Naiskoomikoilta painava ulostulo alan seksuaalisesta häirinnästä – Miisa Nuorgamin somepostaus aloitti kiivaan keskustelun

Lukuisat koomikot ovat ottaneet kantaa stand up -kentällä tapahtuvaan seksuaaliseen häirintään sen jälkeen, kun somevaikuttaja Miisa Nuorgam kertoi Twitterissä oman kokemuksensa erään kiertueen tapahtumista.

Viihdemaailma kohahti torstaina, kun sosiaalisen median vaikuttajana ja toimittajana tunnettu Miisa Nuorgam kertoi Twitterissä kokeneensa seksuaalista häirintää työskennellessään koomikko Sami Hedbergin kiertueella useita vuosia sitten. Nuorgam esitti syytöksiä paitsi Hedbergiä, myös koomikko Zaania eli Jean-Eric Chaumentia vastaan. He ovat kiistäneet jyrkästi kaikki Nuorgamin väitteet.

Lue lisää: Somevaikuttajalta rajuja syytöksiä Sami Hedbergiä ja koomikko Zaania kohtaan – miehet kiistävät kaikki väitteet

Nuorgamin syytökset ovat poikineet kiivasta keskustelua sosiaalisen median eri kanavissa ja keskustelupalstoilla.

Perjantaina palkittu naiskoomikko Illusia Sarvas otti osaa keskusteluun julkaisemalla omalla henkilökohtaisella Instagram-tilillään julkisen kannanoton seksuaalista häirintää vastaan. Pian tähän tarttuivat myös muut.

– Tämä on koomikoiden kannanotto suomalaisen stand upin turvallisuuden puolesta. Suhtaudumme erittäin vakavasti ja huolestuneina tietoihin alallamme tapahtuneesta seksuaalisesta häirinnästä ja ahdistelusta, Sarvas kirjoitti Instagramissa.

Koko Sarvaksen kannanoton voit lukea alta.

Pitkän linjan stand up -koomikko Anitta Ahonen, 57, kertoo törmänneensä alalla painaviin epäkohtiin.

Ahonen ja muut tähän artikkeliin haastatellut koomikot eivät ota kantaa Nuorgamin esiin nostamiin tapahtumiin, vaan puhuvat alalla tapahtuvista asioista yleisellä tasolla.

– Itse en ole joutunut kokemaan seksuaalista häirintää, kun vasta nelikymppisenä alalle tulin, mutta siitä on puhuttu. Kyllä seksuaalista häirintää on näissä piireissä, kuten monilla muillakin aloilla, 17 vuotta koomikonuraa tehnyt Ahonen kertoo IS:lle.

– Olen kuullut joistakin tapauksista, joissa koomikko on ahdistellut sekä sanallisesti tai fyysisesti, hän lisää.

Ahosen mukaan miesvaltaisella alalla naisiin kohdistuva loukkaava käytös on yleistä.

– Stand up -ala on hyvin miesvaltainen, ja kysymys on valta-asetelmista. Miesvaltaisella työyhteisöllä on aina enemmän valtaa kuin esimerkiksi alalle tulevalla nuorella naiskoomikolla. Äkkiä tulokas nimetään huomiohuoraksi ja vaiennetaan.

Anitta Ahonen on pitkän linjan koomikko.

Ahonen sanoo, että alan ongelmista on vaiettu pitkään, eikä kyse ole uudesta ilmiöstä.

– Stand up -alalla on pienet piirit, ja kaikki tuntevat toisensa. Keskustelua alalla tapahtuneista ahdistelu- ja häirintätapauksista on käyty vuosien varrella, joten kyse ei ole uudesta asiasta. Näiden häirintäkokemusten kanssa ei vain olla tultu vielä ulos, Ahonen sanoo.

Miksi kokemuksia ei ole tuotu julkisuuteen?

– Suurin osa mieskoomikoista ei käyttäydy näin, kyse on yksittäisistä tapauksista. Monille on ollut oman uran kannalta helpompaa vaieta asioista. Toki toisinaan on reagoitu, ja joidenkin koomikoiden kanssa työskentelystä on voitu kieltäytyä.

Ahosen mukaan alalla on nykyään yhä enemmän naisia, mikä on parantanut työkulttuuria.

– Ala on onneksi muuttunut monimuotoisemmaksi, ja esimerkiksi naisvihaa lietsovat vitsit ovat vähentyneet.

– Toivon, että tämä julkinen keskustelu tulee muuttamaan alan käytäntöjä parempaan ja että tämän sanoma on, että seksuaalinen häirintä kaikissa muodoissaan on väärin.

Sarvaksen tapaan myös monet muut koomikot ovat ryhtyneet torstaina ilmi tulleiden syytösten jälkeen kampanjaan, jossa seksuaalinen häirintä alalla tuomitaan jyrkästi. Myös Ahonen julkaisi Facebook-tilillään kannanoton seksuaalista häirintää vastaan.

– Älä ahdistele! Älä riko toisen rajoja! Ahonen kirjoitti päivityksessään, jonka yhteydessä oli kuvateksti "Stop, häirinnästä vapaa vyöhyke".

Myös käsikirjoittaja, ohjaaja ja stand up -koomikko Kaisa Pylkkänen kertoo IS:lle olevansa tietoinen alalla tapahtuvasta seksuaalisesta häirinnästä.

– Alalla ilmenee toisinaan ahdistelu- tai häirintätapauksia, mutta kyse on enemmänkin yksittäisistä tapauksista. Niihin on kuitenkin ehdottomasti suhtauduttava vakavasti, alalla kymmenen vuotta ollut Pylkkänen kertoo.

– Olin 36-vuotias ylipainoinen kovaääninen feministi, kun aloitin koomikkona, joten en itse ole kohdannut häirintää, hän lisää.

Pylkkänen kuitenkin toteaa, että häirintätilanteisiin puuttuminen yleisesti ottaen on vaikeaa.

– Samanlainen toimintamalli on toistunut, jos olen yrittänyt puuttua esimerkiksi naisiin kohdistuvaan syrjintään yleisellä tasolla. Minua on pyydetty olemaan hiljaa, annettu ymmärtää, että ”älä keinuta venettä”, Pylkkänen kertoo.

Myös Kaisa Pylkkänen on törmännyt stand up -kentällä ongelmakohtiin.

Pylkkänen korostaa, että alalla voidaan erottaa toisistaan kaksi puolta: ammattilaiset sekä open mic -puoli, eli aloittelevien harrastajien klubit. Pylkkänen järjestää ja emännöi open mic -klubeja sekä esiintyy itse ammattiklubeilla.

– Minun näkemäni häirintä on koskenut open mic -puolta, jossa kaikki viralliset hierarkiat loistavat usein poissaolollaan. Joten kun siellä kyse on harrastuksesta, josta puuttuu kaikenlainen ohjaus ja valvonta, on siellä vielä vaikeampi puuttua toisten käytökseen. Usein kuvioon kuuluu kuitenkin varsin epämääräiset valtahierarkiat, eli kuka tahansa voi pyörittää klubeja ja siten päättää siitä, kuka lava-aikaa saa ja kuinka paljon. Koomikon, joka haluaa päästä keikoille, on vielä vaikeampi uskaltaa sanoa mitään tyypeistä, joiden päätösvallassa hänen keikkailunsa ja etenemisensä osin on, Pylkkänen selittää.

– Ammattilaispuolella tietysti tämä aspekti saattaa olla potenssiin sata, koska kyse on elinkeinosta eikä harrastuksesta, minkä vuoksi varmasti myös ”veneenkeikuttajat" ovat harvassa. Mutta samalla todettakoon, että itse en ole ammattilaispuolella näihin ongelmiin törmännyt. Musapuolella tähtien sikailu on kaikille tuttua, ja aika paljon on saanut taiteilijan vapaudella tehdä, joten olisin aika yllättynyt, jollei näitä samoja ilmiöitä löytyisi myös komiikan parista Suomestakin. Me too toivottavasti avasi monen silmät tältäkin osin.

Pylkkäsen mukaan naisten asemaa alalla tulisi parantaa.

– On kiertueita, joissa ei ole ollenkaan naisia. Tai on järjestetty naisten oikeuksia käsittelevä stand up -ilta, jossa ei ole ollut mukana ainuttakaan naista. Kollegoilta olen kuullut, että heidät on spiikattu lavalle esimerkiksi huorana, Pylkkänen paljastaa.

Koomikko alleviivaa, että alalta puuttuvat tyystin yhteiset pelisäännöt.

Hän kertoo käyneensä laajaa keskustelua torstaina ja perjantaina useiden kollegoidensa kanssa.

– Meillä on yhteinen tavoite kehittää asioita. Joukko koomikoita on laatinut yhteisen kannanoton, jonka viesti on, että ahdistelu ei ole läppää ja häirinnässä ei ole mitään hauskaa. Mukana laatimassa on ollut myös mieskoomikoita. Toivomme, että kannanottoamme levitetään. Asioihin on tultava muutos.

Eve Kulmala kertoo törmänneensä itsekin epäasialliseen ja häiritsevään käytökseen.

Stand up -koomikko Eve Kulmala aloitti työskentelyn alalla vasta muutama vuosi sitten. Myös Kulmala kertoo IS:lle törmänneensä epäasialliseen käytökseen.

– Olen ollut piireissä vain vähän aikaan, mutta olen kokenut miespuolisilta alan henkilöiltä vähättelyä ja epäkohteliasta sukupuolittunutta käytöstä. On esimerkiksi puhuttu tarkoituksella päälle tai heitetty epäsopivia kommentteja. Olen myös kuullut useammalta taholta alan sisällä seksuaalisesta häirinnästä, Kulmala kertoo.

– Nämä tapahtuvat usein bäkkärillä, jossa heitetään läppää ja ollaan rennosti, minkä varjolla näitä tapahtuu.

Kulmalan sanoo, että alan epäkohdat eivät kohdistu pelkästään naisiin, vaan ylipäätään vähemmistöryhmien edustajiin.

– Kaikille pitäisi tehdä selväksi turvallisen tilan periaatteet. Pojat on poikia -äijäkulttuurissa naisen tai muun vähemmistön edustajan on hyvin vaikeaa päästä mukaan. Se luo turvattoman tunteen.

Kulmala tuomitsee myös stand upin naisia alistavat vitsit.

– Pitää muistaa, että huumorikin on vallankäyttöä. Naisista vitsaillaan yhä seksistiseen ja loukkaavaan tapaan, mitä itse en hyväksy. Onneksi sellaiset vitsit ovat jo vähentyneet.

Myös Kulmalan mukaan alan pienet piirit ovat vaikeuttaneet asioiden julki tuomista.

– Vaatii rohkeutta tuoda äänensä kuuluviin ja altistaa itsensä lynkkaukselle. Kannustankin kaikkia aina uskomaan uhria, Kulmala toteaa.