olla, että artistit palaavat live-keikoille aiempaa henkisesti vahvempina, joskin ehkä vähän laihempina. Sillä voi olla monenlaisia positiivisiakin vaikutuksia kokonaisuuteen, Syrjä sanoo.

Kymmenien artistien kanssa yhteistyötä tehnyt viihdealan PR-yrittäjä Taija Holm uskoo niin ikään alan palaavan tositoimiin vahvasti uusiutuneena. Artistit olivat Holmin mukaan pakotettuja tiukkaan mietintämyssyyn, koska he jäivät epidemian alussa ilman valtion kustannustukia.

– Korona on osoittanut, että alalla on mukana todella idearikkaita ihmisiä, jotka ovat olleet valmiita kääntämään kaikki kivet kriisistä selvitäkseen. Artistit ja heidän taustajoukkonsa ovat kehittäneet ennätysmäärän uusia digipalveluja, joista ainakin osa on tullut jäädäkseen, Holm arvelee.

– Rakkaus lajiin hehkuu nyt lavoilla täysin uudella liekillä. Kyllä, koska artisteilla on ollut aikaa pysähtyä ja miettiä suhdetta musiikkiin ja omaan työhön, palata uran alkujuurille ja keskustella itsensä kanssa muun muassa siitä, mistä syistä he tätä hommaa tekevät.

Jo kesän ensimmäisissä suurtapahtumissa, Himoksen juhannusfestivaaleilla ja viikkoa myöhemmin järjestettävillä Iskelmäfestivaaleilla, nähdään iso joukko maan eturivin artisteja esimerkiksi Eppu Normaalista ja Behmistä alkaen.

”Uuden festarinormaalin” päivänä numero yksi aivan ensimmäisenä lavalle saa kunnian nousta pitkän linjan muusikko Ressu Redford.

– On aivan hemmetin hienoa päästä vetämään yleisön eteen. Mä luulen, että ainakin osa yleisöstä menee sekaisin päästessään pitkästä aikaan livemusan äärelle. Ja varmaan myös ylilyöntejä nähdään, mikä olisi jopa aika ymmärrettävää, Ressu arvelee naurahdellen.

– Ollaan treenattu biisejä suurella antaumuksella ja olen vakuuttunut, että kaikkien lavalle nousevien artistien ja yleisön välinen vuorovaikutus on aivan huipussaan. Mä luulen, että nimenomaan se nousee nyt täysin uudelle tasolle.

Monet suomalaiset vaikuttavat janoavan keikoille pääsyä yhtä kuumeisesti kuin artistit. Nelonen Media Liven markkinointipäällikön Matti Markkolan mukaan festareiden pääsylippukysyntä on ollut ennätyksellistä.

– Ihmiset haluavat selvästi päästä purkamaan koronan aiheuttamia patoumiaan. Meiltä on lippujen lisäksi kysytty myös paljon tapahtumien terveysturvallisuudesta, ja siitä emme tingi yhtään. Se oli ykkösprioriteettejamme jo ennen koronaa, mutta sitä kaikkea ei aiemmin noteerattu. Nyt se näkyy kaikkialla, Markkola sanoo.

– Päätimme järjestää tänä kesänä mahdollisimman monta festaria myös sen takia, että haluamme pitää alaa osaltamme hengissä. Koronan aikana tapahtuma-ala menetti jo monia sellaisia spesiaaliosaajia, joiden korvaaminen on varsinkin lyhyellä syklillä erittäin vaikeaa.