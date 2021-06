Somevaikuttajalta rajuja syytöksiä Sami Hedbergiä ja koomikko Zaania kohtaan – miehet kiistävät kaikki väitteet

Miisa Nuorgam kertoi tapahtumista oman versionsa sosiaalisessa mediassa. IS:n tavoittamat Sami Hedberg ja Zaan eli oikealta nimeltään Jean-Eric Chaument kiistävät kaikki syytökset jyrkästi.

Somevaikuttaja ja esports-toimittaja Miisa Nuorgam syyttää kovin sanoin kahta suomalaista koomikkoa seksuaalisesta ahdistelusta. Nuorgam esitti väitteensä sosiaalisessa mediassa torstaina.

Nuorgam kertoo olleensa töissä Sami Hedbergin kiertueella, jossa hänen mukaansa ahdistelutilanteet tapahtuivat.

– Ennen keikan alkua kiertueen koomikon frendi, toinen koomikko tuli halaamaan ja samalla tarrasi jalkoväliin kiinni. Väliajalla olin menossa syömään ja sama tyyppi odotti mua bäkkärillä alasti. Keikan jälkeen hän ihmetteli miksi ”mökötän” ja perusteli tarraamistaan refleksillä, Nuorgam väittää Twitterissä.

– Tän jälkeen keikkapaikan yökerhon baaritiskillä itse kiertueen koomikko jutteli kaverinsa kanssa, kun yhtäkkiä tarttui mua päästä kiinni ja suuteli, kun odotin omaa tilaustani. Kuohuviinipulloa, itseasiassa. Muistan edelleen.

Nuorgam nimesi somessa kyseisiksi henkilöiksi Sami Hedbergin ja koomikko Zaanin, oikealta nimeltään Jean-Eric Chaumentin.

– No siis toisaalta niin, Sami Hedbergin kiertueella olin! Ja Zaani oli sen frendi, Nuorgam kirjoitti Twitterissä.

Nuorgam väittää, että häntä olisi kehotettu välttämään asian puimista julkisuudessa. Näin väitti somessa:

– Jälkikäteen kerroin mut palkanneelle henkilölle, että nää tapaukset ahdistaa ja jättäydyin kiertueelta, ja sain vastaukseksi, että noi on mun asioita, eikä hän keskustele niistä. Lisäksi sain kehotuksen olla harrastamatta ”jälkipuintia somessa”. Halusin vaan pois, joten suostuin.

– Sitä paitsi oon kantanut syyllisyyttä kaikki nämä vuodet siitä, että mitä jos joku muu nuori nainen päätyy samoihin hommiin. Joku, joka ei uskalla sanoa ”ei” yhtä napakasti ja riuhtoa itseään irti niistä humalaisista käsistä.

IS tavoitti Nuorgamin, mutta hän ei halunnut kommentoida asiaa eikä myöskään kertoa, onko hän ottanut yhteyttä poliisiin.

IS julkaisee artikkelin ja Nuorgamin syytösten kohteena olevien miesten nimet, koska asia on jo saanut laajaa julkisuutta sosiaalisessa mediassa. Nuorgamilla on Instagramissa yli 22 tuhatta seuraajaa ja Twitterissä yli kahdeksan tuhatta seuraajaa.

IS tavoitti molemmat Nuorgamin syytösten kohteina olevat koomikot torstaina. Molemmat kiistävät väitteet jyrkästi.

Sami Hedberg kertoo saaneensa vasta aivan äsken tietoonsa, että Nuorgam syyttää häntä seksuaalisesta ahdistelusta.

– Mun maailma just pysähtyi, ei ollut mitään – ei minkäänlaista tietoa näistä. Tää on aivan absurdia mulle. Nyt liikutaan vähän oudolla alueella, Hedberg sanoo.

Hän kertoo soittaneensa välittömästi työryhmälleen, joka oli töissä samalla kiertueella kuin Nuorgam.

– Hänen kanssaan ei ollut mitään ongelmia, kaikki oli kunnossa. Soitin mun henkilökunnan läpi, ketkä olivat töissä, että onko hän tällaisesta irtisanomisesta kertonut. Soitin kolmelle työntekijälle, ja kaikki sanoivat, että aivan outoa. (Nuorgam) ei ole sanonut sanaakaan tällaisesta aikanaan, eikä tällaista keskustelua ole koskaan käyty läpi.

Sami Hedberg Luokkakokous 3 -elokuvan kuvauksissa 2020.

Sami Hedberg on Suomen tunnetuimpia ja menestyneimpiä koomikoita. Hän on esiintynyt lukuisissa tv-sarjoissa ja kotimaisissa elokuvissa. Hänen tapahtumatuotantoon keskittyvä yrityksensä Hedberg Entertainment Oy on perustettu vuonna 2005.

Hedberg kuvailee tilanteen olevan ”ihan hirveä” ja että hänen yrityksensä on hänelle ”isoin asia”.

– Rehellisesti sanon, että mulla meinasi pysähtyä sydän. Miksei hän sitten aikaisemmin sanonut näitä ääneen? Vähän kovilla nyt pelataan, kyse on firmastani ja brändistäni.

– En tiedä, onko tässä jokin kunnianloukkausalue olemassa. Muistan, että kaikki meni silloin hyvin. Siksi tämä on vähän jännä juttu. Etenkin, kun nyt korona-aikana olen yrittänyt pitää yritystä pystyssä. Tällainen lausahdus on aika iso juttu – että (Nuorgam) on irtisanoutunut yrityksestäni tällaisten syytösten takia.

IS tavoitti myös koomikko Zaanin. Hän vahvistaa työskennelleensä Nuorgamin kanssa samaan aikaan kiertueella. Zaan kertoo, että hän oli takahuoneessa alasti, kun Nuorgam saapui hänen tietämättään huoneeseen. Zaan kuitenkin kiistää ”odottaneensa Nuorgamia alasti”.

– Se, että olen ollut alasti bäkkärillä ei ole mikään uutinen kenellekään. Olen ollut alasti festarilavoilla ja vaikka missä.

– Takahuoneet ovat artistien omaa tilaa ja turvapaikka. Jos olen siellä alasti, olen siellä alasti. Minusta on hassua, että vasta nytkö tällainen väittämä tuodaan ilmi.

Hän kiistää kouraisseensa Nuorgamia haarojen välistä.

– En kyllä muista kouraisseeni. En omasta mielestäni ole tällaista tehnyt. Jos hän kerran väittää niin, se on hänen väitöksensä, ja tässä on sana sanaa vastaan, Zaan kommentoi.

– Jos hän kokee minun tehneen jotakin loukkaavaa, siitä olen kyllä pahoillani, mutta en allekirjoita tuollaisia väitteitä.

Mistä väitteet ovat mielestäsi peräisin, jos ne eivät pidä paikkaansa?

– En tiedä. Miisa ei ole koskaan näistä puhunut minulle. Miksi hän ei ole ollut minuun aiemmin yhteydessä, kerta olen yhtenä osapuolena tähän nimettynä? Olisin toivonut, että hän ottaa minuun yhteyttä asiasta.

Juttua muokattu 17.6.2021 kello 20.21. Juttuun on lisätty Miisa Nuorgamin someseuraajien määrät.