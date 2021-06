Suomalaistuottajan dokumentti Cannesiin

Invisible Demons on kuvattu Intiassa.

Cannesin elokuvajuhlilla esitetään tänä vuonna kolmaskin kotimainen elokuva. Iikka Vehkalahden tuottama suomalais-intialainen dokumentti Invisible Demons on valittu uuteen, ilmastomuutosaiheisille elokuville perustettuun esityssarjaan.

Cannesissa ei ole koskaan aiemmin esitetty suomalaista dokumenttielokuvaa. Muut tämän vuoden kotimaiset Cannesiin valitut ovat kilpasarjassa esitettävä Juho Kuosmasen ohjaus Hytti nro 6 sekä kriitikoiden viikolla nähtävä Khadar Ahmedin esikoiselokuva Guled & Nasra.

Invisible Demons on intialaisen Rahul Jainin ohjaama dokumentti ilmastonmuutoksesta. Poikkeuksellista on myös tuotantopohja. Keskeinen rahoittaja on Yhdysvalloista, sekä näytelmä- että dokumenttielokuvia tekevä Participant Media. Suomalaisissa dokumenttielokuvissa on äärimmäisen harvoin pohjoisamerikkalaista rahaa.

– Cannes on merkittävä uutinen elokuvallemme Suomessa, mutta ehkä vielä enemmän Intiassa, Vehkalahti sanoo.

Yleisradion dokumenttipuolella vaikuttanut ja maailmalla hyvin tunnettu Vehkalahti oli mukana myös Jainin edellisessä elokuvassa Machines. Se voitti kuvauksestaan palkinnon Sundancen elokuvajuhlilla ja esitettiin yli 200 festivaalilla.

Elokuvan nimen mukaiset näkymättömät demonit ovat pienhiukkasia, jotka uhkaavat ilmanlaatua ja ihmisten terveyttä. Myös Machines sivusi samaa aihepiiriä.

Suomalaisia tekijöitä ovat tuottajan ohella musiikin säveltänyt Kimmo Pohjonen ja foley-taiteilija Heikki Kossi. Yksi kolmesta kuvaajasta on Jussi-palkittu Tuomo Hutri.

Participant Media on verkkohuutokauppa eBayn perustajan rikastuneen Jeffrey Skollin perustama mediayhtiö, jonka rahoittamista näytelmäelokuvista tunnetuimpia ovat Oscar-voittajat Roma, Green Book ja Spotlight. Yhtiö on kuitenkin ennen kaikkea kansainvälisen dokumenttikentän kärkivaikuttaja.

Participant Median mukaantulo on osoitus Vehkalahden laajasta kontaktiverkostosta.

– Kerroin Participantin Diane Weyermannille, että elokuvamme kertoo Delhin tilanteesta ja saastumisesta, ja että Rahul haluaa tehdä suurta yleisöä saavuttavan elokuvan, Vehkalahti kuvailee.

Se vakuutti Weyermannin. Elokuvan päätuotantoyhtiö Toinen katse perustettiin nimenomaan yhteishanketta varten. Mukana on myös saksalaistuottaja Heino Deckert.

Muun muassa Oscareista päättävään AMPAS-akatemiaan jäseneksi vuonna 2018 pyydetty Vehkalahti on urallaan tuottanut kymmeniä dokumenttielokuvia. Invisible Demons on budjetiltaan niistä kaikista suurin.

– Participant Media tuki meitä suomalaisittain merkittävällä summalla.

Rahoittajia ovat myös Suomen elokuvasäätiö ja AVEK.

Rahul Jainiin Vehkalahti tutusti Intiassa dokumenttielokuvatapahtumassa, jossa Jain esitteli tuolloin keskeneräistä Machinesia.

Hankkeeseen tuli mukaan leikkaaja Yael Bitton, joka leikkasi nyt myös Invisible Demonsin. Bitton työskentelee osa-aikaisesti Suomessa ja Ranskassa. Machines valmistui 2016.

Iikka Vehkalahti oli Ylellä dokumenttipomona 1990-luvulta vuoteen 2016, jolloin hän jäi eläkkeelle. Ylellä ollessaan hän veti muun muassa Dokumenttiprojekti-ohjelmapaikkaa.

Nyt Vehkalahtea työllistää hänen perustamansa Rough Cut Services -palvelu, josta dokumenttien tekijät voivat pyytää kehittelyapua hankkeilleen.

– Elokuvantekijät, jotka ovat saaneet dokumentin melkein valmiiksi, voivat kysyä meiltä apua dramaturgiassa ja leikkauksessa, Vehkalahti kertoo. Rough Cut Servicesin palveluja ovat käyttäneet muun muassa lukuisat viime aikojen dokumenttielokuvan Oscar-ehdokkaat.