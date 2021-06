Anssi Kela sai häkellyttävän päähänpiston ja toteutti korona-aikana järisyttävän unelmansa – ”Olen vuoden aikana ajatellut monta kertaa olevani idiootti”

Anssi Kela toteutti unelmansa: hän rakennutti vuoden 1982 Pontiac Trans Amista tarkan kopion Ritari Ässä legendaarisesta KITT-autosta. IS:n haastattelussa Kela sanoo, että hänen tehtävänsä tuoda ihmisille iloa – ja hänelle itselleen myös.

Mitäpä tässä sanoi… Anssi Kela.

Vanha sanonta Ritari Ässästä voidaan jatkossa sanoa näin.

Laulaja Anssi Kela, 48, on nimittäin toteuttanut pitkäaikaisen haaveensa ja hankkinut itselleen 1980-luvun tv-sarja Ritari Ässän puhuvan KITT-auton.

Aivan alkuperäinen, näyttelijä David Hasselhoffin kaverina sarjassa nähty auto ei tietenkään ole kyseessä, sillä tv:stä tuttu KITT-autoksi rakennettu Pontiac Trans-Am vuodelta 1982 seisoo nettitietojen mukaan automuseossa Illinoisissa, Yhdysvalloissa. Pari sarjaan kuvattua autoa kurvailee tuntemattomilla teillä, ja esimerkiksi Kalifornian Universal Studioilla esillä oleva KITT on alun perin nähty sarjassa stunt-kohtausten autona ja rakennettu myöhemmin sellaiseksi kuin tv:n lähikuvissakin nähtiin.

Kelan auto on vuodelta 1982, aivan kuten sarjassakin.

Mutta Kelan auto on replika, se tarkoittaa ulkomuodolta mahdollisimman tarkasti rakennettua alkuperäisen auton kopiota. Tekniikka on kuitenkin monin paikoin 2020-lukua.

Auton rakennusprojekti on kestänyt noin vuoden.

– Olen vuoden aikana ajatellut monta kertaa olevani idiootti, kun tässä on toteutunut minkä tahansa rempan tai talonrakennuksen kuvio: aikataulu ja budjetti venyvät, Kela kuvailee IS:lle.

– Mutta nyt kun katson valmista autoa, pidän itseäni nerona.

Mistä kaikki oikein alkoi?

VUOSI sitten keväällä korona oli lopettanut yleisötilaisuudet. Anssi Kelan keikkabussi alkoi kerätä hämähäkinseittejä samaan tahtiin koko tapahtuma-alan kanssa.

– Kelan piti tehdä vuoden 2020 päätyönään Mun täytyy kävellä näin -elämäkertakonsertteja. Joulukuussa 2019 hän ehti vetää muutaman keikan verran uran avainhiteistä ja oman elämän käänteistä kertovan monologin yhdistelmää, mutta kaikki nämä viime vuodeksi suunnitellut keikat peruuntuivat – tai siirtyivät. Viime viikolla uutisoitiin, että kiertue jatkuu ensi syksynä.

Lauluntekijä kirjoitti uusia kappaleita, kun aikaa oli. Mutta aikaa oli myös sosiaalisessa mediassa seurusteluun. Kela aloitti yksityisellä Facebook -tilillään satojen kommenttien ketjuksi venyneen keskustelun unelma-autoista.

– Yksi kaveri laittoi sinne sitten myynti-ilmoituksen Ritari Ässän KITT-autosta, Kela muistelee.

Hän innostui heti, mutta mietti pari päivää, rohkenisiko soittaa myyjälle.

Ne olivat kohtalokkaat pari päivää, parillakin tavalla.

Ensinnäkin myyjä Marko Sand oli ehtinyt varata Kelan unelman toiselle ostajalle, joka olisi tulossa katsomaan autoa parin päivän päästä.

– Sovittiin, että jos ei kauppoja tämän kanssa tule, minä ostan auton, Kela kertoo.

Ostaja tuli ja osti auton Kelan nenän edestä.

– Tämän toisen ostajan päätöstä odotellessa en saanut oikein edes nukuttua. Auto pyöri päässä koko ajan. Ja sitten kun hän sen osti, asia harmitti yllättävän paljon.

Se toinen kohtalokkuus piilee tässä: Kelan oli nyt saatava oma KITT – tai vaikka rakennettava sellainen.

MUUTAMA VIIKKO myöhemmin sopiva aihio, ruosteeton Pontiac Trans Am vuosimallia 1982 löytyi Ruotsista.

– Ostin sen hyvin impulsiivisena ostoksena.

No niin, kesäkuussa 2020 Anssi Kela omisti siis 38 vuotta vanhan, sinisen amerikkalaisen auton. Se oli ihan hieno, mutta se ei ollut KITT. David Hasselhoffin roolihahmo Knight Rider ei tullut autosta mieleen, vaikka kuinka olisi pinnistellyt.

Kela tajusi, että edessä on suuri urakka, johon hän ei omin käsin pysty.

Hän otti yhteyttä Sandiin, jonka myynti-ilmoitus oli alun perin aiheuttanut Kelan KITT-kuumeen.

– Hän oli rakentanut sen KITT-auton, jonka silloin myi. Päädyttiin siihen, että hän ottaa tämänkin rakennettavakseen. Markolla oli arvokasta tietoa siitä, mistä mitäkin osia kannattaa ostaa – ja mitä ei missään nimessä kannata, Kela kertoo.

– Minulle jäi eräänlainen projektinjohtajan homma. Kokosin sopivat tyypit tekemään eri juttuja, kaikkea verhoilusta maalaukseen.

Ja näitä juttujahan riitti. Ruotsista ostetussa autossa oli oikeanlaiset kuppi-istuimet, mutta muuten osissa olikin metsästettävää.

– Auto on vuodelta 1982, kuten sarjassakin. Lähdimme rakentamaan nimenomaan ensimmäisen tuotantokauden autoa. Myöhempien kausien aikana auto hieman muuttui.

VARAOSALIIKKEET eivät myy noin 40 vuotta vanhan amerikkalaisen auton alkuperäisiä osia hyllytavarana – ainakaan välttämättä juuri haluttua mallia.

– Sarjassa autossa oli vuoden 1982 Trans Amin vakiovanteet. Useimmat auton aikanaan ostaneet halusivat kuitenkin erikoisvanteet, joten tätä vannemallia oli myyty aika vähän. Sitä valmistettiinkin vain vuosina 1982-1983.

Kela kiersi netin kauppapaikkoja ympäri maailmaa.

– Lopulta kanadalaiselta romuttamolta löytyi joku Trans Amin raato, jossa oli juuri nämä vanteet.

Monien osien valmistus oli lopetettu. Yläkonsolin katkaisijat löytyivät ”jonkun jenkkiläisen varaosaliikkeen tiskin alta” pitkän etsinnän jälkeen. Oikea tekstiili istuinten kankaaseen puolestaan saatiin, kun KITT-replikoiden rakentajat lähestyivät alkuperäisen kankaan 1980-luvulla toimittanutta kutomoa ja pyysivät valmistamaan erän täsmälleen samalla värillä ja tekstuurilla, johon Hasselhoffin nahkatakki teeveessä nojasi.

Kela ei siis ole harrastuksensa kanssa yksin.

– Replikoiden rakentajia on ympäri maailman, hän sanoo.

– Suomessa näitä autoja on tiettävästi neljä tai viisi, mutta useimmat niistä ovat visusti keräilijöiden hallussa. Ylellä oli viime vuonna juttu siitä, että suunnitteilla olevaan Sirkusmuseoon on hankittu yksi KITT. Se on käsittääkseni Italiasta.

Replikoita varten on myös osien uustuotantoa. On siis yllättäen helpompaa hankkia Ritari Ässän KITT-auton kojelauta 1980-luvulla futuristiselta näyttäneine valoineen ja säätimineen kuin vuoden 1982 Trans Amin alkuperäiset vakiovanteet.

Auton oikeanlaiset vanteet löytyivät lopulta kanadalaiselta romuttamolta.

UUDETKAAN osat eivät kuitenkaan sellaisenaan solahda paikalleen, vaikka ne toki ovatkin mittojen mukaan tehdyt. Viilaamista ja asettelua tarvitaan – ja pitkää pinnaa rakentajalta.

Nyt ollaan kuitenkin siinä tilanteessa, että auto on lähestulkoon valmis.

– Mittaristossa jokainen asia näyttää sitä, mitä varten se siinä on: esimerkiksi kierroslukumittarista näkee moottorin käyntinopeuden.

Auto on maalattu mustaksi – aina mustiin pukeutuvan Kelan tapauksessa muu väri tuskin olisi tullut kysymykseenkään. Punainen ”silmä” auton etuosassa tuikkii kuten alkuperäisessä KITT-autossa.

Puhumisominaisuus – ehkäpä tärkein KITTin persoonan osa – on vielä virittämättä käyttöön, mutta se tullaan kuulemma hoitamaan Google Assistantin kytkemisellä.

Tällä hetkellä moottoria, alkuperäistä viisilitraista V8-konetta, säädetään kuntoon.

– On tärkeää, että sekin on alkuperäinen. Se on juuri oikea moottori tällaiseen harrasteautoon, vaikka kyllähän nykyautot ovat virkeämpiä. Oma käyttöauto Peugeot osoittaa, että eteenpäin on menty 40 vuodessa.

Mutta nykyautoon tuskin tulee istuttua kuten KITTin kyytiin. Siinä Anssi Kela, Käpylän Ritari Ässä, voi jatkossa istua vaikka katsomassa musiikkivideoita.

– Olen tehnyt autoon sopivan soittolistan musiikkivideoita. Ne ovat vuosilta 1982 -1986. Ritari Ässää tehtiin noiden vuosien aikana.

Tarkkaa touhua!

Mainittakoon, että videonäytöt ovat autossa nykyaikaiset. Yhdessä näytössä on myös peruutuskamera, joka on kutakuinkin perusvaruste nykyautoissa. Epäilemättä Ritari Ässäkin olisi sellaisen autoonsa laittanut, jos olisi 1980-luvulla nähnyt sen tulevaisuudessa.

– Jotkut harrastajat ovat asennuttaneet autoon 1980-luvun mustavalkoiset kuvaputkinäytöt. Minä en tahtonut mennä niin pitkälle, Kela naurahtaa.

MIKSI tämä kaikki vaiva ja epäilemättä kohtuullisen runsas rahanmeno?

Vai pitäisikö kysyä, miksipä ei? Kela on jo aiemmin osoittanut rakkauttaan 1980-lukuun, lapsuutensa ja nuoruutensa vuosikymmeneen, jolloin hän ihaili Keke Rosbergia, kuunteli Duran Durania ja Van Halenia sekä katsoi Ritari Ässää. Jo ennen tätä hän on ajanut kilpaa formula-autolla ja sovittanut kappaleisiinsa vaikutteita lapsuuden sankareiltaan. Oma KITT sopii joukon jatkoksi hyvin.

– En ole missään vaiheessa tappanut sisältäni pikkupoikaa, joka innostuu asioista, Kela sanoo.

– Ja kuten elämäkertakonsertissani sanon, olen tajunnut, mikä tehtäväni on: tuoda ihmisille iloa. Kun laitoin sosiaaliseen mediaan päivityksen tästä KITT-projektista, se keräsi nopeasti satoja kommentteja. Yksikään niistä ei ollut negatiivinen.

Ja iloa auto ja koko sen matka aihiosta valmiiksi KITTiksi on tuottanut jo paljon Kelalle itselleen.

– Se on ollut mukavaa vastapainoa korona-ajalle.