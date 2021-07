Kukaan ei vieläkään tiedä, kuka on legendaarinen Ämpäripää, joka otti tiukasti kantaa ajankohtaisiin aiheisiin.

ATV oli vaihtoehtoinen ja anarkistinen tv-kanava, joka näkyi pääkaupunkiseudun kaapeliverkossa 2000-luvun alussa. Mitä ruudussa tuolloin puuhanneille kuuluu nyt?

Muistatko ATV:n? Tv-kanavan, joka toimi pääkaupunkiseudulla vuodesta 1999 aina vuoden 2003 alkuun saakka?

Pieni kertaus lienee paikallaan.

ATV:n takaa löytyivät musiikki- ja mediavaikuttaja Christian Moustgaard, dokumenttiohjaaja Michael Franck, tuotantoyhtiö Also Starringin Juha Salminen, mainosmies Juha Louhivuori sekä liikemies Henrik de la Chapelle.

Kanavasta suunniteltiin ensin valtakunnallista uutiskanavaa, mutta telehallintokeskus torppasi aikeet. Kun valtakunnallista lähetyslupaa ei tippunut, ATV päätti aloittaa toimintansa pääkaupunkiseudun kaapeliverkossa.

ATV:n ohjelmisto oli omalaatuista ja nopeasti tuotettua. Nuoret, lukiopohjalta ponnistaneet toimittajat touhusivat kameroineen siellä, missä tapahtui. Mukaan mahtui performansseja, keksittyjä hahmoja, kuten Ämpäripää, ja reportaaseja.

Arkipäivien ohjelma koostui kuudesta lyhyestä ohjelmasta ja mainoksista. Öisin kanavalla näytettiin kovaa pornoa.

– Olin 17-vuotias, kun kävelin ATV:lle sisään. Se oli mun ensimmäinen työpaikkani, Arhinmäki kertoo Kuvassa reportaasia nälkäpäiväkerääjänä.

Yksi kanavan reporttereista oli Jussi ”Käkkis” Arhinmäki.

– Se oli hauskaa ja hämmentävää aikaa, Arhinmäki nauraa, kun häntä pyytää muistelemaan 20 vuoden takaista tv-pestiään.

– Olin 17-vuotias, kun kävelin ATV:lle sisään. Se oli mun ensimmäinen työpaikkani.

Arhinmäki tunsi kanavan tekijät entuudestaan, sillä kaikki olivat käyneet koulunsa Alppilassa ja touhunneet yhdessä lyhytelokuvien parissa.

Vaikka kanavalla oli tuttuja, Arhinmäki laitettiin kovaan testiin heti kättelyssä.

–Kun aloitin harjoittelun kanavalla, Christian Moustgaard sanoi, että tämä nuori mies on niin holtiton, että jotain kunnollista pitäisi tehdä. Hän lupasi mulle oppisopimuspaikan, jos käyn armeijan. Minusta tulikin Karjalan prikaatin pornokuningas.

Anteeksi, tuli mikä?

– Sain ATV:n pornovastaavalta ison läjän kovaa pornoa, kun lähdin armeijaan. Kun muut toivat sinne kassin vaatteita, mulla oli pornoa, jolla lahjoin esimiehiä, Arhinmäki nauraa.

” Kun muut toivat sinne kassin vaatteita, mulla oli pornoa, jolla lahjoin esimiehiä.

Nuori mies marssi inttiin kameran kanssa. Tarkoituksena oli tehdä moniosainen dokumentti ”Käkkis armeijassa”. Kerta oli ensimmäinen, kun joku pääsi varusmiespalvelukseen tallennusvälineiden kanssa. Kuvaaminen oli ollut käytännössä kiellettyä, koska koulutuksen tapahtumat tulkittiin sotasalaisuuksiksi.

– Tarkoituksena oli taltioida koko armeija-aika, mutta neljän jakson jälkeen puolustusvoimista sanottiin, että nyt laitetaan homma poikki, eikä tällaista tehdä enää ikinä.

Arhinmäki palasi jokapäiväiseen toimitustyöhön.

Kalsarijurrit on Arhinmäen anarkistinen taidevalokuvausprojekti, joka kestää kolme vuotta. Malliksi pääsee, jos on outo ja ainutlaatuinen, Arhinmäki lupaa.

– Aamuisin istuskelin krapulassa spårassa ja katselin päivän lehdestä, mitä happeningeja kaupungissa sinä päivänä on. Aamupalaverin jälkeen lähdettiin pareittain tekemään. Toinen kuvasi ja toinen juonsi, ja sitten toisinpäin. Kuudelta piti olla valmis. Tuli kauheaa tuubaa ja huikeita helmiä.

Otetaan esimerkki: kun Suomi oli siirtymässä euroon, Arhinmäki keräsi pulloja ja palautti ne. Pullorahat hän vaihtoi kymmenpennisiksi ja yritti luovuttaa hilut Suomen pankin edessä presidentti Tarja Haloselle.

– Turvamies ei ihan tykännyt.

Vuodesta 2003 lähtien Arhinmäki on työskennellyt dokumenttiohjaajana ja kuvaajana.

Arhinmäki on tehnyt dokumentin nyrkkeilijä Robert Heleniuksesta.

– Aiheet tulevat joskus ihan takavasemmalta. Mun lapsuudenystäväni Abdi sanoi yhtenä päivänä, että hänen sukulaisiaan saattaa olla mukana Somalian rannikolla pyörivissä merirosvoissa. Haluatko lähteä kuvaamaan?

Arhinmäkeä ei tarvinnut kauan suostutella ja pian hän oli ystävänsä kanssa Afrikan sarvessa.

– Oli tarkoitus tehdä se homma Ylelle, mutta he vetäytyivät hankkeesta. Laitettiin matskut ABC:lle ja jenkit pyöritti niitä.

Matkaan lähteminen tarkoitti isoja riskejä.

Somaliassa tv-kamera vaihtui välillä järeimpiin aseisiin. Arhinmäki on tyytyväinen, että on selvinnyt ehjänä hurjista reissuistaan.

–Joka päivä joku halusi tappaa tai kidnapata minut, mutta se kuului pelin henkeen. Sitten tutustuin suomensomalialaiseen toimittajaan Wali Hashiin. Hänen kanssaan olen ollut Mogadishussa ja Eritreassa sellaisissa paikoissa, jonne toimittajia ei päästetä. Reissujen jälkeen parhaita ovat olleet nämä elossa ollaan -bileet. Laitetaan karkelot käyntiin, koska vielä hengitetään.

Arhinmäen työpöydällä lojuu tällä hetkellä monta tuntia nauhaa, jolla puhuu legendaarinen rosvo Matti ”Volvo” Markkanen.

” Haastateltiin Markkasta monta päivää. Hän paljasti ihan kaiken.

–Mulla on koko miehen elämäkerta. Haastateltiin häntä monta päivää. Hän paljasti ihan kaiken. Markkanen oli aikamoinen veijari ja poikkeus rikollisten piireissä – huippuälykäs herrasmies, jolla oli sydämen sivistystä.

Arhinmäki oli kuvaamassa myös lukuisia kansainvälisiä palkintoja napannutta Riot-On! -dokumenttia, joka kertoo suomalaisen peliyrityksen hulluista vuosista. Kun elokuva tuli ensi-iltaan, näytökseen piti palkata turvamiehiä, sillä osa elokuvassa esiintyneistä ihmisistä halusi leffan esityskieltoon.

– Koko 2000-luvun alku oli aivan älytöntä aikaa. Silloin sai tehdä mitä huvittaa ja kaikki tekikin. Jengi vain sekoili ja sikaili.

Arhinmäki ei ole muuttanut tyyliään ATV:n jälkeen. Hän on valmis edelleenkin syöksymään uusiin haasteisiin.

On Arhinmäki ehtinyt muutakin kuin tuijottaa kameran etsimeen. Hän on ilmakitaran soittamisen suomenmestari.

– Suomenmestaruuden lisäksi olin kansainvälisissä kisoissa seitsemäs. Mut voi nähdä Air Guitar Nation -dokumentissa. Itse olin koko reissun niin kännissä, että en muista edes esiintyväni siinä elokuvassa. Mähän lähdin koko hommaan ihan eri linjalla kuin muut. Kun muilla oli ilmakitara, niin mä soitin ilmabassoa. Biisi oli Dr Albanin No Coke.

Kerran Arhinmäki ilmestyi Säätytalolle Borat-uima-asussa.

Jussi Arhinmäki yritti päästä haastattelemaan pääministeri Matti Vanhasta Borat-asussa.

– City-lehdessä oli mietitty, että kuka suostuisi tekemään reportaasin borateissa. No, soitetaan Käkkikselle. Mun piti mennä uimarannalle, mutta mietin, että miksi tehdä pienesti kun voi tehdä isosti. En kertonut mitään toimitukselle, vaan lähdin eduskuntaan. Mut heitettiin aika monesta paikasta ulos. Lopulta mut pidätettiin, kun menin Säätytalolle kärkkymään kommenttia pääministeriltä.

Arhinmäki ehti tapaamaan myös Matti Nykäsen tehdessään Omin sanoin -dokumenttia edesmenneestä mäkihyppääjästä ja viihdetaiteilijasta.

– Mulla on edelleen hyllyssä Matin viimeinen hyppypuku. Oltiin Sloveniassa kuvaamassa ikämieskisoja, joissa Mattikin hyppäsi. Ajattelin, että pakko se on minunkin hypätä, kun vieressä on maailman paras valmentaja. Matti kyseli, että olenko ihan varma? Minä pidin pääni ja ajattelin vielä nojata hienosti eteenpäin, kun hyppy lähtee nokalta. Matti vannotti, että ”et jumalauta tee niin”. Kyllä mä sieltä mäestä alas tulin ja pysyin vieläpä pystyssä.

Arhinmäki seurasi mäkilegendaa monen vuoden ajan. Siitä syntyi dokumentti Matti Nykänen - omin sanoin.

Arhinmäki pääsi kokemaan, millaista Nykäsen elämä oli Suomessa.

– Kun liikuttiin, Matti halusi aina mennä pienille huoltoasemille. Kerran päräytettiin kuitenkin ABC:lle. Kolmasosa asiakkaista hönki sen päälle. En ole koskaan nähnyt moista Suomen mittakaavassa. Parhaat hypyt tuli 1988, mutta edelleen oli Matti-mania päällä. Hän oli suurmies.

Koronapandemia on vaikuttanut myös Arhinmäen töihin, mutta positiivisella tavalla.

– Jokunen ohjelma kaatui, mutta nyt on ollut aikaa. Ennen mentiin kalju tukka hulmuten. Niin hassua kuin se onkin, niin mä sain koronan myötä samanlaisen vapauden kuin 2000-luvun alussa. Laiteltiin yksi taidevalokuvausprojekti pystyyn. Instagramissa on Kalsarijurrit-sivu. Siellä lietsotaan anarkiaa ja dekadenssia ja tämä on vielä alkusoittoa, Arhinmäki lupaa.

ATV oli tosi-tv:tä ennen tosi-tv:tä

ATV:n yhden omistajan, Christian Moustgaardin poika Eetu Moustagaard, 43, kuului ATV:n vakiokasvoihin.

– Olin mukana heti 1999, kun rupesimme tekemään muutakin ohjelmaa kuin Lauttasaaren siltaa, Eetu kertoo.

Eetu Moustgaard kulki Helsingin katuja tv-kameran kanssa ja tallensi kaupunkikulttuuria.

– Isäni projektihan ATV oli. Faija ja hänen kaverinsa perustivat kanavan, ja siitä piti tulla ihan asiallinen uutiskanava. Mihin se sitten kariutui? Kiinnostukseen? Rahaan?

Kun unelma uutiskanavasta kaatui, Christian Moustgaard päätti panna pojat asialle.

– Hän tiesi mun ja ystävieni kiinnostuksen audiovisuaalisiin juttuihin ja totesi, että ”ruvetkaas kuvaamaan jotain tavaraa tuonne tuuttiin”. Ensimmäiset jutut tehtiin yläasteelta lainatulla kameralla ja siitä se alkoi. Oltiin nuoria sällejä ja tekeminen oli vauhdikasta.

Alkuun homma haki muotoaan ja ideat tulivat tipoittain.

– Lopulta päätimme tehdä viisi viiden minuutin ohjelmaa joka päivä. Aamulla mietittiin, mitä tehdään ja iltapäivällä ne lyötiin jo tuuttiin. Ei se ollut luovaa hulluutta, vaan toimituksellisen prosessin puutetta tai sen halveksuntaa, Moustgaard nauraa.

Suomessa intoiltiin 1980-luvulla gonzojournalismista, joka on tosiasioita ja sepitettä yhdistelevä journalismin muoto. Gonzoilulle on tyypillistä liioittelu ja omien havaintojen korostaminen mitä eriskummallisimmin ilmaisuin. Mutta oliko ATV gonzoilua?

” Ero on tietysti siinä, että nykyinen tositelevisio on tuotettua, toisin kuin ATV.

– Gonzojournalismi on kiva, mutta kulunut termi. Oikeastaan meidän tekemisemme nojasivat samaan viehätykseen, joka dominoi televisiota tänä päivänä: tositelevisioon. Ero on tietysti siinä, että nykyinen tositelevisio on tuotettua, toisin kuin ATV. Meillähän kamera pyöri, eikä kukaan pyrkinyt vaikuttamaan siihen, mitä sen edessä tehtiin.

Moustgaard ottaa vertailukohdaksi Jackass-sarjan, joka sai alkunsa kun Johnny Knoxville teloi itseään erilaisilla itsepuolustusvälineillä lehtiartikkelin vuoksi.

– Jackass nojasi tietyssä mielessä samaan periaatteeseen meidän kanssa, tosin isommalla budjetilla, eli kamera pyöri koko ajan ja jengi pidettiin mahdollisimman humalassa. Jotain siitä aina tulee. Meillä oli pienemmässä mittakaavassa sama homma.

Moustgaard hymähtää, kun häneltä kysyy oman tv-uran hiteistä ja hudeista.

– Niistä hudeista en taida kehdata puhua, mutta hyviä juttuja oli tosi paljon. Esimerkiksi 2000-luvun alussa puhuttiin paljon Töölönlahden alueen rakentamisesta ja Musiikkitalosta. Samalla suunniteltiin viidettä ydinvoimalaa. Mehän ehdotimme, että ne voisi yhdistää. Voimalan lauhdevesialtaista olisi saanut vielä yleisen kylpylän.

Lopulta ATV meni konkurssiin, kun sen lähetykset katkaistiin.

” Kävi useammin kuin kerran, että yöllä pyöritetty aikuisviihdeluuppi ryöpsähti aamun lastenohjelma-aikaan.

– Vuoden 2002 lopulla homma oli ruvennut rokkaamaan taloudellisesti. Ilmoitusmyynti kattoi jo omat kulut. Meidän taustaprosessit eivät kuitenkaan olleet maailman parhaat. Kävi useammin kuin kerran, että yöllä pyöritetty aikuisviihdeluuppi ryöpsähti aamun lastenohjelma-aikaan. Kun varoituksista huolimatta näin kävi taas kerran, niin silloinen Helsinki Televisio katkaisi sopimuksemme.

ATV:n jälkeen Moustgaard asui 11 vuotta Barcelonassa.

– Opiskelin elokuva-alaa, mutta en sitten päätynyt mediahommiin. Barcelonassa päädyin nykyiseen työhöni IT-alan myyntiedustajaksi, ja palasin takaisin Suomeen. Nyt olen perheenisä ja teen aivan normaaleja töitä, Moustgaard hymyilee.

Vieläkö löytyy paloa tv-alalle?

– Paha sanoa. Joskus juttelen ihmisten kanssa, jotka muistavat ATV:tä lämmöllä. Silloin ajattelen, että emme olleet vain oikeassa paikassa oikeaan aikaan, vaan olimme ainoassa paikassa ainoaan aikaan.

” Nykyisin kuka tahansa perus-Petteri voi laittaa kuvaamiaan juttuja Youtubeen.

– Nykyisin kuka tahansa perus-Petteri voi laittaa kuvaamiaan juttuja Youtubeen. Ei siihen enää tv-kanavaa tarvita. Aika on ajanut sen formaatin ohi. Mutta kuka tietää, ehkä teen jonain päivänä jotain, mutta nyt sellaisia suunnitelmia ei ole.

Jussi Halli ajautui ATV:lle jo aivan kanavan alkuaikoina.

– Olin tehnyt parikymppisenä jonkin verran juttuja järjestö- ja aikakausilehtiin. Sitten kaverin kanssa virisi keskustelu, että telkkariakin pitäisi kokeilla, kun siihen on poikkeuksellinen mahdollisuus.

Nuorten miesten mietteitä edelsi nopea kohtaaminen ATV:n kuvausporukan kanssa.

– Esiinnyin kameralle ja nehän laittoivat sen ruutuun. He olivat antaneet minulle oikein taiteilijanimenkin. Olin alkuun aivan kauhuissani, mutta lopulta toivuin järkytyksestä.

” He olivat antaneet minulle oikein taiteilijanimenkin. Olin alkuun aivan kauhuissani, mutta lopulta toivuin järkytyksestä.

Halli aloitti hommat kanavalla, eikä intoa vähentänyt edes se, ettei työstä saanut aluksi palkkaa.

– Jossain kohtaa yhteistyömme vakiintui ja lopulta Christian Moustgaard tiedusteli minulta kiinnostusta ryhtyä kanavan päätoimittajaksi. Kun mietin eri duuneja, joissa olen ollut, niin ATV on ylivoimaisesti erikoisin kaikista.

Meno kanavalla oli pidikkeetöntä. ATV:n tekemisessä oli elementtejä gonzo-journalismista. Etenkin tapahtumissa, jonne reportterit saattoivat yllättäen singahtaa.

– Se oli sellaista sattumanvaraista seikkailua.

Jussi Halli nousi valtakunnalliseen julkisuuteen Bonus-tietokilpailun isäntänä, ”Suomen nuorimpana setänä”.

ATV oli myös tositelevisiota ennen kuin tositelevisiota oli keksitty.

– Kyllähän ohjelmat rakentuivat paljon kaupunkikulttuurin varaan. Ei meillä ollut studioita tai lavasteita. Oli reportteri ja kädessä kulkeva kamera. Sattumanvaraisessa tavassa tehdä narulle tarttui usein sellaista, mitä sinne ei muuten saisi. Välillä haastattelimme päättäjiä tai tehtiin nopeita katukyselyitä ja tallennettiin ilmiöitä.

ATV:n mainosmyynti kasvoi tasaisesti koko kanavan olemassaolon ajan.

– Se, joka katsoi koko ohjelmaloopin, altistui myös kaupalliselle yhteistyölle. Täytyy kehua, että meillä oli rohkeita kumppaneita. Jotkut ymmärsivät, mihin olivat lähteneet, jotkut eivät ihan.

” Täytyy kehua, että meillä oli rohkeita kumppaneita. Jotkut ymmärsivät, mihin olivat lähteneet, jotkut eivät ihan.

ATV:n pullahtaminen perinteisten kanavien keskelle aiheutti myös ihmetystä.

– Monet olivat kauhuissaan, että eihän tällaista voi telkkarissa esittää. Kyllä mä sanoisin, että rikoimme sen ajan tv-ilmaisua. Jätimme myös perinnön, joka näkyy edelleen. Samantyyppinen kenttäkuvaus, ja härö tapa ilmaista asioita löysivät tiensä isommillekin kanaville ja se valtavirtaistui.

– Tosin kaikki ei ollut poliittisesti korrektia tai katsojaystävällistä, eikä joitain juttuja voisi enää tänä päivänä esittää.

Myöhemmässä historiankirjoituksessa ATV on tullut Hallille vastaan mitä erikoisimmissa tilanteissa.

– Olin rekrytoimassa yhtä ihmistä ja haastattelun loppupuolella hän totesi, että oli se ATV aikamoinen juttu. Hän katseli meitä aina koulupäivän jälkeen. Silloin sitä tiedosti, että onpa siitä aikaa.

” Näitä muisteluhetkiä on tullut eteen viime aikoina aina vain enemmän, kun sen kyseenalaisen materiaalin varjossa varttuneet ovat estabilisoituneet yhteiskuntaan.

– Vaikka kanavan historia oli lyhyt, se oli aika vaikuttava. Näitä muisteluhetkiä on tullut eteen viime aikoina aina vain enemmän, kun sen kyseenalaisen materiaalin varjossa varttuneet ovat estabilisoituneet yhteiskuntaan.

ATV:n jälkeen Halli jatkoi televisiossa. Hän toimi Bonus-tietokilpailun isäntänä ja juonsi Ajoneuvos-ohjelmaa.

– Bonus oli debyyttini valtakunnallisessa televisiossa. Ohjelmaa tehtiin 260 jaksoa. Olihan ne aikamoiset talkoot, mutta katsotuin jakso keräsi miljoonayleisön, joka tuntuu tämän päivän mittakaavassa melkoiselta.

Ajoneuvoksen kuvauksiin Halli käytti kesälomansa.

– Se oli elämyksellistä. Sen jälkeen kesät ovat olleet vähän tylsiä.

15 viime vuotta Halli on työkseen kehittänyt digiliiketoimintaa ja kaupallisia organisaatioita. Nykyisin hän työskentelee kaupallisena johtajana Aalto EE:ssa, joka on Aalto-yliopiston omistama johtaja- ja asiantuntijakoulutusta tarjoava yritys.

” ATV-aika tarjoaa mahdollisuuden päänpyörittelyyn, mutta on ehdottomasti sellainen kokemus, jota en vaihtaisi pois.

– Kaikki asiat ovat tapahtuneet vaiheittain. TV:n jälkeen siirryin Enirolle. Olin kehittämässä ja yhtiöittämässä Suomi24-palvelua. Jokaisesta duunista oppii yhtä jos toista. ATV-aika tarjoaa mahdollisuuden päänpyörittelyyn, mutta on ehdottomasti sellainen kokemus, jota en vaihtaisi pois.

Televisioon Halli ei enää varsinaisesti kaipaa.

– Jos mua pyydettäisiin johonkin kiinnostavaan formaattiin, ja kaiken saisi sovitettua yhteen, niin en sano koskaan ei koskaan. Mutta tuolla on paljon vetreämpiä esiintyjiä hoitamaan niitä juttuja. Olen tasoittanut omaa esiintymisviettiäni olemalla viikonloppuisin äänessä radiossa.<EN>

Entäpä ATV:n legendaarinen Ämpäripää-hahmo? Selviääkö hänen henkilöllisyytensä koskaan?

– Sitä ei tunnu kukaan tietävän. Minä se en ole. Ämpäripää on samanlainen mysteeri, kuin kuka on Tiitisen listalla, mutta en ala sitä tässä paljastaa, Halli nauraa.