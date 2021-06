Dr. Philin poika kysyi isältään neuvoa vauvansa kanssa – tv-psykologi paukautti suoran vastauksen kiisteltyyn aiheeseen

Tuore isoisä ilmoitti heti mielipiteensä vauvan hoitamisesta, kun hänen poikansa kysäisi neuvoa.

Monet muistavat televisiossa parisuhdevinkkejä ja milloin mitäkin neuvoja jakaneen, aikanaan supersuositun Dr. Philin eli oikealta nimeltään Phil McGraw’n.

Televisiosta tuttu psykologi, 70 vuotta, on nykyään kahden pienen lapsen onnellinen isoisä. Hänen kuopuspoikansa Jordan McGraw, 34, sai puolisonsa kanssa alkuvuodesta vauvan.

Jordan paljastaa nyt TODAY-kanavan haastattelussa, millaista on, kun isovanhempana on mies, joka on tottunut antamaan omia vinkkejään muille.

– Minulle hän ei ole Dr. Phil, vaan isäni. Hän tykkää istua taka-alalla ja katsoa kalju pää leveässä hymyssä, kun koetan selviytyä vauvan kanssa, Jordan naurahtaa.

– Mutta jos minulla on kysyttävää, tiedän kyllä, minne mennä.

Jordan kertoo soittaneensa isälleen silloin, kun hän suunnitteli ensimmäistä kahdenkeskistä treffi-iltaa puolisonsa Morganin kanssa vauvan syntymän jälkeen. Row-vauva on nyt neljän kuukauden ikäinen.

Jordan ja Morgan olivat todella epävarmoja siitä, että uskaltaisivatko he jättää Row’n hoitoon ja rentoutua parin tunnin ajan.

Phil ilmoitti heti tiukan mielipiteensä, joka oli, että vanhempien pitää ehdottomasti nauttia kahdenkeskisestä ajastaan.

– En välitä siitä, kuinka paljon rakastat lastasi. Sinun täytyy ottaa tauko ja ladata akkusi uudestaan. Se on tärkeää myös lapselle, koska sitten hän oppii, että hei, äiti ja isä lähtivät, mutta sitten he tulevat takaisin! Sillä tavalla päästään eroon eroahdistuksesta, Phil paukauttaa TODAY-kanavalla.

Vauvojen hoitoon jättäminen on vuodesta toiseen kiistelty aihe lastenkasvatuksessa. Toisten mielestä pienet vauvat eivät kestä vielä juuri lainkaan eroaikaa vanhemmistaan.

Dr. Philin suosittu keskusteluohjelma alkoi pyöriä televisioruuduissa Yhdysvalloissa jo vuonna 2002. Hän on myös kirjoittanut perhesuhteisiin liittyviä opaskirjoja.

Psykologi on tahkonnut menestyksellään valtavan summan rahaa. Forbes-lehti arvioi vuonna 2019, että Phil tienaa edelleen vuodessa yli 95 miljoonaa euroa.

Phil on ollut hyvin kiistelty hahmo julkisuudessa, ja joitakin vuosia sitten nousikin kohu, kun hänen ohjelmansa entiset vieraat syyttivät häntä nöyryyttämisestä.

