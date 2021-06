Vuonna 1981 syntyi ilmiö, joka sai teinitytöt sekaisin ja 12-vuotiaan Anssi Kelan meikkaamaan

40 vuotta sitten teini-ikäisiä ravisutti Duran Duran -yhtyeen hysteerinen ihailu. Millainen olikaan bändi, joka sai Anssi Kelan meikkaamaan ennen kouluun lähtöä?

– Olin ihan teinihysteerinen Duran Duran -fani. Elin ja hengitin sitä tunnelmaa niin kuin vain siinä iässä voi.

Näin muistelee porilainen Annika Paalosalo. Hän oli 11-vuotias 1982, kun englantilaisyhtye iski tajuntaan ja muutti elämän sen hetkisen arvojärjestyksen.

Ykköseksi, ihanien unelmien kohteeksi nousi laulaja Simon Le Bon – eikä hän vierastanut yhtyeen klassisen kokoonpanon muitakaan jäseniä, kosketinsoittaja Nick Rhodesia, basisti John Tayloria, kitaristi Andy Tayloria tai rumpali Roger Tayloria.

Annika Paalosalo poseeraa koulukuvassa itse tekemässään Duran Duran -paidassa.

” Duran Duran meni kaiken yli. Ei siinä ollut kyse pelkästään musiikista.

Tällä viikolla tuli kuluneeksi 40 vuotta siitä, kun Duran Duranin esikoisalbumi Duran Duran julkaistiin. Sitä ja ainakin paria seuraavaa Duran Duranin levyä (Rio, 1982 ja Seven and The Ragged Tiger, 1983)voi pitää popin ja rockin klassikkoina.

Nykyisin niitä pidetäänkin, mutta 1980-luvulla monet aikalaiskriitikot väheksyivät yhtyettä.

Duran Duranin kohtalo oli sama kuin Beatlesin varhaisvuosinaan – tai Dingon hieman Duran Duranin jälkeen – kaikki nämä ja monet muut yhtyeet kärsivät siitä, että niiden yleisön ydin koostui teinitytöistä. Heitä ikääntyneemmillä kriitikoilla ja muilla portinvartijoilla oli omat, edellisten sukupolvien suosikit – ja ilmeinen tarve väheksyä juuri sitä, mikä sai nuoret innostumaan.

Mutta Paalosaloa ja miljoonia hänen kaltaisiaan ei muiden kritiikki olisi voinut vähempää kiinnostaa.

Duran Duran riitti tosifanille. Jos joku ei ymmärtänyt yhtyeen hienoutta, hän oli menettäjä – ei Paalosalo.

Hänen tunteensa Duran Durania kohtaan ei väljähtynyt vuosiin. Vasta 15-vuotiaana hän tunnusti itselleen löytäneensä muita suosikkeja. Kun elettyä elämää on runsaat kymmenen kierrosta auringon ympäri, vuosikin on elämässä pitkä aika.

13-vuotiaana Paalosalo kirjoitti 7-luokan kouluaineeseen fantasian siitä, että hän pääsee Duran Duranin -konserttiin.

Annika Paalosalo kirjoitti 7. luokalla kouluaineen, jossa hän kuvitteli pääsevänsä Duran Duranin -konserttiin – ja Simon Le Bonin kainaloon.

Opettajan ”Olipa tunnelmaa!” -kommentille oli katetta, Paalosalo maalaili kihelmöivästi jopa sen nuoresta fanista ikuisuudelta tuntuvan odotuksen konserttisalissa ennen kuin suosikkiyhtye ehtii esiintymislavalle saakka.

”…nyt aletaan rumpuja yms. keikkavälineistöä kantaa lavalle. Seuraa lisää odotusta odotusta, vatsaani velloo ja olo on muutenkin aika sekava.”

Mutta odotus palkitaan – ja Paalosalo näkee suosikkinsa livenä. Siis kouluaineessa, niin ei valitettavasti käynyt tosielämässä, sillä Duran Duran piipahti Suomessa kahdella keikalla syyskuussa 1982. Paalosalo ei vielä silloin päässyt Helsinkiin tai Turkuun.

”Good Evening, Helsinki´, Simon huutaa. Menen aivan sekaisin. Olen aina jumaloinut Simonia, mutta en olisi koskaan uskonut, että hän on noin söpö!!”

Söpöys on siunaus, jos faneilta kysytään.

Viihdemaailman tähdet ovat ihailtuja taitojensa takia, mutta myös muista syistä. Söpöys, karismaattisuus ja seksuaalinen vetovoima ovat ehkä sama asia – ainakin ne ovat naruja, joista nuorisotähdet eivät ole epäröineet vedellä fanejaan hurmatakseen.

Duran Duranin jäsenet olivat komeita ja muotitietoisia. 1980-luvun uusromanttisen popin estetiikassa se tarkoitti muun muassa sitä, että miehet meikkasivat.

Anssi Kela oli aikanaan kovan luokan Duran Duran -fani. – Kun Andy Taylor käytti Nike Vandal -lenkkareita, en minäkään käyttänyt muutamaan vuoteen mitään muuta. Niitä oli useampi pari, Kela kertoo.

Tästä otti mallia 12-vuotias Anssi Kela, jolle Duran Duran oli noussut varhaisen teini-iän ehkäpä tärkeimmäksi suosikkibändiksi.

– Olin lähdössä kouluun eräänä aamuna ja huomasin kylpyhuoneessa hampaita pestessä äidin meikit. ”Pitäiskö vähän testata”, mietin. Testasin. Ja kuten useimmilla ensimmäistä kertaa meikkaavilla, lopputulos oli kaikkea muuta kuin hillitty, Kela kertoo.

” Juuri, kun olin saanut meikattua, isä tuli kylpyhuoneeseen.

Sekä Paalosalo että Kela muistavat, kuinka Duran Duranin jäsenten pukeutuminen vaikutti heidän tyyliinsä.

– Piti saada samanlainen paita kuin Simon Le Bonilla, Paalosalo kertoo.

– Kun Andy Taylor käytti Nike Vandal -lenkkareita, en minäkään käyttänyt muutamaan vuoteen mitään muuta. Niitä oli useampi pari, Kela kertoo.

Fanitus oli 1980-luvun teineillä erilaista kuin nykyisin. Ei ollut sosiaalista mediaa, jonka kautta artistit ovat jatkuvasti saatavilla.

– Kitaristi Taylor oli suosikkini. Hän oli vähän enemmän rokkijätkä. Soitti kitaraa jalka monitorilla ja rööki huulessa. Tiedostin sen, että Duran Duran on ”tyttöjen bändi”, mutta se ei haitannut minua, Kela sanoo.

Paalosalo liittyi Duran Duranin viralliseen fan clubiin. Sitä kautta sai hankittua fanirihkamaa ja kuului osaksi samanmielisten kansainvälistä yhteisöä.

– Lähetin Englantiin anomuksen fan clubiin pääsystä ja sieltä tuli postissa jäsenkortti.

Duran Duranin viralliseen fan clubiin liityttyä tuli postissa jäsenkortti.

Sekä hän että Kela muistavat hankkineensa käsiinsä kaiken, mitä yhtyeestä oli saatavilla.

– Vihdissä R-kioskille tuli saksalainen Bravo-musiikkilehti. Ostin sen aina, koska siinä oli usein kuvia ja julisteita Duran Duranista. En osannut sanaakaan saksaa, Kela kertoo.

” Duran Duranilla oli vahva visuaalinen puoli.

Fanittaminen myös aktivoi: Paalosalon luokkakaveri teki kuvitteellisen ”lehtijutun” siitä, että Paalosalo tapaa Simon Le Bonin. Jutun päähenkilöt yhdistettiin samaan kuvaan leikkaa ja liimaa -tekniikalla.

Nykyisin musiikkivideot ja konserttitallenteet ovat internetin ansiosta katsottavissa koko ajan. Mutta 1980-luvun harvat tv:n musiikkiohjelmat olivat katsojalle tärkeitä – ja tv-ohjelmista taltioidut VHS-videot.

– Duran Duranilla oli vahva visuaalinen puoli. Se teki vaikutuksen heti, kun katsottiin VHS-videota kaverilla. Hän oli nauhoittanut Music TV:tä, ja Duran Duran erottui, Paalosalo muistelee.

– Aika nopeasti olin Vihdin kirkonkylän kovin Duran Duran -fani, Anssi Kela kertoo.

Kela löysi bändin TV2:n Hittimittarista taltioidusta Reflex -kappaleen videosta. Hän muistaa, kuinka luokkakaverin Markon luona näki videon ensimmäisen kerran. Videonauhureita ei ollut kaikilla. Markon sisko oli yhtyeen fani, mutta hän löysi nuoresta Anssista pian voittajansa.

– Aika nopeasti olin Vihdin kirkonkylän kovin Duran Duran -fani. Se näkyi esimerkiksi siinä, että opettelin kirjoittamaan Andy Taylorin ja Nick Rhodesin nimikirjoitukset. Elämässä ei kyllä hirveästi ole ollut tilanteita, joissa olisin tätä taitoa tarvinnut, Kela sanoo.

Tärkeä, kovin tärkeä Duran Duran oli faneilleen. Se oli nimenomaan 1980-luvun alkupuolen musiikkivideoajan suurnimi, häpeämättömän suurieleinen ja näyttävä, muotitietoinen ja huoliteltu – ja ylellinen myös musiikillisesti: yhtye osasi kirjoittaa tarttuvia, aikaa kestäviä melodioita ja ammentaa silti sovituksiinsa vaikutteita oman aikansa kunnianhimoisesta taidepopista, esimerkiksi Japan-yhtyeeltä.

Miksi Duran Durania ei sitten aina hönkäistä ensimmäisten joukossa, kun luetellaan popin ja rockin tärkeimpiä yhtyeitä?

Yhdysvaltalainen artisti Moby analysoi nettikirjoituksessaan Duran Durania verraten sitä Bee Gees -yhtyeeseen. Mobyn mukaan molemmat kirjoittivat hämmästyttävän hienoja lauluja, myivät käsittämättömän määrän levyjä ja kohtasivat toistuvasti vähättelyä tai suoranaista vihaa ”rockiin pakkomielteen omaisesti suhtautuvilta kriitikoilta”.

Yhdysvaltalainen artisti Moby vertaa Duran Durania Bee Gees -yhtyeeseen.

Duran Duran ei siis ollut ”tarpeeksi rock”, kun piti ”olla rock”.

Se myös osoitti avoimest menestyksensä merkit niin kalliisti tehdyissä musiikkivideoissaan kuin bändin jäsenten yksityiselämästä tihkuneissa lehtijutuissakin: Simon Le Bon ja hänen supermallivaimonsa Yasmin Le Bon poseerasivat huvijahdeilla ja kartanoissa, he eivät köyhäilleet saadakseen katu-uskottavuutta.

Musiikkikriitikko Samuli Knuuti oli Paalosalon ja Kelan kanssa 1980-luvun alkupuolella vastaanottavaisessa teini-iässä. Hän on aina ymmärtänyt Duran Duranin arvon. Knuuti on tyytyväinen, että yhtyeen yleinen arvostus on vuosien mittaan noussut.

– Alkuperäisen kokoonpanon vuosinaan 1981–1985 Duran Duran oli täydellinen popyhtye: fantastiset biisit, Simon Le Bonin kryptisen kiehtovat sanoitukset, upeat levynkannet ja videot, näyttivät komeilta ja hoitivat tällaisen uusromantiikkalookin kotiin paremmin kuin kukaan. Itse asiassa vieläkään kukaan ei ole onnistuneesti pystynyt toisintamaan Duran Duranin klassista soundia, pitkään ei myös valitettavasti bändi itsekään, Knuuti sanoo.

” Vasta vuosikymmenten saatossa bändi on saanut ansaitsemaansa tunnustusta, eikä vieläkään varmaan tarpeeksi.

– Vasta vuosikymmenten saatossa bändi on saanut ansaitsemaansa tunnustusta, eikä vieläkään varmaan tarpeeksi. Rion pitäisi olla jokaisella "kaikkien aikojen parhaat pop/rockalbumit-listalla”.

Knuuti on haastatellut kerran Nick Rhodesia, jonka tunnustaa olevan yksi hänen omia roolimallejaan.

Samuli Knuuti on haastatellut kerran Nick Rhodesia, jonka tunnustaa olevan yksi hänen omia roolimallejaan.

– Hän on aina ollut aivot Duran Duranin takana, häikäilemätön keikari, joka ei vielä 59-vuotiaanakaan ole tinkinyt alkuperäisestä imagostaan. Hän kuulosti puhelimessa yhtä aikaa huikentelevaisen tekotaiteelliselta ja ironiselta, miltä Nick Rhodesin toivoisikin kuulostavan. Hän on sentään mies, joka häissään pukeutui pinkkiin, julkaisi 1980-luvulla kirjallisen hotellihuoneiden televisioista ottamiaan Polaroideja ja asuessaan Pariisissa tilasi ruokansa Ritz-hotellin huonepalvelusta. Nick Rhodes edustaa kaikkea, mikä on kohtuutonta ja hienoa popmusiikissa.

Ensi syksynä Duran Duranilta julkaistaan uusi albumi. On todennäköistä, että bändi lähtee sen jälkeen kiertueelle.

On mahdollista, että se tulee Suomeen esiintymään – vihdoin, 40 vuotta edellisten esiintymisten jälkeen.

Ensi syksynä Duran Duranilta julkaistaan uusi albumi.

Duran Duranin konsertin Suomessa järjestävä yritys voi luottaa siihen, että paikalle saapuu ainakin kolme ihmistä.

– Ilman muuta. Se on ihan no-brainer, että menen keikalle. Harmittaa, että en ole nähnyt bändiä livenä, Kela vakuuttaa ja Knuuti on osaltaan samaa mieltä:

– Menisin keikalle, jos tulisi mahdollisuus, kauemmaksikin voisin lähteä.

Entä sitten Paalosalo:

– Ihan taatusti menisin!

Ehkä silloin toteutuu hänen ainekirjoituksessaan tekemänsä ennustus – ja hän pääsee lavalle ja valokuvaan Simon Le Bonin kanssa.

Kursivoidut kohdat Annika Paalosalon 7. luokalla kirjoittamasta kouluaineesta, jossa hän kuvittelee pääsevänsä Duran Duranin -konserttiin – ja Simon Le Bonin kainaloon.