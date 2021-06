Iina Kuustonen esittelee fitness-leffan ruokavaliotaan – sitten kommenttikenttään iskivät hulvattomalla tuulella olleet kaverit

Punttikomediassa Iina Kuustonen esittää kirjastovirkailijaa, joka hurahtaa bikini fitnekseen.

Näyttelijä Iina Kuustonen kuvaa parhaillaan fitness-urheilun ja kehonrakennuksen maailmaan sijoittuvaa Punttikomedia-elokuvaa. Kuustonen näyttelee elokuvassa kirjastonhoitajaa, joka innostuu fitneksestä ja päätyy aina kilpalavoille asti.

Kuluneen viikon aikana Kuustonen on jakanut omalla henkilökohtaisella Instagram-tilillään useampia kuvia elokuvan kulisseista.

Yhdessä viimeisimmistä julkaisuistaan hän esittelee omaa ja näyttelijäkollega Mikko Töyssyn ruoka-annoksia.

– Sama leffa, eri dieetit, Kuustonen vitsailee kuvassa.

Kuva sai sosiaalisen median kuluttajilta innostuneen vastaanoton. Se on kerännyt nopeasti yli 4 500 tykkäystä ja lukuisia kommentteja.

– Mikko Töyssy, toivottavasti sulla ei ollut taas Juha Mentulan eväitä, fitness-tähti, tv-gladiaattori ja malli Ivo Angel Gonzales kyseli.

Ivo Angel viittasi kommentissaan toiseen MTV:n Gladiaattorit-ohjelmassa kisanneeseen lihaskimppuun, eli Viikinki-nimellä areenoita hallinneeseen Juha Mentulaan.

– Katoin eka nopeasti, että teillä oli sylivauva käsissänne, näyttelijä Pilvi Hämäläinen vitsaili nähtyään Töyssyn ruoka-annoksen.

– Ai että, fitnesstä parhaimmillaan, vapaaohjelma fitnessin maailmanmestaruuden vuonna 2019 napannut Eveliina Tistelgren puolestaan ihasteli.

Punttikomedia on herättänyt suomalaisissa poikkeuksellisen suurta kiinnostusta jo etukäteen. Erityishuomiota ovat saaneet Iina Kuustosen, 37, Instagram-julkaisut, joissa näyttelijä muun muassa nostaa rautaa selkä kaarella, poseeraa näyttävien kehonrakentajien kanssa ja kuittailee vitsikkäästi Bull Mentulalle.

– Mulla ei ole koskaan ollut niin vaikeaa pitää pokkaa kuin täällä kuvauksissa. Meillä on kohdannut Tökän (Mikko Töyssy) kanssa huumori niin hyvin, että mua on välillä hävettänyt se, kuinka epäammattimaisen paljon mulla on pettänyt pokka. Tökä on todella taitava ja helvetin hauska näyttelijä, ja saa mut pudotettua yhdellä katseella, Kuustonen kertoi IS:lle aiemmin kun lehti vieraili kuvauksissa.

Kuustonen onkin innoissaan siitä, kuinka paljon kiinnostusta elokuva on herättänyt.

– Samalla aihe on haastava, sillä ei voi olla fitnessammattilainen ja ammattinäyttelijä samaan aikaan, Molempiin tarvitsee 24 tuntia vuorokaudessa. Ei ole ihan itsestään selvää, miten tällainen leffa tehdään, hän tuumaa.