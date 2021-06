Seuraajat hieraisivat silmiään, kun Anssi Kela paljasti huippusalaisen projektinsa – rakennutti itselleen Ritari Ässän legendaarisen ihmeauton

Anssi Kela esittelee Instagramissa vuoden kestänyttä projektiaan: KITT-auton rakentamista. Legendaarisesta tv-sarjasta tutun auton rakennusprojekti on Kelan mukaan taltioitu myös myöhemmin nähtävään dokumenttiin.

Muusikko Anssi Kela, 48, esittelee sosiaalisessa mediassa uskomatonta projektiaan. Kela on kaikessa hiljaisuudessa rakentanut itselleen klassikkosarja Ritari Ässästä tutun KITT-auton.

Kela paljastaa löytäneensä tarkoitukseen sopivan sinisen Pontiac Trans Am -mallisen auton Ruotsista. Vuosimallin 1982 auto on saanut kuluneen vuoden aikana täysin uuden ilmeen, ja on nyt täsmälleen samanlainen kuin Ritari Ässän legendaarinen ihmeauto.

Voit selata Kelan julkaisemia kuvia painamalla kuvan oikeassa reunassa olevaa nuolta.

Kela kertoo, että kyseessä on pitkäaikainen haave, sillä hän fanitti Ritari Ässää jo lapsena.

– Olin 11-vuotias, kun Ritari Ässä alkoi seikkailla televisiossa. Pilottijakso oli Tähtien Sodan ohella parasta, mitä olin koskaan nähnyt. Erityisen vaikutuksen teki musta auto, joka osasi puhua, ajaa itsekseen, hyppiä ja karauttaa läpi kiviseinien. Knight Industries Two Thousand — KITT, Kela hehkuttaa Instagramissa.

– Haaveilin tuosta autosta. Ostin Pontiac Trans Am -leikkiauton, jonka väärän väriset osat tussasin mustaksi tehdäkseni siitä KITTin näköisen. Ikinä mieleen ei kuitenkaan tullut, että voisi olla mahdollista omistaa oikea KITT.

Lähes 40 vuotta myöhemmin Kela havahtui siihen, että hän voisi todella rakentaa vastaavan auton itselleen. Kela kertoo nähneensä oikeanlaisen auton myynnissä reilu vuosi sitten Valkeakoskella, mutta kyseinen auto ehti mennä toiselle ostajalle. Onneksi Ruotsista löytyi kuitenkin vanha Pontiac, jossa Kela näki potentiaalia.

Kela myös paljastaa, että koko projekti on tallennettu dokumentin muotoon.

– Siitä alkoi rakennus, jonka vaiheet olen tallentanut myöhemmin julkaistavaan dokumenttiin. Nyt vuotta myöhemmin auto on edelleen hieman keskeneräinen, mutta kuitenkin näyttää jo siltä, miltä pitääkin: Ritari Ässän ykköskauden KITTiltä.

Alkuperäisen KITTin sisällä oli huipputekninen tietokone ja tekoäly.

Kela kertoo turvautuneensa lukuisten ammattilaisten apuun harvinaislaatuisen projektin aikana. KITT-osien ja elektroniikan hoiti Marko Sand, verhoilun Karoliina Hiltunen, auton tekniikan huollon Jari Nyman ja Harry Löfström, auton ja osien maalauksen Antti Hämäläinen, Lauri Linnavuori ja Johnny Hagert, äänentoiston Samu Kaunisto, tietokoneen asennuksen ja koodauksen OP Komonen ja Janne Jokitalo, Amerikka-osien huolinnan Seija Iivanainen ja kokonaisuuden viimeisteli Lari Järnefeltin ottamat kuvat.

– Projekti on ollut mittava — ja täysin pois omalta osaamisalueeltani. Onneksi löysin ympärilleni osaavia ammattilaisia, joiden ansiosta haaveilusta on lopulta tullut realismia, Kela kiittelee.

– Kasarifetissini on aikaisemmin suuntautunut aikakauden soittimiin. Nyt pihallani on KITT. Mitä seuraavaksi? Kela naureskelee.

Poikkeuksellinen tempaus keräsi sosiaalisessa mediassa valtavasti huomiota, ja moni julkisuudesta tuttu kasvo kävi ihmettelemässä ylistävin sanoin Kelan intohimoa.

– WAU! näyttelijä Aku Hirviniemi hengähtää.

– Tää auto on tietysti hienoin IKINÄ! laulaja Chisu hämmästelee.

– Wauuu! myös laulaja Jenni Vartiainen ihmettelee.

– Täähän on ihan uskomaton juttu, laulaja Pete Parkkonen kehuu.

– Nyt on! Arvostan omistautumista ja pieteettiä! Kun kysyit seuraavaa projektia, niin ehdotan Galactican Viper Mk 1:ä tai Cylonien Raider-hävittäjää, Apulannan nokkamies Toni Wirtanen ehdottaa.

David Hasselhoff ponnahti supersuosioon Ritari Ässän myötä, ja hänestä tuli seikkailuhenkisen tv-sarjan myötä monen pienen pojan ja tytön idoli.

Ritari Ässä oli 1980-luvun suursuosikki, jota tähditti David Hasselhoff. Sarjaa esitettiin alunperin vuosina 1982–1986.

Ritari Ässä, englanniksi Knight Rider, kertoo Hasselhoffin esittämän Michael Knightin ja huipputeknisellä tekoälyllä varustetun auton KITTin seikkailuista. KITTin nimi tulee sanoista Knight Industries Two Thousand.

Sarkastista huumoria sarjassa viljellyt KITT muun muassa osasi ajaa autoa itsenäisesti, nukkua pitkien matkojen aikana ja se oli käytännössä lähes tuhoutumaton. KITT luonnollisesti myös reagoi vain Michael Knightin käskyihin.

Lue lisää: Ritari Ässä oli reilusti aikaansa edellä – vasta nyt hyödynnetään samoja tekniikoita