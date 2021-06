Nokian huikea saaga Jorma Ollilan kautta – näin näyttelijä Sampo Sarkola valmistautui vaativaan rooliin

Sampo Sarkola näyttelee Jorma Ollilaa Nokiasta tehtävässä tv-sarjassa.

Siinä hän on, kuin ilmetty Jorma Ollila. Näyttelijä Sampo Sarkolassa ja Ollilassa on valmiiksi yhdennäköisyyttä ja viimeistely on hoidettu maskissa.

Sarkola esittää Ollilaa Rabbit Filmsin tuottamassa tv-sarjassa Made in Finland – tarina Nokiasta. Sarjaa on viime päivinä kuvattu Turussa ja Salossa, joissa kuvauksia on tukenut Länsi-Suomen elokuvakomissio.

Kun Sarkolaa vuosi sitten kysyttiin Ollilan rooliin, kysymys osui ja upposi. Päätöksen tekoon kului viitisen minuuttia.

– Olen odottanut, että Nokian tarina kerrottaisiin. Olen ihmetellyt miksi sitä ei ole tehty. Nyt kun se tuli eteen, olen todella innostunut. Tämä on huikea tarina, Sarkola sanoo.

Hän on tietoinen Turun kaupunginteatterin tuoreesta Nokia-näytelmästä ja kertoo, että Jouko Turkka on aikoinaan tehnyt aiheesta näytelmän, jota ei koskaan esitetty. Tv-sarjana tarina kuitenkin tavoittaa teatteria laajemman yleisön.

Jorma Ollilasta kertovaa tv-sarjaa kuvataan parhaillaan Turussa ja Salossa.

Rooli Suomen ehkä tunnetuimpana yritysjohtajana on Sarkolalle mieluisa. Sen kuulee vastauksesta kysymykseen millaista Ollilaa on näytellä.

– Erittäin mielenkiintoista ja hauskaa. Luin roolia varten kirjoja, ja Jorman elämänkerta on tutkittu. Maltillisissa määrin katsoin myös häntä käsittelevää videomateriaalia.

– Maskeerauksessa haettiin oikeaa lookia, jotta sen asian voi sitten näytellessä unohtaa. En lähde Ollilaa imitoimaan vaan keskityn itse asiaan. Sarjassa tutkitaan sitä sisältöä, jota Nokian saagassa on.

Sarjan tapahtumat sijoittuvat Nokian nousun vuosiin 1988–1991. Ollila ei vielä ole pääjohtaja vaan johdon rivimies, talousjohtaja ja myöhemmin Salon matkapuhelinyksikön johtaja.

Alkuvuosina Nokia henkilöityi edesmenneeseen pääjohtajaan Kari Kairamoon. Ollila nousi Nokian kasvoiksi vasta myöhemmin.

– Hän oli nuori mies tässä vaiheessa, eikä niin merkittävä, jollaiseksi kasvoi. Tätä sarjassa halutaan korostaa ja näyttää, että Nokiassa työskenteli paljon ihmisiä, muun muassa insinöörejä ja lakimiehiä, jotka eivät olleet tunnettuja.

Oikea Jorma Ollila. Hän toimi Nokian toimitusjohtajana 1992–1999, pääjohtajana 1999–2006 ja hallituksen puheenjohtajana 1999–2012.

Ollila ei ole sarjan keskushahmo vaan yksi päähenkilöistä. Kyseessä on silti iso rooli.

– Pieniä rooleja ei ole olemassa, mutta paljon tässä on tekemistä, Sarkola myöntää.

Sarkola listaa sarjan adjektiivejä luonnehtiessaan Ollilaa.

– Erittäin määrätietoinen, sitkeä ja nöyrä. Tietyllä tapaa myös ehdoton. Olen ymmärtänyt, että hän halusi ymmärtää kaiken Nokian bisneksestä, myös tehdaslinjan ja siksi keskusteli paljon ihmisten kanssa.

– Ongelmia ratkottiin yhdessä. Ollila oli jalat maassa -tyyppinen johtaja. Hän oli läsnä ja mukana. Kun konserni kasvoi isommaksi, työn kuva varmaan sitten muuttui.

Minna Haapkylä on tv-sarjan vastaava tuottaja.

Sarkola ei ole roolia varten haastattelut Ollilaa, tavannut kyllä aikanaan ohimennen. Kirjoista ja videoilta löytynyt tieto on riittänyt roolin rakentamiseen.

– Käsikirjoittaja Maarit Lalli on tehnyt tarinaan omat valintansa, ja keskityn siihen sisältöön. Ollilan tapaaminen ei olisi auttanut minua. Minun on itse tehtävä näyttelijänä valinnat.

Sarkola luki rooliin valmistautuakseen Ollilan elämänkerran ja muita aiheeseen liittyviä kirjoja.

Pitää muistaa, että Made in Finland on fiktiota, ei dokumentti, jos kohta ammentaa elävän elämän tapahtumista.

– Tarina kerrotaan olemassa olevia tapahtumia mukaillen. Faktat nostetaan fiktion muodossa suurempaan merkitykseen niin, että rajataan ja oleelliset asiat tulevat esiin.

– Suomalaiset ovat käyttäneet Nokian puhelimia ja osa heistä on osinkojakin saanut. Oletan, että Nokian tarina kiinnostaa suomalaisia ja saattaa kiinnostaa maailmallakin, Sarkola pohtii.

Hänen lisäkseen 6-osaisessa sarjassa nähdään muun muassa Hannu-Pekka Björkman ja Oona Airola.

Käsikirjoituksesta ja ohjauksesta vastaa Maarit Lalli. Sarjan vastaava tuottaja on Minna Haapkylä, jonka mukaan pohjatyö on tehty huolella.

– Maarit on haastatellut sarjaa varten niin Nokian johtajia kuin linjatyöläisiä, Haapkylä kertoo.

Sarja nähdään C Morella vuonna 2022.