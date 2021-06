Laulaja Jippu laihdutti hurjat 30 kiloa – julkaisi tuoreen kuvan totaalisen elämäntaparemontin jälkeen

Olet mitä syöt -ohjelmassa Jippu laihtui jo yhdeksän kiloa. Nyt hän on laihtunut parikymmentä kiloa lisää.

Jippu poseerasi Me Naisten kuvauksissa syksyllä 2020.

Laulaja ja evankelista Jippu, 35, julkaisi Instagramissa päivityksen, jossa hän kertoo laihtuneensa tähän kesään mennessä hurjat 30 kiloa.

Jippu kertoo lopettaneensa vuosi sitten tunteisiin syömisen ja hylänneensä jäätelöt ja suklaat.

– Sen jälkeen olen päivä kerrallaan elänyt ruuan suhteen normaalisti, paitsi löytänyt ilon myös hampurilaisista. On paljon kaikkea hyvää mitä saa syödä ihan hyvillä mielin. Vaaka näyttää tänä kesänä -30kg. On aika unelmaa mennä ostamaan kesäshortseja ja kävellä kaupungilla ilman, että reidet hioo toisiaan. Tästä saa nyt nauttia ja varmasti nautinkin.

– Elämä on tuonut ihania asioita, uusia lauluja ja kaikkea sellaista mitä en osannut vuosi sitten edes haaveilla. Rankka vuosi takana sitä en todella kiistä, mutta näin on pitänyt mennä. Mutta nyt on nyt! Mannapuuroa ja mansikkaa, Jippu iloitsee.

Jippu otti viime vuonna osaa Pippa Laukan luotsaamaan Olet mitä syöt -ohjelmaan. Jakso nähtiin televisiossa marraskuussa. Ohjelmaa kuvattiin kesällä 2020.

Jippu kertoi ohjelmassa, että hänen ongelmansa oli pahaksi muodostunut sokeririippuvaisuus. Hän söi sokeria lähes viisi kertaa enemmän kuin suositusten mukaista olisi. Liikuntaa hän ei harrastanut juuri lainkaan.

Laulaja kertoi ohjelmassa kärsineensä aiemmin alkoholismista. Toukokuussa 2013 hän jätti alkoholin lopullisesti. Tilalle tuli kuitenkin sokeririippuvaisuus.

Olet mitä syöt -ohjelman formaattiin kuuluu painon mittaaminen kilon kymmenesosan tarkkuudella ja painon putoamisen seuraaminen. Tv:ssä kerrottiinkin, että Jippu painoi ennen elämänmuutostaan 96,7 kiloa. Hänen vyötärönympäryksensä oli 103 senttimetriä.

Olet mitä syöt -taipaleen aikana hänen painonsa putosi kahdeksan kiloa ja hänen vyötärönympäryksensä kaventui 11 senttiä.

Kuvassa Jippu vuonna 2016.

Pippa Laukka olikin ehtinyt jo kommentoida Jipun uutta painonpudotustulosta Instagramissa.

– Jippu, oot ollut upea aina, upea olet edelleen, tv-lääkäri kirjoittaa.