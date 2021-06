Katy Perry ja Orlando Bloom lätkäisivät julki hätkähdyttävän kuvan – totaalinen muodonmuutos pisti seuraajien silmään

Näyttelijä Orlando Bloom ja laulaja Katy Perry hätkähdyttävät fanejaan täysin poikkeuksellisella kuvalla.

Hollywoodin tähtipari, näyttelijä Orlando Bloom ja poptähti Katy Perry, on totuttu näkemään päästä varpaisiin tälläytyneenä punaisilla matoilla ja parrasvaloissa.

Nyt pariskunta on kuitenkin julkaissut itsestään täysin erilaisen kuvan. Otoksessa Bloom ja Perry poseeraavat huomattavasti ikäistään vanhemmiksi maskeerattuina. Bloom on tosiasiassa 44-vuotias ja Perry 36-vuotias, mutta kuvassa heidät on saatu näyttämään vuosikymmeniä vanhemmilta.

Harmaat hiukset, kulmakarvat, parta ja rypyt on tehty mainosta varten, joka sijoittuu vuoteen 2055. Bloom ja Perry julkaisivat Instagramissaan myös videon samasta mainoksesta, jossa he esiintyvät reilu 30 vuotta ikäistään vanhempina.

Koko tempauksen tarkoituksena on maalata kauhukuvaa vuoden 2055 Yhdysvalloista, joissa äänioikeus ja demokratia ovat uhattuina.

Pariskunnan hätkähdyttävä muodonmuutos ei jäänyt huomaamatta heidän miljoonilta seuraajiltaan.

– Tämä olen minä, jos jätän kosteusvoiteen laittamatta edes kerran, eräs seuraaja nauraa.

– Isoisä Bloom ja isoäiti Perry!

– Olisitte maailman kaunein pari jopa vuonna 2055!

Bloom ja Perry saivat elokuun lopussa ensimmäisen yhteisen lapsensa. Bloomilla on lisäksi 9-vuotias Flynn-poika ex-puolisonsa Miranda Kerrin kanssa

Tuoreet vanhemmat kihlautuivat keväällä 2020 ja asuvat nykyään hulppeassa miljoonakartanossa.

