Victoria’s Secretin kuvankauniit alusvaatemallit jäävät historiaan – maailmalla kohistaan nyt odottamattomasta muutoksesta

Victoria’s Secretin toimitusjohtaja Martin Waters toteaa, ettei usko enkeleiden palaavan enää alusvaatemerkin keulakuviksi.

Alusvaatemerkki Victoria’s Secretin langanlaihat seksikkyyden ja länsimaisen naiskauneuden perikuvat, VS-enkelit, jäävät historiaan ja joutuvat luovuttamaan huippusuositun brändin ikonisen valtansa seuraaville.

Victoria’s Secret julkaisi lanseeraavansa uuden VS Collectiven, jonka lähettiläinä tulevat toimimaan täysin uudenlaiset hahmot, uutisoivat kansainväliset mediat, kuten The New York Times, Cosmopolitan ja Daily Mail.

Heidän tehtävänään on määrittää uudelleen se, mitä pidetään seksikkäänä.

Cosmopolitan -lehti listaa brändin kärkihahmoiksi seitsemän naista. Mukana ovat intialainen näyttelijä ja liikenainen Priyanka Chopra Jonas, sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen puolestapuhuja ja jalkapallotähti Megan Rapinoe sekä plusmalli Paloma Elsesser, etelä-sudanilainen pakolainen ja malli Adut Akech ja transsukupuolinen malli Valentina Sampaio. Mukana ovat myös ammattilais-freestylelaskettelija Eileen Gu ja journalisti-valokuvaaja sekä vaikuttaja Amanda de Cadenet.

Uudet keulakuvat tulevat ohjeistamaan merkin johtoa, esiintymään sen mainoksissa ja Instagramissa ja puhumaan VS-podcastissa. Daily Mailin mukaan naiset eivät tule kuitenkaan poseeraamaan alusvaatemalleina.

New York Times kuvailee, että perinteisten VS-enkeleiden sijaan Victoria’s Secret on ottanut uusiksi keulakuvikseen naisia, jotka ovat tunnettuja saavutuksistaan, eivätkä vain ulkonäöstään. Cosmopolitanin mukaan uudet keulahahmot ovat joukko naisia, joita ajaa intohimo viedä eteenpäin positiivisempaa muutosta.

Laulaja Ed Sheeran esiintyi Victoria’s Secret -muotinäytöksessä vuonna 2014.

Victoria’s Secretin uusi toimitusjohtaja Martin Waters kertoo NY Timesille, että brändin aiemmin lähettämä viesti erityisesti nuorille naisille oli haitallinen ja tuli ”miesten linssien” läpi.

– Kun maailma muuttui, me vastasimme liian hitaasti. Meidän täytyi lopettaa olemasta sitä, mitä miehet haluavat ja olla sitä, mitä naiset haluavat, Waters toteaa.

Priyanka Chopra Jonas on naimisissa the Jonas Brothers -yhtyeen Nick Jonasin kanssa.

Victoria’s Secret -alusvaatemerkki on perustettu vuonna 1977. Kohuissa rypenyt ja sittemmin tehtävästään eronnut ex-toimitusjohtaja Leslie H. Wexner osti yrityksen vuonna 1982 ja NY Timesin mukaan muovasi merkistä ilmiön, joka myötävaikutti myös yhteiskunnan mielikuviin ja ihanteisiin seksikkyydestä ja naiskauneudesta.

Merkin keskiössä ovat 1990-luvusta lähtien olleet Victoria’s Secret -supermallit, kuten Heidi Klum ja Tyra Banks, jotka poseerasivat vain VS-merkin alusvaatteissa, eli usein stringeihin, stilettoihin ja siipiin sonnustautuneina. Vuonna 1995 merkki aloitti hyvin seksuaalissävytteiset Victoria’s Secret -muotinäytökset, jotka pyörivät televisiossa maailmanlaajuisesti jopa kaksi vuosikymmentä.

Huippumalli Tyra Banks Victoria’s Secret -muotinäytöksessä vuonna 2005.

Daily Mailin mukaan alusvaatemerkkiä onkin perinteisesti tähän saakka markkinoitu korkean profiilin huippumalleilla, joilla on ollut sopimus Victoria’s Secretin ”Enkeleihin”. Tunnetuimpia Victoria’s Secretin supermalleja ovat yllämainittujen lisäksi olleet muun muassa Naomi Campbell, Helena Christensen, Karen Mulder ja Adriana Lima.

On kestänyt vuosia, että alusvaatemerkin johto on ymmärtänyt sen markkinoinnin ja ajatusmaailman olevan vanhentunutta. NY Timesin mukaan näiden vuosien kuluessa VS-merkin arvo on laskenut ja sen rinnalle on syntynyt kilpailevia yrityksiä, jotka ovat brändänneet itseään ”anti-Victoria’s Secretinä” ja keskittyneet erilaisten naiskehojen ja etnisyyksien esittämiseen.

Huippumalli Heidi Klum oli Victoria’s Secret enkeli 1990- ja 2000-luvulla.

Vuonna 2019 brändi päätti lopettaa spektaakkelimaiset muotinäytöksensä, ja nyt Waters kommentoi NY Timesille, ettei pidä todennäköisenä sitä, että enkelit enää palaisivat alusvaatemerkin keulakuviksi.

– Tällä hetkellä en näe, että se olisi kulttuurisesti relevanttia, Waters kertoo.

Victoria’s Secret on paininut myös monien arkojen kohujen keskellä, ja merkkiä on kritisoitu yksipuolisen kuvaston ja vain todella laihojen naismallien esittämisestä. Daily Mailin mukaan brändin markkinointijohtaja Ed Razek väitti kolme vuotta sitten, että yleisö ei olisi kiinnostunut näkemään pluskokoisia tai transsukupuolisia malleja.

Alusvaatemerkki ja sen luoma oma mallimaailmansa ei ole myöskään säästynyt seksuaalisen häirinnän syytöksiltä.

NY Timesin mukaan yrityksen entisen toimitusjohtaja Wexnerin ja edesmenneen vakavista alaikäisten seksuaalirikoksista syytetyn miljonääri Jeffrey Epsteinin läheiset suhteet paljastuivat vuonna 2019. Myös lehden suuren paljastusjutun mukaan Wexner ja Razek jäivät kiinni viime vuonna laajamittaisesta Victoria’s Secret -mallien kiusaamisesta, häirinnästä ja suoranaisesta naisvihasta.

Daily Mail kertoo, että vuonna 2020 yli 100 mallia allekirjoittikin avoimen kirjeen brändin johdolle, jotta he lopettaisivat kulttuurisen naisvihansa ja laiminlyöntinsä.

Helppoa ei siis ole ollut, ja nyt brändi koittaa pestä julkisuuskuvaansa ja muuttaa suuntaansa kohti laajempaa ja suvaitsevaisempaa naiskuvaa.

Cosmopolitanin mukaan reaktiot brändin uudistamiseen ovat olleet ristiriitaisia. Osa ihmisistä on pettynyt VS:n uudesta suunnasta ja sosiaalisessa mediassa on kritisoitu erityisesti Megan Rapinoesia.

– Mikä PR-yritys suositteli tällaista roskaa? Naiset haluavat näyttää enkeleiltä, kukaan ei halua näyttää Megan Rapinoelta, eräs twiittasi.

– Victoria’s Secretin mukaan naisten pitäisi näyttää Megan Rapinoelta, ei Adriana Limalta, toinen twiittasi kuvien kera.

Huippumalli Adriana Lima vuonna 2017.

Osa taas on nimenomaan kiitellyt olympiakultaa voittaneen Rapinoen ottamisesta mukaan.

– On olemassa ihmisiä, jotka eivät halua näyttää Megan Rapinoelta?! Herjauksia Megan Rapinoeta koskaan ei tule sietää. Katsokaa nyt häntä!, twiittasi Mychal-niminen käyttäjä.

Erityisesti miesten negatiivisia kannanottoja naisten alusvaatebrändin muutokseen on kritisoitu.

– Kaikki rumat naiset hyväksyvät Victoria’s Secretin uuden heräämisen, eivätkä koskaan shoppailleet siellä, koska kukaan ei halunnut nähdä heitä ilman vaatteita. Typerin brändistrateriga koskaan, twiittasi eräs henkilö.

– Jokainen mies, joka kommentoi ilkeästi Megan Rapinoeta vain todistaa sen, että tätä brändimuutosta tarvitaan. Jos et pidä päälläsi rintaliivejä, voit pysyä omalla kaistallasi, jätkä, eräs twiittasi vastalauseena miesten kritisoiville twiittauksille.

Rapinoe on itse kommentoinut NY Timesille, että tiedostaa Victoria’s Secretin olleen aikaisemmin patriarkaattinen, seksistinen ja haitallinen, mutta kertoi olevansa vakuuttunut uudesta johdosta ja sen tekemästä työstä positiivisemman suunnan löytämiseksi.

Megan Rapinoe on yhdysvaltalainen huippujalkapalloilija.

VS Collectivessa mukana oleva plusmalli Paloma Elsesser kommentoi samassa haastattelussa, että haluaa olla mukana kehittämässä alusvaatebrändin kokoluokitusta laajemmaksi.

– En aloittanut mallintöitä siksi, että saisin tehdä vain siistejä juttuja. Aloitin sen siksi, että voisin muuttaa maailmaa, Elsesser toteaa.

Victoria’s Secretin osuus naisten alusvaatemarkkinoista on tippunut vuodesta 2015 tähän vuoteen saakka 11 prosenttiyksikköä, mutta se on silti alusvaatmarkkinoiden suuryhtiö. Myös koronapandemia iski Victoria’s Secretiin, ja Daily Mailin mukaan toukokuussa 2020 brändin emoyhtiö L Brands ilmoitti sulkevansa 250 alusvaateliikettä Yhdysvalloissa ja Kanadassa.

Suurin kysymys ulkomaalaisten medioiden mukaan onkin, menettääkö Victoria’s Secret myyntitulojaan brändimuutoksen myötä entistä enemmän, vai uppoaako uusi markkinointi ja ikonisista enkeleistä luopuminen naisiin ympäri maailman.