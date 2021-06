Tiesitkö? Paula Abdulin superhitti syntyi erikoisissa olosuhteissa – laulajaa odotti studiossa hiipivä mies, joka kutsui hänet suihkuunsa

Biisinkirjoittajan erikoinen studioratkaisu yllätti uraansa aloittelevan Paula Abdulin.

Pitkän linjan poptähti Paula Abdul oli vasta aloittelemassa laulajanuraansa, kun hän nauhoitti sittemin kansainväliseksi hitiksi nousseen Straight Up -kappaleen. Kappale muutti Abdulin elämän kertaheitolla.

Nyt, vuosia myöhemmin näyttävistä koreografioistaan tunnettu Abdul kertoo Peoplen ysäriaiheisessa podcastissa, miten hittikappale todellisuudessa syntyi.

Vaatimattomista oloista 90-luvun tunnetuimmiksi poptähdiksi singahtanut Abdul tutustui Straight Up -kappaleeseen tuottajansa kautta. Gemma Corfield esitteli hänelle lauluntekijä Elliot Wolffin kirjoittaman kappaleen, ja Wolffista tuli oitis Abdulin pakkomielteisen ihastuksen kohde.

– En malttanut odottaa, että tapaisin sen tyypin (Wolffin), Abdul kertoo podcastissa innostuksestaan.

Paula Abdul vuoden 1989 MTV Video Music Awardseissa.

Kun Abdul lopulta tapasi Wolffin, yllätys oli melkoinen. Äänityspaikka ei ollut tavallisimmasta päästä, sillä Wolffilla oli mielessään jotakin aivan muuta, kuin tavanomainen studio.

– Menin kerrostaloasuntoon ja tapasin Elliot Wolffin. Näin hintelärakenteisen tyypin, jolla oli punainen pörröinen tukka ja pullonpohjalasit. Hän käveli sukkasillaan ympäri asuntoaan. Kysyin, että missä me nauhoitamme ja hän sanoi, että täällä suihkussani, Abdul muistelee erikoista tapaamista Wolffin kanssa.

– Nauhoitin Straight Upin hänen pienessä suihkussaan, ja aikaisissa julkaistuissa versioissa kuului oikeasti, kun joku hakkasi seinää viereisessä asunnossa ja huusi ”ole hiljaa”, Abdul kertoo erikoisesta nauhoitustilanteesta.

Paula Abdul on poptähteyden lisäksi tuttu useiden tv-ohjelmien tuomaristoista.

Abdulin Straight Up -hitin sisältävä Forever Your Girl -albumi oli yksi aikansa menestyneimpiä debyyttialbumeita. Varsinaisen artistiuransa lisäksi Abdul on tullut tutuksi lukuisien tv-ohjelmien kautta. Abdul on ollut muun muassa American Idolin pitkäaikainen ja pidetty tuomari.

Paula Abdul täytti juuri 59 vuotta, eikä tähden vauhti näytä hiipuvan. Abdulilla oli myös oma Paula Abdul: Forever Your Girl -residenssi Las Vegasissa vuosina 2019-2020.