Tosi-tv-tähti Erika Girardi rikkoo hiljaisuuden kohutusta avioerostaan – täräyttää ilmoille paljonpuhuvan kommentin

Erika Girardi avautuu avioerostaan Tom Girardin kanssa Beverly Hillsin täydelliset naiset -sarjan uudella kaudella.

Suositun Beverly Hillsin täydelliset naiset -ohjelman tähti Erika Girardi, 49, on ollut viime kuukaudet kohutun avioeroprosessin keskellä. Girardi haki marraskuussa avioeroa asianajajamiehestään Tom Girardista, 81.

Nyt Erika on puhunut ensimmäistä kertaa avioerostaan tv:ssä. Asia on noussut otsikoihin muun muassa People-lehdessä.

Erika rikkoo hiljaisuuden eronsa ympärillä Beverly Hillsin täydelliset naiset -ohjelman tuoreella 11. kaudella. Hän lausuu tv:ssä muille ohjelman naisille paljon puhuvan lauseen eroprosessistaan.

– Tässä avioerossa on niin monia puolia. Tämä on aivan helvetin monimutkaista. Tätä on vaikea edes selittää, Erika kuvailee tuskastuneena.

Tom Girardi ehti olla Erikan kanssa yli 20 vuotta. Nyt pari on eroprosessin keskellä.

Kausi on kuvattu avioeron aikoihin viime syksynä. Sarjassa nähtiin 11. kauden aluksi, miten Erika vietti muiden naisten kanssa pitkän viikonloppureissun, mutta ei maininnut avioeroprosessistaan sanallakaan. Hän kertoi erosta muille sarjan naisille tekstiviestillä vasta myöhemmin.

– Tiedän, että he ovat varmasti järkyttyneitä, ja heillä on paljon kysymyksiä asiasta, kunhan pääsemme juttelemaan kasvokkain, Erika myöntää kameroille.

Erika myös sanoo sarjassa, että hän luuli olevansa miehensä kanssa loppuelämän yhdessä.

– Olin aikeissa pitää sitä miestä kädestä sinne asti, että hän kuolee, Erika toteaa.

Alla olevassa kuvassa Beverly Hillsin täydelliset naiset -sarjan 11. kauden tähdet veneretkellä. Vasemmalta oikealle Erika Girardi, Crystal Minkoff, Dorit Kemsley, Lisa Rinna, Kyle Richards, Kathy Hilton, Garcelle Beauvais ja Sutton Strake.

Girardien avioero on puhuttanut ja noussut otsikoihin Yhdysvalloissa, koska eroon epäillään liittyvän rikollista toimintaa. People-lehden näkemien asiakirjojen mukaan Tom ja Erika olisivat väitetysti kavaltaneet rahoja, jotka oli tarkoitettu indonesialaisen Lion Airin lentoturmassa kuolleiden omaisille. Lehden mukaan Edelson PC -niminen lakifirma syyttää nyt Erikaa ja Tomia epäillystä kavalluksesta.

– Hänen epäillään kavaltaneen rahoja, jotka oli tarkoitettu turmassa kuolleiden ihmisten orvoiksi jääneille lapsille ja leskille. Tom on käyttänyt rahoja takaamaan hänen ja Erikan hulppean elämäntyylin Beverly Hillsissä, syytteessä sanotaan yhdysvaltalaislehden mukaan.

Suomessa CMore näyttää Beverly Hillsin täydellisiä naisia samaan tahtiin kuin Yhdysvalloissa.

Lue lisää: Huhut avioeron ympärillä kiihtyvät: 32 vuotta vanhemman miljonääripuolison syrjähypyt saivat tosi-tv-tähden murtumaan